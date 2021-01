Lettera aperta dei Siriani ai Leader Occidentali

di Nabil Antaki.

comunicato stampa

Parigi, 21 gennaio 2021

Christian Solidarity International (CSI) si unisce all’appello internazionale ai presidenti Joe Biden ed Emmanuel Macron per porre fine alle sanzioni che stanno affamando i civili siriani.

Più di 90 personalità di spicco di tutto il mondo oggi hanno invitato il presidente degli Stati Uniti Joe Biden, il presidente francese Emmanuel Macron e altri leader occidentali a revocare le sanzioni economiche che stanno gravemente danneggiando la popolazione civile siriana, come richiesto dal Relatore speciale delle Nazioni Unite sull’impatto negativo delle misure coercitive unilaterali sul godimento dei diritti umani, professoressa Alena Douhan.

Il relatore speciale delle Nazioni Unite ha affermato in una dichiarazione rilasciata il 29 dicembre 2020 che le misure economiche coercitive unilaterali degli Stati Uniti “violano i diritti umani del popolo siriano”. La già drammatica situazione umanitaria in Siria, ha detto, è peggiorata di conseguenza, soprattutto sulla scia della pandemia di Covid-19. Gli aiuti, il commercio e gli investimenti necessari per il funzionamento del sistema sanitario e dell’economia siriana sarebbero bloccati.

Sull’orlo della carestia

I firmatari della lettera aperta, tra cui molte personalità francesi, hanno dichiarato che “questa forma di punizione collettiva dei civili sta spingendo la Siria verso una catastrofe umanitaria senza precedenti”. Tra i firmatari vi sono parlamentari, attivisti per i diritti umani, leader cristiani, in particolare siriani, operatori umanitari, nonché ex diplomatici e soldati. Dieci anni fa, prima della guerra e delle sanzioni economiche, la Siria era l’unico Paese del Medio Oriente autosufficiente in termini di produzione alimentare. Il Programma alimentare mondiale delle Nazioni Unite ora afferma che la Siria è sull’orlo di una grave carestia.

Christian Solidarity International (CSI) è un’organizzazione umanitaria cristiana che difende i diritti umani per la libertà religiosa e la dignità umana.

Popolazione civile siriana stremata da 10 ani di guerra e dalle sanzioni dell’Occidente (quello dei “diritti umani”)

Sebbene i combattimenti armati siano cessati in gran parte del paese, gli Stati Uniti ei loro alleati hanno intensificato le sanzioni contro la Siria nell’ultimo anno, facendo precipitare la valuta del paese e far precipitare milioni di persone. dei siriani in povertà. Nel 2011 sono state imposte sanzioni globali contro il settore economico come strumento per il cambio di regime. Le sanzioni imposte alla Siria rendono difficile l’importazione di farmaci e forniture mediche necessarie per combattere la pandemia e altre malattie come il cancro, l’insufficienza renale e la schizofrenia.

Le punizioni collettive colpiscono duramente i più vulnerabili

La lettera aperta invita il nuovo presidente degli Stati Uniti ad “aiutare i siriani ad alleviare una crisi umanitaria che minaccia di scatenare una nuova ondata di instabilità in Medio Oriente e oltre, attuando la raccomandazione del relatore speciale delle Nazioni Unite”. Il dottor John Eibner, presidente internazionale e direttore di Christian Solidarity International (CSI), è uno dei firmatari, affermando che “la lettera aperta riflette un crescente consenso nelle comunità di aiuto umanitario e nelle organizzazioni per i diritti umani”. ‘uomo’. C’è una crescente consapevolezza, continua il signor Eibner, “Che questa forma di punizione collettiva dei civili è un uso sproporzionato della violenza economica contro civili innocenti ed è più dannosa per i membri più deboli e vulnerabili della società”.

Bambini siriani: le vere vittime delle sanzioni degli USA e dei paesi europei (quelli che esportano la “democrazia”)

La lettera aperta si conclude con una dichiarazione: “Crediamo che i legittimi interessi nazionali degli Stati Uniti possano essere perseguiti senza punire collettivamente il popolo siriano con sanzioni economiche. “

Appelli simili vengono inviati oggi dai firmatari di questa lettera aperta e di altri ai governi di altri stati, tra cui Francia, Regno Unito, Germania e Svizzera. Tutti questi stati hanno aderito alla campagna di sanzioni degli Stati Uniti contro la Siria, anche se non autorizzata dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

Il CSI è in prima linea nell’opporsi alla punizione economica collettiva dei civili siriani.

Christian Solidarity International (CSI) è un’organizzazione umanitaria cristiana internazionale che difende i diritti umani per la libertà religiosa e la dignità umana. Si mobilita principalmente per i cristiani perseguitati e gestisce programmi in diversi paesi, tra cui Siria, Iraq, Egitto, Nigeria, Pakistan e India.

www.csi-france.fr/cp-syrie-biden

