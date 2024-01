di Luc Michel

Insisto instancabilmente sul fatto che la geopolitica è una scienza che richiede strumenti scientifici. Il primo di questi strumenti è il ragionamento e l’analisi geopolitica su carte geografiche e atlanti. È stato il geografo francese Lacoste a rimettere sotto i riflettori la geopolitica nel mondo francofono.

“ Voler fare Geopolitica senza ragionare su carte e atlanti, a cominciare da quelli storici, è come voler navigare senza guardare le stelle ”, diceva Jean Thiriart (1922-1992), il geopolitico dell’“Impero euro-sovietico”.

Le mappe vengono utilizzate anche per fare la guerra… soprattutto nei media

Ma le mappe non servono solo per l’analisi.

Vengono utilizzate anche per fare la guerra. E la guerra mediatica.

In tutti i conflitti attuali (Libia, Siria, Donbass, Yemen), i media occidentali manipolano le carte, dando al grande pubblico una falsa immagine della reale situazione sul campo e della situazione dei regimi attaccati dall’Occidente.

La NATO è guerra!

L’estremo nord europeo, una nuova zona di confronto per la NATO

“ Gli Stati Uniti hanno firmato accordi con Svezia, Finlandia e Danimarca che forniscono l’accesso alle loro basi militari. Senza aspettare l’adesione della Svezia alla NATO, ancora in attesa della ratifica di Turchia e Ungheria, i paesi del Nord si stanno organizzando per rafforzare la propria difesa. Da quando la Finlandia è diventata membro in primavera, l’Alleanza condivide con la Russia un nuovo confine di 1.300 km. Se aggiungiamo la questione del Mar Baltico, dove i porti di Kaliningrad e San Pietroburgo formano due enclave strategiche sotto pressione, e l’accesso al Mar Glaciale Artico, vitale per la flotta sottomarina russa, il Nord Europa diventa teatro di un potenziale confronto con la Russia .

“ La regione si troverebbe in prima linea in un conflitto “, sottolinea in un’analisi per il Carnegie Institute l’esperto di sicurezza Henri Vanhanen. Il Nord non può più essere “ il fianco dimenticato ” dell’Alleanza, scrive questo ricercatore.

Fonte: Luc Michel.net

Traduzione: Gerard Trousson