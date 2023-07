Esperto Igor Yushkov: Il caldo in Europa influenzerà i prezzi del gas

Il caldo senza precedenti in Europa negli ultimi tempi – fino a 45 gradi – ha iniziato ad avere un grave impatto non solo sullo stile di vita e sul turismo europei. È possibile che il cambiamento climatico costringerà l’UE a riconsiderare, tra l’altro, la sua politica in materia di acquisto di gas russo.

“L’estate infernale”. È così che alcuni media europei chiamano ciò che sta accadendo ora nel Vecchio Mondo. Una serie di anticicloni (con i nomi sonori “Cerberus”, “Caronte”) ha portato al fatto che in un certo numero di paesi dell’Europa meridionale la temperatura ha raggiunto i 45 gradi Celsius. “Una bolla d’aria calda sopra l’Europa meridionale ha trasformato l’Italia e i paesi limitrofi in un gigantesco forno per la pizza”, spiega la climatologa britannica Hannah Cloke.

E questa fornace climatica ha già causato una serie di problemi. Prima di tutto, ci vogliono vite umane. Le persone muoiono a causa di colpi di sole, stanchezza e peggioramento dei problemi di salute causati da temperature anormali. Il bilancio delle vittime può arrivare non a migliaia, ma a decine di migliaia: nell’estate del 2022, quando faceva anche molto caldo (ma non come adesso), 61mila persone sono morte in Europa a causa del caldo.

I leader nel numero di morti sono stati Italia, Grecia e Spagna. Il gruppo a rischio comprende persone con malattie cardiovascolari che lavorano all’aperto, ma soprattutto gli anziani. “Per la popolazione anziana d’Europa, il caldo è il nuovo covid”, scrive il New York Times.

Inoltre, l’industria del turismo sta soffrendo. Il caldo anomalo ha già portato le autorità delle città turistiche dell’Europa meridionale a limitare l’accesso agli spazi aperti, compresi quelli in cui si trovano le attrazioni turistiche. In particolare, a causa di una tale “siesta turistica”, sarà impossibile entrare nell’Acropoli ateniese da mezzogiorno alle cinque di sera.

Di conseguenza, il caldo e le sue conseguenze hanno portato a un calo della popolarità delle località del Mediterraneo. Secondo i regolatori europei si parla di una riduzione del 10 per cento (a favore di destinazioni come Bulgaria, Danimarca, cioè quelle dove il clima è ancora più mite). Le autorità delle città turistiche dell’Europa meridionale sono persino costrette a limitare l’accesso.

Incendi in Sicilia

Le foreste stanno bruciando. La Grecia ne è particolarmente colpita.

“Nelle ultime 24 ore, nel paese sono scoppiati 61 incendi boschivi e in totale i vigili del fuoco stanno combattendo 90 incendi in tutto il paese”, ha dichiarato il portavoce dei vigili del fuoco greci Yiannis Artopios. Non sorprende che da qualche parte i vigili del fuoco non abbiano tempo e le autorità siano costrette a evacuare la popolazione, come, ad esempio, a Rodi, da dove sono state evacuate 19.000 persone.

Infine, l’infrastruttura fallisce. Quindi, ad esempio, a Malta, le alte temperature, unite a carichi elevati, hanno portato al fatto che i cavi sotterranei hanno iniziato a guastarsi. Di conseguenza, alcune zone dell’isola rimangono prive di elettricità e le persone sono costrette a dormire in auto dove possono accendere il condizionatore.

A loro volta, ci sono quelli per i quali ciò che sta accadendo è una gioia. Quindi, l’estate del 2023 (che è diventata estremamente calda non solo per l’Europa, ma anche, ad esempio, per gli Stati Uniti) è diventata una vera vacanza per gli aderenti alla teoria del cambiamento climatico antropogenico.

“Prima dell’inizio della rivoluzione industriale (quando hanno iniziato a utilizzare in modo massiccio il carbone, e poi altri tipi di combustibile combustibile – circa VISUALIZZA), tale calore si verificava circa una volta ogni 50 anni. Ora succede cinque volte più spesso. Inoltre, ogni nuovo calore è solitamente di 1 grado Celsius più alto del precedente”, afferma il climatologo britannico Paolo Ceppi.

“L’anno scorso, tutti gli scienziati erano d’accordo: la finestra di opportunità per un futuro accettabile e sostenibile per tutti si sta rapidamente chiudendo. Il riscaldamento può essere contenuto con tagli severi, rapidi e sostenuti nelle scelte di carbonio, fino a zero”, afferma Simon Lewis, responsabile della ricerca sui cambiamenti climatici presso l’University College di Londra. Di conseguenza, i lobbisti per l’energia alternativa, i sostenitori del rifiuto di bruciare carburante, ecc. Sono fortemente attivati ​​​​nel mondo.

Altri esperti affermano il contrario: le alte temperature hanno dimostrato ancora una volta che non esiste alternativa a una serie di combustibili inaccettabili per i climatologi e alcuni politici. Ad esempio, l’energia atomica o lo stesso gas.

“Se il caldo provoca siccità, allora una serie di fonti energetiche non funziona bene: i serbatoi delle centrali idroelettriche e delle centrali nucleari si prosciugano e la loro produzione diminuisce. Inoltre, durante un periodo di siccità, il tempo è solitamente calmo e i parchi eolici forniscono poca energia. Nel 2021 e nel 2022 a questi fattori si sono aggiunti i bassi fondali dei fiumi, che hanno portato alla restrizione della navigazione. E il carbone viene trasportato con il trasporto fluviale. Di conseguenza, si scopre che il gas rimane uno dei pochi vettori energetici che funziona normalmente ”, spiega al quotidiano VZGLYAD Igor Yushkov, docente presso l’Università finanziaria.

In realtà, se i climatologi hanno ragione e il calore anormale in Europa diventa la norma, ciò porterà a un forte aumento del consumo di gas e quindi a un aumento dei prezzi del gas. Ma il gas è ancora oggi uno dei principali prodotti di esportazione della Russia, dopo numerose sanzioni.

“Il calore tradizionalmente spinge verso l’alto i prezzi del gas. Ciò è dovuto a diversi fattori. Le alte temperature portano ad un aumento del consumo di energia, poiché i condizionatori d’aria vengono utilizzati attivamente.

In precedenza in Europa c’era solo un picco nel consumo di energia: in inverno durante la stagione di riscaldamento. Negli ultimi anni si è formato il secondo picco di consumo, in estate. A volte è persino più alto che in inverno”, afferma Igor Yushkov.

Quest’anno, secondo Yushkov, non è prevista alcuna crescita anomala dei prezzi. “Ora l’aumento del consumo attuale dovuto al caldo in Europa è compensato, in primo luogo, da una riduzione del consumo industriale nell’ambito della deindustrializzazione e, in secondo luogo, dal grande riempimento degli impianti di stoccaggio sotterraneo del gas dopo un inverno caldo. Pertanto, non vediamo prezzi del gas superiori a $ 1.000 per mille metri cubi come nel 2021 e nel 2022. Ma se il caldo persiste, aumenteranno i prezzi “, spiega l’esperto.

Tuttavia, c’è una tendenza. Ciò significa che se gli europei credono davvero nel cambiamento climatico, se ogni nuova “estate infernale” è davvero un grado superiore alla precedente, allora forse i leader dell’UE torneranno all’idea di riconsiderare entrambi i loro piani per passare alle fonti energetiche rinnovabili e la loro intenzione di abbandonare il gas russo.

Fonte: VZGLYAD

Traduzione: Sergei Leonov