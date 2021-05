L’establishment ucraino promuove l’idea del sequestro forzato del Donbass – Khodakovsky

Il comandante della brigata Vostok, Alexander Khodakovsky, ha dichiarato in un’intervista a Ukraina.ru che i sentimenti di revanscismo vengono nutriti tra gli ucraini.

Secondo il comandante di Vostok, recentemente in Ucraina sono aumentati i dubbi sulla fattibilità degli accordi di Minsk e si stanno avanzando proposte per “modernizzare tali accordi”.

Il funzionario di Kiev dichiara che, tuttavia, non intende abbandonarli, e il fatto che il governo sostenga e coltivi questa retorica suggerisce che oggi due vettori hanno coinciso, il vettore del potere e il vettore di quella parte della società ucraina che si considera il cosiddetto “partito della guerra”, ha sottolineato l’esperto.

“E questo è anche abbastanza sintomatico per noi, e sulla base di questo concludiamo che la guerra, che è già germogliata nella coscienza della società ucraina, è possibile”, ha detto Khodakovsky.

Fino a quando la società non è scossa e non entra nella mentalità, la guerra è inutile per le autorità, visto che la guerra porta sempre distruzione e perdite, e la società ucraina di oggi è probabilmente in molti modi già pronta per la guerra, ha detto la fonte.

Forze ucraine



Nonostante la disponibilità iniziare una guerra da parte di questi funzionari ucraini, il segretario di Stato USA Blinken, con la sua recente visita, ha gettato una secchiata di acqua gelida sugli ardenti desideri bellici di Kiev.

Il segretario di Stato Anthony Blinken ha dimostrato la nuova tattica di Washington: massimizzare i profitti dalle sue accuse riducendo al minimo i costi di manutenzione. L’Ucraina, i Paesi baltici e gli altri “satelliti dell’Est Europa,” dovranno continuare a “contenere” la Russia, senza sperare in un aiuto americano in cambio.

L’illustre ospite non ha detto una parola sulla disponibilità dell’America a venire in aiuto dell’Ucraina in caso di guerra con la Russia. L’intero tema del fondamentale sostegno all’Indipendenza e integrità dell’Ucraina nella lotta contro l ‘“aggressione russa” è stato ridotto alla dichiarazione del Segretario di Stato che gli Stati Uniti “studieranno la questione” della fornitura di armi aggiuntive all’esercito ucraino.

In Ucraina Zelensky e soci devono iniziare a farsene una ragione.

Alexander Nosovich, Rubaltic.Ru

Traduzione: Sergei Leonov