L’establishment della politica estera americana è follemente stupido





di Moon of Alabama.

• ” A causa del suo ritiro dall’Afghanistan, Biden ha voltato le spalle all’establishment della politica estera “, New York Times , 1 settembre 2021:

“‘ L’establishment della politica estera si è sbagliato in Iraq, dove gli Stati Uniti sono andati troppo oltre”, ha detto Richard N. Haass, presidente del Council on Foreign Relations. “Abbiamo sbagliato in Libia, abbiamo sbagliato in Vietnam. Ma a parte questo, negli ultimi 75 anni l’establishment della politica estera ha fatto la maggior parte delle cose giuste” ”.

Che cosa ha fatto bene l'”establishment” della politica estera? Strano come non citi una sola storia di successo. Probabilmente è perché non ce n’è.

“ ‘La mia più grande preoccupazione è che gli Stati Uniti possano entrare in un’era di sottosfruttamento’, ha detto Haass, che ha servito nell’amministrazione di George W. Bush. “La storia mostra che ci sono tanti rischi nel non arrivare abbastanza lontano come nell’andare troppo lontano” ”.

Non andare troppo lontano = non intraprendere e perdere guerre illegali di aggressione? Per favore, qual è il rischio con questo?

Ecco il vero problema:

L’establishment della politica estera generalmente non fa autoanalisi.

Leader e finanziatori non lo richiedono, l’attenzione è intrinsecamente

lungimirante e l’analisi predittiva è così a prova di manomissione che la valutazione è impossibile.

Questo fenomeno va oltre l’istituzione:

• ” Perché gli Stati credono nelle idee folli: nessuna autoanalisi da parte di Stati e società ” – MIT, 10 gennaio 2002:

“ I teorici dell’organizzazione notano che le organizzazioni sono scarse nelle autovalutazioni; Sto sostenendo qui che gli stati soffrono della stessa sindrome.

Questa mancanza di autovalutazione ostacola l’apprendimento nazionale e consente lo sviluppo di percezioni errate. Miti, falsa propaganda e credenze anacronistiche persistono in assenza di forti istituzioni di valutazione che mettano alla prova le idee contro la logica e le prove ed eliminino quelle che falliscono.

Di conseguenza, l’apprendimento nazionale è lento e l’oblio è rapido. L’ambiente esterno è percepito solo debolmente, attraverso una nebbia di miti e percezioni errate.

Forze USA in Iraq

Gli Stati che percepiscono così il proprio ambiente in modo erroneo sono condannati a non adeguarsi ad esso, anche se le sanzioni dovute a tale inadempimento sono elevate. Ciechi agli incentivi che devono affrontare, reagiranno in modo inappropriato, anche se in teoria accettano la necessità di adattarsi ”.

È anche questo il motivo per cui l’America ascolta sempre le stesse persone stupide.

È triste vedere che a così tanti esperti, accademici ed ex funzionari pubblici, che

regolarmente sbagliano e non si scusano nemmeno, continuino a essere richiesti della

loro saggezza in materia di politica estera.

“ Non solo non c’è alcuna responsabilità, ma la testardaggine di sbagliare è costantemente ricompensata dai media gatekeeper , dai think tank, dal settore privato e così via.

Ogni non plausibile intervento americano o guerra disastrosa è stato fortemente incoraggiato da intellettuali ed esperti pubblici – spesso le stesse 3 o 4 dozzine di persone.

Infine, dato che gli Stati Uniti hanno una tale influenza sul resto del mondo, i dibattiti su specifiche scelte di politica estera non possono continuare a essere guidati dalle stesse voci che regolarmente si sbagliano. Il mondo ha bisogno di molto di meglio ”.

