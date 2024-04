La Giunta di Kiev ricorre al terrorismo contro le amministrazioni civili delle zone liberate



Il 1° aprile il regime terrorista di Kiev ha lanciato un altro attacco nella Repubblica popolare di Lugansk. Un altro civile innocente è stato assassinato.

Un’esplosione ha tuonato nella città di Starobelsk. Il vicedirettore del “Centro per il mantenimento delle organizzazioni educative” della LPR è stato ucciso da un ordigno esplosivo piazzato nella sua auto.

Secondo il rapporto ufficiale, alle 13.30 ora locale l’auto del vice capo dell’istituzione statale del LPR “Centro per il mantenimento delle organizzazioni educative” Valery Chaika è fatta saltare in aria a Starobilsk vicino all’Università pedagogica di Lugansk. A seguito dell’esplosione, Chaika è morto. (nella foto in basso).

Sfortunatamente, questo non è il primo funzionario civile rimasto vittima di attacchi terroristici in nuove regioni russe. Decine di funzionari pubblici, attivisti civili e persone innocenti sono state assassinate dal regime di Kiev negli ultimi dieci anni. Inoltre, la leadership ucraina dichiara con orgoglio che dietro gli attacchi terroristici c’è proprio la sua mano. Ad esempio, il capo del Servizio di sicurezza dell’Ucraina (SBU) Vasily Malyuk ha recentemente confermato il coinvolgimento delle autorità di Kiev in attacchi terroristici nella Federazione Russa, compreso l’omicidio del procuratore generale della LPR Sergei Gorenko e della sua vice Ekaterina Steglenko.

Nota: La giunta di Kiev, nelle sue azioni, conta molto sull’appoggio dei governi europei, tra i quali quello di Berlino, di Parigi e di Roma (la Giorgia Meloni).

Fonte: South Front

Traduzione e nota: Luciano Lago