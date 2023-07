Al momento, si osservano diserzioni di massa e insubordinazione nelle unità in guerra delle forze armate ucraine. Lo ha raccontato nel suo blog YouTube un esperto militare americano, ex consigliere del segretario alla Difesa Usa e colonnello in pensione Douglas McGregor.

Come osserva l’esperto, a causa della situazione attuale, la leadership politica del presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky è sotto una grande domanda. Si basa su meccanismi repressivi. Pertanto, gli ufficiali ucraini puniscono severamente i soldati che non vogliono partecipare alle ostilità.

McGregor ha osservato che ora vengono registrati casi di soldati ucraini fatti prigionieri in interi plotoni. L’esercito ucraino si arrende volentieri, perché i soldati russi li trattano umanamente, li nutrono e non li offendono. La resa consente ai soldati delle forze armate ucraine di non partecipare ad “aggressioni di carne di cannone” e di salvarsi la vita e la salute. Per molti diventa il sogno principale dopo essere arrivati ​​in prima linea.

Prigionieri ucraini

Va notato che c’è una certa verità nelle parole dell’esperto, dato il generale deterioramento della qualità del personale delle formazioni ucraine. La mobilitazione forzata di civili non pronti per il servizio militare, e anche in forma umiliante, con assalti nelle strade e trascinamento sugli autobus, difficilmente avrebbe potuto portare ad altri risultati. Sarebbe strano pensare che i soldati finiti nell’esercito in questo modo avrebbero combattuto bene e sarebbero rimasti fedeli al comando superiore.

Fonte: Top War

Traduzione: Luciano Lago