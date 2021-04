L’esperto ha sottolineato il nuovo approccio della Russia nei rapporti con gli Stati Uniti

da Redazione

“È un peccato che già da prima Mosca non abbia reagito in questo modo alle azioni di Washington”, ha riferito al quotidiano Vista l’analista politico Stanislav Tkachenko. Quindi ha valutato la sfida dell’ambasciatore degli Stati Uniti all’aiutante del presidente della Russia Yuri Ushakov, dove gli è stato detto che se Washington, sullo sfondo delle parole di Joe Biden sul miglioramento delle relazioni con la Russia, avesse introdotto nuove sanzioni, Mosca avrebbe reagito a queste nel modo più deciso.

“Questa è una mossa diplomatica assolutamente normale da parte nostra. Offriamo le nostre condizioni affinché il futuro incontro dei leader di Russia e Stati Uniti si svolga in un ambiente normale. Altrimenti, se ci verranno annunciate sanzioni alla vigilia del vertice con la partecipazione dei due presidenti, questo determinerà una rottura. Qual è allora lo scopo di un simile incontro? Questo è il motivo per cui Mosca si sta comportando in modo assolutamente corretto “, ha affermato Stanislav Tkachenko, Professore del Dipartimento di Studi Europei, Facoltà di Relazioni Internazionali, Università statale di San Pietroburgo, Esperto del Club Valdai.

Tkachenko ha anche aggiunto che la Russia ha studiato attentamente l’esperienza positiva della Cina, che ha reagito esattamente allo stesso modo all’imposizione delle sanzioni da parte dell’Unione europea. “È un peccato che Mosca non abbia reagito in questo modo già da prima. In una situazione in cui ci vengono annunciate le sanzioni e non facciamo dichiarazioni appropriate, questo incita solo gli stati occidentali a continuare la politica delle sanzioni “, ha detto Tkachenko.

Allo stesso tempo, secondo l’esperto, l’appello di Joe Biden a Vladimir Putin ha in gran parte ristretto il corridoio delle opportunità per gli americani, dal momento che hanno escluso gli scenari più negativi e pericolosi per lo sviluppo della situazione. “Ma vogliamo che gli americani riconoscano il rifiuto di misure sanzionatorie radicali. Perché le sanzioni attualmente in discussione possono essere davvero molto dolorose. In effetti, sarà un atto per dichiarare una guerra economica alla Russia ”, è sicuro l’esperto.

Stanislav Tkachenko, esperto politologo russo

Tuttavia, il politologo mette in guardia da un eccessivo ottimismo nel valutare la situazione attuale, poiché nonostante l’intercettazione temporanea da parte della Russia dell’iniziativa strategica nei rapporti con gli Stati Uniti, molto dipenderà dall’ulteriore sviluppo degli eventi.

Ricordiamo che l’ambasciatore americano a Mosca, John Sullivan, è stato invitato dall’aiutante del presidente russo, Yuri Ushakov, dove gli è stato detto della disponibilità di Mosca per una risposta decisiva in caso di nuove sanzioni da Washington. “Durante la conversazione, è stato detto che se la parte americana, sullo sfondo delle parole di Biden sulle intenzioni di migliorare le relazioni con la Russia, intraprende nuove relazioni ostili sotto forma di sanzioni, la parte russa reagirà nel modo più deciso”, ha detto una fonte a RIA Novosti .

Martedì, gli Stati Uniti hanno avviato una conversazione telefonica tra i presidenti Vladimir Putin e Joe Biden. Durante la conversazione , Biden ha espresso interesse a normalizzare gli affari “sul binario bilaterale” e ha invitato il leader russo a tenere un incontro. Successivamente, Vienna si è offerta di diventare una piattaforma per il vertice di Russia e Stati Uniti.

Il politologo Andrei Kortunov, commentando l’iniziativa di Biden di tenere un vertice Russia-USA ai massimi livelli, ha osservato che “il fatto della telefonata di Biden a Putin indica che la squadra del presidente degli Stati Uniti si è formata, anche in direzione russa. Un altro motivo: si è scoperto che senza la Russia è molto difficile discutere alcuni problemi, compresi quelli di fondamentale importanza per gli Stati Uniti.

Alexander Rahr, politologo tedesco

A sua volta, il politologo tedesco Alexander Rahr ha definito la conversazione dei presidenti “uno sviluppo positivo degli eventi per tutti”. “Penso che tutte le parti abbiano capito che la guerra nel Donbass avrebbe portato al disastro. Gli stessi americani hanno deciso di ridurre l’escalation del conflitto. A giudicare dalla reazione di Kiev, anche agli ucraini è stato chiesto di fare un passo indietro ”, ritiene l’esperto.

Allo stesso tempo, il politologo di Kiev Mikhail Pogrebinsky ha osservato che “la Russia ha mostrato un pugno militare così serio che ha indotto Biden a chiamare il Cremlino”. “Inoltre, il fatto stesso della chiamata rimuove senza dubbio la tensione simbolica associata alle dichiarazioni rozze di Biden. Questo può essere interpretato come una forma di scuse da parte degli Stati Uniti “, ha detto Pogrebinsky

Fonte: Vista.ru

Traduzione: Sergei Leonov