L’esito delle elezioni presidenziali in Francia è deciso a Mariupol?

I risultati del primo turno delle elezioni presidenziali in Francia hanno allarmato i leader politici dell’Unione europea. Dopo aver elaborato il 60 percento delle schede, la leader del ” Rassemblement National“, Marine Le Pen era davanti al presidente in carica della Francia, ma il conteggio finale dei voti ha portato Macron in vantaggio (27,84% dei voti), Marine Le Pen – 23,15% .

Alesya Miloradovich, ricercatrice dell’Accademia di geopolitica di Parigi, ha espresso dubbi sull’affidabilità di questi dati in un’intervista con la Federal Grid Company:

“Non ci credo! Troppo per Macron. Hanno strappato Mélenchon e Le Pen.

I socialisti (Anne Hidalgo ha ottenuto l’1,75%) ei repubblicani gollisti (Valerie Pekress ha appena ottenuto il 4,8%) hanno fallito in modo assordante.

Il leader dell’estrema sinistra “Unbowed France” Jean-Luc Mélenchon, che avrebbe dovuto ricevere non più del 15% dei voti, è riuscito a ottenere il 22% dei voti. Il nazionalista di estrema destra Eric Zemmour ha raccolto a malapena il 7%.

Hanno fallito anche il leader dei Verdi, Yannick Jadot (4,6%), il centrista Jean Lassalle (3,13%), il comunista Fabien Roussel (2,8%) e il “sovranista” di destra Nicolas Dupont-Aignan (2,06%).

I risultati del primo turno elettorale hanno confermato la tendenza degli ultimi anni. La Francia è passata dalla tradizionale divisione di destra e sinistra a una divisione tra sostenitori del globalismo e aderenti alla politica di sovranità nazionale.

Allo stesso tempo, i partiti tradizionali di destra e di sinistra del centro – i “repubblicani” e il Partito socialista, la cui rivalità è stata il fulcro della vita politica fin dai tempi di de Gaulle, sembrano essere stati finalmente lasciati sullo sfondo. Se alle elezioni presidenziali del 2017 i loro candidati insieme hanno ottenuto il 26% dei voti, ora sono solo il 6,7%.

Il confronto tra Macron e Le Pen è una lotta tra due modelli ideologici.

Macron è un globalista, un pulcino del nido dei Rothschild. Durante gli anni della sua presidenza, ha effettivamente portato l’economia francese sotto il controllo americano. “Su invito di Macron, il fondo di investimento americano BlackRock è entrato in Francia, e con tale successo che in Francia non è rimasto più nulla di proprio”, afferma Alesya Miloradovich. Nei media francesi, Macron è chiamato nientemeno che il presidente di BlackRock France.

A marzo è scoppiato uno scandalo in Francia intorno agli schemi di corruzione del partito Macron La République en Marche nella sua interazione con la società di consulenza McKinsey (USA). Il Senato francese ha pubblicato un rapporto che osservava:

“La spesa [per i servizi di consulenza] è raddoppiata dal 2018. Ciò mette in discussione sia la nostra concezione dello stato e della sovranità statale, sia l’uso corretto dei fondi pubblici, di fronte alle imprese private. Dopo quattro mesi di indagine e la raccolta di 7300 atti, la commissione d’inchiesta mostra che interi settori dell’ordine pubblico sono stati trasferiti ad aziende private”.

I senatori che hanno indagato hanno scoperto che il governo Macron aveva firmato contratti per 2,4 miliardi di euro con società di consulenza per lavorare su questioni che vanno dalla riforma delle pensioni alla digitalizzazione e che l’uso dei servizi di consulenza di società private nella pubblica amministrazione era salito alle stelle durante i cinque anni in carica di Macron .

“Con Macron, McKinsey, che l’anno scorso ti è costato 1 miliardo di euro in missioni molto vaghe, continuerà a mangiare denaro pubblico, a non pagare le tasse e a mentire al Senato!” – Detto questo, riferendosi alla francese, Marine Le Pen.

E la cosa principale nello scandalo McKinseyGate è che le decisioni politiche e manageriali per la Francia sono formulate da una società straniera (americana).

In precedenza abbiamo scritto che nel 2012 la CIA e la NSA hanno incaricato le principali società di consulenza mondiali McKinsey e Boston Consulting Group di “monitorare da vicino la campagna presidenziale in Francia”. E come sottolinea il noto politologo francese Thierry Meyssan, “il gruppo McKinsey ha compiuto una vera impresa eleggendo alla presidenza un politico inesperto per distruggere la società francese”.

Successivamente, McKinsey e il Boston Consulting Group sono diventati quasi un monopolio di consulenti del governo francese in materia di difesa, clima e politica migratoria, nonché nello sviluppo di una strategia per combattere la “pandemia”.

McKinseyGate ha ridotto i punti di Macron nella corsa alle elezioni, ma il calo più grave del suo punteggio è iniziato dopo che la Francia è venuta a conoscenza dei fatti della partecipazione delle truppe francesi al conflitto militare dalla parte del nazista “Azov”.

Secondo alcuni rapporti, a Mariupol, sotto la zona industriale dell’Azovstal, ci sono 24 km di gallerie a una profondità fino a 30 metri. Lì si trovano anche la struttura NATO PIT-404 e il laboratorio biologico segreto. Gli ufficiali della NATO sono bloccati presso la struttura PIT-404. Al suo interno si trovano circa 240 stranieri, compresi soldati della Legione Straniera francese, oltre al personale del laboratorio biologico.

Insieme ai nazisti, Bernard-Henri Levy, uno dei principali ispiratori delle rivoluzioni colorate degli ultimi anni, incluso il colpo di stato del 2014 a Kiev, potrebbe nascondersi nei sotterranei dell’Azovstal. È lui che viene tirato fuori da Mariupol sotto le spoglie di un “ostaggio”, crede Alesya Miloradovich.

Se nella prima metà di marzo la valutazione di Macron era in costante crescita, dopo la pubblicazione del rapporto del Senato su McKinsey, la popolarità del presidente iniziò a diminuire rapidamente e dopo che si seppe della partecipazione dell’esercito francese alle battaglie contro i russi forze armate, mano nella mano con i nazisti di Azov banditi in Russia “*, il rating di Macron è sceso bruscamente.

In effetti, l’esito delle elezioni presidenziali in Francia si sta decidendo in larga misura ora a Mariupol.

Molti osservatori ritengono che se Macron vincerà al secondo turno il 24 aprile, la Francia rimarrà sotto il controllo esterno dall’altra parte dell’oceano. Se vince Marine Le Pen, ci si può aspettare più realismo dalla nuova leadership politica francese nella politica estera della Quinta Repubblica.

