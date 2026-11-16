L’esercito yemenita libera l’intera costa occidentale mentre le forze sostenute dall’Arabia Saudita si ridispiegano per “difendere” Aden.

L’Arabia Saudita ha lanciato una serie di micidiali raid aerei su Saada e Sanaa dopo il ritiro dei suoi alleati dalle strategiche aree costiere.

Il 15 novembre, le Forze Armate yemenite (YAF), guidate da Ansarallah (alleati dell’Iran), hanno liberato nuove aree intorno allo strategico stretto di Bab al-Mandab, costringendo le forze governative appoggiate dall’Arabia Saudita a ritirarsi e a riorganizzarsi nella città portuale di Aden.

“I tentativi di rafforzamento delle forze militari nemiche saudite sono stati respinti alla periferia di Dhubab e intorno allo stretto di Bab al-Mandab”, ha dichiarato la YAF domenica sera.

Un video allegato mostrava numerosi veicoli militari distrutti nella zona, appartenenti a forze affiliate al Consiglio presidenziale di leadership (PLC) nominato dall’Arabia Saudita

جولة ميدانية لمراسل الإعلام الحربي من أماكن طرد تحشيدات العدو السعودي في أطراف ذباب ومحيط باب المندب – 15 نوفمبر 2026م pic.twitter.com/rfR1hNZJVS — الإعلام الحربي اليمني (@MMY1444) November 15, 2026

L’avanzata di domenica ha portato l’intera costa occidentale dello Yemen sotto il controllo delle Forze Armate yemenite (YAF).

Le forze sostenute dall’Arabia Saudita hanno presentato il ritiro come un “ridispiegamento” volto a concentrare le forze sulla difesa della città di Aden.

Le Forze Armate del Sud, fedeli al PLC, hanno dichiarato che la loro priorità era “mettere in sicurezza la capitale, Aden, e i governatorati limitrofi”.

Una fonte militare citata dall’agenzia di stampa SABA ha affermato che le forze sostenute dall’Arabia Saudita hanno perso le loro posizioni a causa della forte pressione esercitata dalle operazioni delle Forze Armate Yamaduche (YAF).

Fonti vicine al governo di Sana’a hanno riferito all’AFP di aver assunto il controllo delle posizioni rimaste vacanti lungo la costa sud-occidentale.

Questo fa seguito a settimane di intensi scontri tra le YAF e le forze sostenute dall’Arabia Saudita.

Circa sei settimane fa è iniziata una campagna di attacchi aerei saudita a sostegno delle sue milizie alleate, con l’obiettivo di scacciare le Forze Armate Yar’ja (YAF) dalle aree conquistate a settembre, tra cui diverse isole del Mar Rosso e parte di Bab al-Mandab. Violenti scontri sono proseguiti fino al ridispiegamento delle truppe di domenica.

L’avanzata yemenita conferisce alle forze di Sana’a maggiore potere contrattuale nei confronti delle navi saudite e israeliane nel Mar Rosso.

Le Forze Armate yemenite (YAF) avevano già bloccato Bab al-Mandab e preso di mira diverse navi saudite in risposta all’escalation della guerra contro lo Yemen, iniziata nel 2015 e che si protrae da luglio.

Le forze YAF si stanno avvicinando a Taiz. Si trovano inoltre a circa 80 chilometri dalla città portuale di Aden, dove ha sede il Comando delle Forze di Mobilitazione Popolare (PLC). L’Arabia Saudita continua a condurre attacchi aerei in altre zone dello Yemen, tra cui Saada e la capitale Sana’a.

Lunedì mattina, la televisione yemenita Al-Masirah ha riportato la notizia dell’uccisione di una ragazza in un raid saudita contro un’abitazione a nord di Sana’a. Nelle ultime 24 ore, i raid sauditi hanno anche distrutto un centro di accoglienza per migranti africani a Saada.

“A Saada non esiste più alcun rifugio… è stato distrutto dagli aerei nemici sauditi”, ha dichiarato il direttore del Centro di accoglienza di Saada, Hussein al-Kabsi, il 16 novembre.

Negli ultimi mesi, lo Yemen ha risposto agli attacchi aerei sauditi con operazioni missilistiche e con droni, prendendo di mira le raffinerie petrolifere, i depositi di energia, le basi militari e gli aeroporti del regno. L’ economia saudita ne ha risentito pesantemente.

Sana’a ha promesso di continuare le sue operazioni contro l’Arabia Saudita e la sua avanzata sul terreno nello Yemen, chiedendo al contempo la fine completa del blocco e della guerra imposti dal regno.

Secondo quanto riferito al Telegraph l’11 novembre da fonti di entrambe le parti, le YAF stanno tentando di “conquistare la maggior parte possibile del Paese prima di qualsiasi negoziato con l’Arabia Saudita”.

Fonte: The Cradle

Traduzione: Luciano Lago