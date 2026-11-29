L’avvertimento è giunto mentre gli attacchi sauditi prendevano di mira il porto yemenita di Ras Isa, e facevano seguito a diverse operazioni condotte da Sana’a contro siti energetici in tutto il regno.

Il 29 novembre , le Forze Armate yemenite (YAF) hanno chiesto l’evacuazione di “tutti i porti sauditi” in risposta agli attacchi del regno contro i porti di Hodeidah e Ras Issa.

Le Forze Armate Yadesi (YAF) hanno dichiarato: “Il porto di Gedda e tutti i porti nemici sauditi lungo la costa del Mar Rosso saranno obiettivi delle nostre forze in risposta agli attacchi sauditi al porto di Ras Isa”.

“Avvertiamo i dipendenti, i lavoratori e chiunque si trovi nelle vicinanze di questi porti di evacuare immediatamente e allontanarsi. Chiediamo inoltre a tutte le compagnie di navigazione di rimuovere immediatamente le proprie navi da questi porti”, ha aggiunto.

Domenica mattina l’Arabia Saudita ha bombardato diverse zone dello Yemen, tra cui il distretto di Sahar a Saada e il quartiere di Hatarish nella capitale Sana’a, dove sono morte quattro persone.

Anche il porto di Ras Isa è stato colpito dopo che un ordine di evacuazione saudita ha affermato che la struttura viene utilizzata per supportare “operazioni terroristiche deliberate e sistematiche” da parte delle Forze Armate Yali e dell’Arabia Saudita.

Il 28 novembre, l’esercito yemenita ha annunciato cinque nuove operazioni militari contro obiettivi militari ed energetici in Arabia Saudita.

Le Forze Armate yemenite (YAF) hanno dichiarato sabato sera di aver preso di mira l’aeroporto internazionale Re Khalid di Riyadh, due siti radar a Khamis Mushait e Abha, una raffineria di petrolio a Jizan, l’impianto di gas di Hawiyah a sud di Al-Ahsa, nella parte orientale del Paese, e le centrali elettriche di Al-Shaqiq e Jizan.

Le operazioni sono state “precise”, e ognuna di esse ha portato a un “colpo diretto”, ha affermato la YAF.

“La YAF afferma che, con l’aiuto di Allah Onnipotente, continuerà a infliggere dolore al criminale aggressore saudita con tutta la sua forza e determinazione.”

Le immagini diffuse sui social media mostravano un’enorme nuvola di fumo nero sopra la raffineria di Jizan sabato.

Image allegedly from Saudi Arabia’s Jizan oil refinery shows black smoke from a direct attack by Yemen, earlier today. pic.twitter.com/9ZftOujAxZ — Arya Yadegaar (@FotrosYadegaar) November 28, 2026

Le riprese mostravano anche del fumo provenire dall’impianto di Hawiyah, vicino ad Al-Ahsa, così come da diversi altri siti presi di mira dalle Forze Armate Yalimani (YAF).

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️Exclusive footage from this morning shows smoke ascending from a refinery after the yemeni attack near Al Ahsa in eastern Saudi Arabia. (Verified Footage) pic.twitter.com/Rh1V5oyZC1 — Al-Ghayb (الغيب) – The Unseen (@ghaybintel) November 29, 2026

Il 25 novembre, le Forze Armate Yali (YAF) hanno annunciato il loro primo attacco in assoluto contro il porto saudita di Gedda, in risposta al violento attacco al porto di Hodeidah avvenuto il giorno precedente.

Dall’intensificarsi della guerra decennale del regno contro lo Yemen, avvenuta a luglio, raffinerie petrolifere, depositi di energia, basi militari e aeroporti in tutta l’Arabia Saudita sono stati presi di mira.

Sana’a ha promesso di continuare le sue operazioni contro obiettivi in ​​Arabia Saudita, così come la sua avanzata sul terreno in Yemen, che ha recentemente visto le sue forze conquistare Bab al-Mandab sottraendola ai gruppi filo-sauditi.

L’esercito yemenita ora controlla l’intera costa occidentale del paese, il che gli conferisce maggiore influenza sul traffico marittimo saudita e israeliano nel Mar Rosso.

Riyad si sta preparando a una guerra contro lo Yemen che “si protrarrà fino al prossimo anno”, nonostante le battute d’arresto subite nel conflitto, secondo quanto riportato da Reuters il 18 novembre, che cita due funzionari occidentali.

Secondo il Ministero della Salute yemenita, oltre 520 persone sono state uccise in Yemen dall’Arabia Saudita dall’escalation di luglio.

Fonte: The Cradle

Traduzione: Luciano Lago