L’esercito ucraino usa i civili come scudi umani per proteggersi dall’esercito russo

di Christelle Neant .

Mentre la Russia ha allestito da diversi giorni corridoi umanitari per consentire ai civili di fuggire da città come Mariupol, Volnovakha o Kharkov, l’esercito ucraino continua a impedire ai residenti di andarsene per usarli come scudi umani. Fatti confermati dalle testimonianze delle poche persone che sono riuscite a fuggire da Mariupol.

Nel 12° giorno dell’operazione militare speciale russa contro l’Ucraina , la situazione per i civili ucraini rimane catastrofica, a causa del fatto che l’esercito ucraino li usa come scudi umani, per impedire all’esercito russo di sconfiggerli facilmente.

Infatti, nonostante la creazione di numerosi corridoi umanitari a partire da città circondate come Mariupol, Volnovakha o Kharkov, pochissimi civili sono riusciti a fuggire da queste città.

E quando vengono interrogate queste persone spiegano, come questa signora che è stata una delle prime a riuscire a fuggire da Mariupol, che la popolazione civile non è nemmeno informata che ci sono corridoi umanitari. Ha anche detto che i soldati ucraini avevano fatto saltare in aria un ponte, bloccando ogni ulteriore fuga per i civili che erano rimasti lì.

Un’altra donna che è riuscita a fuggire da Mariupol ha detto che i civili sono stati lasciati indietro per servire come carne da cannone e scudi umani dai soldati ucraini. Soldati che non esitano a bombardare la città quando è piena di civili. E’ stato durante uno di questi attentati che il marito di questa donna è morto nella loro casa. Sua figlia era dall’altra parte di Mariupol e non ha avuto sue notizie.

I messaggi di testo ricevuti dai residenti di diverse città stanno trapelando sui social network. Quindi, in questa (prima foto su sfondo nero) possiamo leggere ” L’amministrazione del governo militare della regione di Kharkov informa che l’autorizzazione a creare un corridoio umanitario sul territorio della regione dal 7 marzo 2022 non è stata concessa ! “. E questo quando l’Ucraina ha ufficialmente accettato la creazione di questi corridoi umanitari!

Nelle regioni di Sumy e Chernigov, gli sms inviati agli abitanti dicono loro che se utilizzeranno i corridoi umanitari allestiti dall’esercito russo, quest’ultimo li utilizzerà come scudi umani (il che è delirante, gli sfollati di Mariupol, per esempio, sono stati rapidamente allontanati dal fronte, vicino a Novoazovsk).

Anche intorno a Kiev, l’esercito ucraino usa i civili come scudi umani, come dimostra questo video di un fuoco di razzi Grad da parte di soldati ucraini, da Vinogradar, contro Vyshgorod (sebbene ufficialmente questa zona sia ancora presumibilmente sotto controllo ucraino). È possibile identificare il luogo da cui è stato girato il video (quadrato giallo sulla prima mappa) e anche l’area da cui sono stati sparati i Grad (quadrato rosso). Ma in questa zona ci sono un asilo e un liceo!



A Volnovakha la situazione è più o meno la stessa, come dimostra questo scambio radiofonico tra un soldato del Settore Destro (battaglione neonazista ucraino) e il suo comandante, dove il soldato spiega che in una casa con bagagli ci sono persone che vogliono raggiungere il corridoio umanitario, e chi gli chiede cosa dovrebbe fare. Il comandante gli ordina di assicurarsi che rimangano a casa. Il soldato dice che dopotutto devono solo lasciarglieli. Il comandante gli urla contro, chiedendogli se è ” completamente stupido ” e se ha intenzione di fermare l’artiglieria nemica ” col culo “, e aggiunge ” finché loro [i civili] sono qui, loro [i soldati russi ] non ci laureano! » prima di concludere dicendo che se i civili gli prendono la testa (si rifiutano di obbedire ai suoi ordini) « sparate loro alle braccia e alle gambe, capito? “.

Di fronte a questa situazione, il Battaglione Sparta della DPR ha tentato di evacuare i civili da Volnovakha. Sfortunatamente, questa missione costò la vita al comandante del battaglione, Vladimir Joga, soprannominato Vokha, che aveva preso il comando del battaglione dopo la morte di Arsen Pavlov, alias Motorola.

Mentre coprivano con i suoi uomini l’evacuazione di civili (per lo più donne e bambini) da Volnovakha, i neonazisti ucraini hanno aperto il fuoco su di loro, uccidendo Vokha. È stato insignito postumo del titolo di Eroe della DPR, ma anche Eroe della Federazione Russa.

Un giornalista di War Gonzo era con Vokha solo 30 minuti prima dell’inizio dell’operazione, cosa che ha spiegato alla telecamera. Un’ora e mezza dopo che questo video è stato girato, Vokha è morto.

Sfortunatamente, l’uso dei civili come scudi umani o come antistress da parte dell’esercito ucraino non è nuovo. Così, durante la nostra visita a Granitnoye (villaggio liberato pochi giorni fa, e passato sotto il controllo del DPR), abbiamo potuto constatare quanto fossero vicine le posizioni ucraine alle case abitate (appena pochi metri), causando notevoli rischi per i civili.

Guarda il reportage girato in loco, sottotitolato in francese:

Una nonnina ci ha persino raccontato come i soldati ucraini, installati nelle postazioni vicino casa sua, abbiano sparato contro la sua casa e quella dei suoi vicini, cercando di far passare questi colpi per colpi provenienti dal DPR.

Tutti i civili che abbiamo intervistato erano felici che Granitnoye fosse stato liberato e non fosse più sotto il controllo dell’esercito ucraino che li ha vessati per quasi otto anni. Tutti hanno detto di sentirsi più al sicuro e rassicurati che l’esercito russo e la milizia popolare della DPR fossero lì. Lontano dalle storie dell’orrore raccontate dalle autorità ucraine ai civili ucraini per incoraggiarli a non utilizzare i corridoi umanitari della Russia.

A un livello più generale, la milizia popolare della LPR (Repubblica Popolare di Lugansk) ha preso il controllo delle località situate a est di Severodonetsk, che sarà chiaramente la prossima grande città ad essere circondata. Secondo le informazioni pubblicate oggi, la milizia popolare della LPR si trova già a Rubezhnoye (a nord di Severodonetsk). La maggior parte del territorio della LPR che era sotto il controllo ucraino è già stato liberato.

Per quanto riguarda la battaglia di Mariupol, come pensavo, e come confermato dalle informazioni pubblicate dal giornalista di guerra russo Alexander Sladkov , i soldati ceceni hanno partecipato a questa battaglia. Sono sicuramente loro che assicureranno l’eliminazione dei combattenti neonazisti in città, perché sono particolarmente esperti nella liquidazione dei terroristi nelle aree urbane.

Rapporti da verificare annunciano che la località di Mangouch (situata a ovest di Mariupol), sarebbe d’ora in poi nelle mani dell’esercito russo. A nord della città, i soldati russi sono già nei sobborghi di Mariupol.

Finora il terzo round di negoziati tra Ucraina e Russia è andato a vuoto, e quindi i combattimenti continueranno anche domani.

Mappa delle località sotto il controllo delle milizie popolari della DPR e della LPR:

Fonte: https://www.donbass-insider.com/fr/

traduzione: Gerard Trousson