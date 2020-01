Conflitto in Siria

L’Esercito Siriano stringe il cappio intorno ai terroristi su Idlib

da Redazione





DAMASCO – L’esercito arabo siriano ha continuato i suoi progressi militari nel sud di Idlib ed è riuscito a assediare i terroristi da tre direzioni dopo aver preso il controllo della strategica città di Ma’arat al-Nauman, secondo quanto riferito dai media arabi.

Il quotidiano in lingua araba al-Watan ha riferito che le unità dell’esercito siriano hanno continuato i loro scontri con i terroristi nel sud-est di Idlib e dopo aver preso il pieno controllo della città di al-Hamediyeh e le sue basi militari hanno stretto la loro presa sui gruppi terroristici di Basida, Babolin e Ma ‘arateh nelle aree circostanti della città di Ma’arat al-Nauman da tre direzioni.

Il giornale ha anche sottolineato l’assedio della regione di controllo che era sotto la sorveglianza dell’esercito turco a Ma’ar Hatat, a sud di Ma’arat al-Nauman da tre direzioni e ha affermato che le truppe dell’esercito siriano hanno tagliato la strada internazionale Damasco-Aleppo e stabilito sicurezza su parte della regione.

Le unità dell’esercito siriano sono entrate anche nelle prime regioni settentrionali di Ma’arat al-Nauman e ne hanno preso il controllo in diverse parti. Nel frattempo, altre unità dell’esercito siriano sono avanzate di diversi chilometri verso Khan Touman a ovest di Aleppo e hanno ripreso il controllo della regione di Jarf al-Sakhar.

In uno sviluppo rilevante di lunedì, l’esercito arabo siriano ha preso il controllo di diverse regioni di importanza cruciale nelle operazioni militari nel sud di Idlib e è riuscito a tagliare un’importante e strategica via di rifornimento dei terroristi a Ma’arat al-Nauman.

Le truppe siriane si sono impegnate in feroci scontri con i terroristi nel sud di Idlib e hanno preso il controllo delle città di Ma’arat Shourin, al-Za’alaneh, al-Qadafeh, al-Dana e Babila a nord di Ma’arat al-Nauman . Il quotidiano Al-Watan ha citato una fonte sul campo di battaglia dicendo che le truppe dell’esercito siriano hanno tagliato la strada internazionale che collega Ma’arat al-Nauman a Saraqib dopo aver imposto il controllo sulla città di al-Dana.

La fonte ha anche indicato l’avanzata delle truppe dell’esercito arabo siriano nelle aree a poche centinaia di metri da Ma’arat al-Nauman e ha affermato che le truppe dell’esercito siriano sono ora riuscite a prendere il controllo dell’autostrada internazionale Aleppo-Hama.

Nel frattempo, le truppe della SAA hanno continuato i loro progressi militari nelle regioni che si estendono nel sud di Aleppo e hanno riguadagnato il pieno controllo di Tal-e al-Mahrouqat, Rahbeh Khan Touman dopo essersi impegnati in pesanti scontri con Tahrir al-Sham al-Hayat (il Levant Liberation Board o il fronte di Al-Nusra).

Nel fronte occidentale della città di Aleppo, le linee di difesa dei terroristi di al-Rashedeen 4, Ghabeb al-Assad e Jamiat al-Sahafin sono crollate e SAA ha preso il controllo di diverse regioni. Domenica scorsa, l’esercito siriano ha preso diverse regioni vicino alla porta orientale della strategica città di Ma’arat al-Nauman.

Le truppe del SAA avanzate nell’Idlib sud-orientale da Abu al-Dohour-Saraqib e dalla porta orientale di Ma’arat al-Nauman. Le truppe governative hanno espulso i terroristi dalle città di Ma’arat Shomarin, Taqaneh, Talmanes e Ma’ar Shemsheh nel sud-est di Idlib dopo aver inflitto loro pesanti perdite.

Al-Watan ha citato una fonte militare nel sud-est di Idlib dicendo che le truppe del SAA si erano diffuse alla porta orientale di Ma’arat al-Nauman, la seconda città più grande di Idlib situata lungo l’autostrada internazionale Aleppo-Hama. Ma’arat al-Nauman era uno dei bastioni più importanti di terroristi sostenuti dalla Turchia.

Il quotidiano ha anche sottolineato le operazioni di pulizia effettuate nelle città di Tal Khatareh, Tal Mastif e Abu Jarif e il taglio della strada Soq al-Qanam dall’Idlib orientale a Ma’arat al-Nauman, e ha detto che le truppe dell’esercito sono molto vicine alla posa assedio completo alle regioni da diverse direzioni.

Nel frattempo, altre unità dell’esercito arabo siriano appoggiate dalle unità di artiglieria sono avanzate sull’asse Jamiat al-Zarha-Akaset al-Bazar dal fronte occidentale e hanno preso il controllo di numerosi complessi residenziali nelle aree circostanti di Akasar al-Bazar.

L’agenzia di stampa SANA ha riferito che gli equipaggiamenti terroristici che occupano la campagna di Idlib e Aleppo usano la gente del posto come scudi umani e impediscono loro di uscire in aree sicure attraverso i corridoi di Abu al-Dohour, al-Habit e al-Hader. Tahrir al-Sham al-Hayat e i suoi gruppi terroristici alleati hanno istituito una serie di postazioni di monitoraggio nelle aree adiacenti alle aree recentemente liberate nel tentativo di bloccare l’esodo dei civili.

Esercito siriano su Idlib

In uno sviluppo pertinente sabato, il ministero degli Esteri siriano ha scritto una lettera alle Nazioni Unite e ha dichiarato che l’operazione a Idlib e Aleppo contro elementi di Takfiri “non si fermerà fino all’eliminazione di quei terroristi che minacciano la sicurezza e la protezione dei civili siriani” .

Venerdì scorso, i media hanno riferito che la SAA ha liberato tre villaggi nella provincia di Idlib mentre altre truppe dell’esercito stavano combattendo i militanti nella provincia di Aleppo. Secondo l’emittente in lingua araba Al-Ihkbariya, l’esercito siriano ha stabilito il controllo di tre insediamenti nel sud-est di Idlib.

Il quotidiano in lingua araba Al-Watan ha anche riferito che i pesanti combattimenti nella provincia di Aleppo, a nord-ovest del centro amministrativo provinciale, stavano continuando. Secondo quanto riferito, gli scontri si svolgono nel sobborgo Aleppo di Zahraa.

In precedenza, giovedì, il Centro per la riconciliazione siriana del ministero della Difesa russo ha riferito che almeno 40 soldati della SAA erano stati uccisi e altri 80 feriti dopo che i terroristi avevano attaccato le loro posizioni nella zona di de-escalation di Idlib. Il centro ha aggiunto che durante i combattimenti sono stati uccisi fino a 50 terroristi.

Lo sviluppo arriva dopo che i media siriani hanno riferito la scorsa settimana che le forze siriane hanno ripreso le loro operazioni militari contro i terroristi a Idlib, per violazioni multiple del cessate il fuoco. A metà dicembre, SAA ha avviato una nuova operazione militare nel sud-est di Idlib per liberare l’area dai terroristi. Giorni dopo, oltre 40 villaggi di Idlib erano stati liberati dalle truppe siriane.

Il Centro di riconciliazione russo per la Siria ha ripetutamente invitato i terroristi a smettere di combattere e impegnarsi pacificamente nella risoluzione dei conflitti. Idlib è l’ultima roccaforte terroristica in Siria. Secondo il presidente siriano Bashar al-Assad, liberare l’area è essenziale per porre fine al conflitto.

I Caschi Bianchi recitano la scena dell’attacco chimico

La Turchia Continua ad aiutare i terroristi ed a preparare False Flag di Attacchi Chimici

ANKARA – La Siria ha inviato lettere di protesta alle Nazioni Unite, informando l’organismo mondiale che la Turchia continua a fornire assistenza ai terroristi per condurre attacchi chimici di bandiera falsa nelle province nord-occidentali della Siria di Idlib e Aleppo nel tentativo di implicare Damasco.

In due lettere identiche al segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres e al capo del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, il ministero degli Esteri e degli espatriati siriani ha dichiarato lunedì che è stato confermato che il governo turco sta supportando gruppi terroristici per fabbricare un falso attacco chimico a sud di Aleppo e un altro nel nord-est di Idlib per accusarne l’esercito siriano.

Le lettere, citate dall’agenzia di stampa ufficiale SANA della Siria, aggiungono che è un fatto noto che ogni volta che i terroristi appoggiati dagli stranieri “si sentono messi alle strette”, il cosiddetto gruppo di protezione civile White Helmets inizia a organizzare falsi attacchi chimici “su istruzioni dei loro padroni negli stati occidentali ”per creare un pretesto per gli Stati Uniti e i loro alleati per lanciare un attacco militare contro la Siria.

I caschi bianchi sostenuti dall’Occidente sono noti per essere stati attivamente coinvolti in attacchi chimici con false bandiere nella città siriana di Khan Shaykhun a Idlib nell’aprile 2017 e l’altro nella città di Douma, sobborgo di Damasco, nell’aprile 2018. A seguito degli attacchi chimici in scena , gli Stati Uniti e i suoi alleati lanciarono attacchi contro posizioni dell’ASA mentre incolpavano entrambi gli incidenti di Damasco, che respinse fortemente le accuse.

Fonte: Fort Russ https://www.fort-russ.com/2020/01/major-turkey-continues-helping-terrorists-conduct-false-flag-chemical-attacks-in-idlib-aleppo/

Traduzione: Lisandro Alvarado