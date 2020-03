L’Esercito Siriano riconquista Saraquib dai turchi mentre il conflitto si intensifica

La Turchia e la Siria sono in uno stato di guerra non dichiarata. Ankara ha evitato di dichiarare ufficialmente la guerra e la portata delle sue operazioni è molto più bassa che nel caso di un conflitto aperto su vasta scala. Tuttavia, le forze turche, tra cui truppe, carri armati e artiglieria, erano entrate illegalmente nella Grande Idlib, avevano fornito armi ed equipaggiamento ai gruppi locali collegati ad al-Qaeda e insieme a questi hanno attaccato l’esercito siriano.

Il ministro della Difesa turco Hulusi Akar ha avuto l’audacia di descrivere queste azioni come sforzi di autodifesa. Ha affermato che l’operazione “Spring Shield”, come Ankara chiama la sua azione in Idlib, è stata lanciata in risposta all’attacco del 27 febbraio alle truppe turche e l’operazione è nelle sue parole è ancora “in corso” . Akara ha dimenticato di menzionare che il personale turco ucciso era stato incorporato con i membri di al-Qaeda ed era stato già coinvolto in attacchi alle forze del governo siriano.

Questo tipo di ipocrisia non è sorprendente. In precedenza, il presidente turco Recip Tayip Erdogan aveva affermato che l’esercito turco era entrato in Siria su richiesta del “popolo siriano”; a quanto pare voleva dire di al-Qaeda ma ha dimenticato come pronunciare correttamente i nomi delle molteplici sigle affiliate dei terroristi dei vari gruppi.

Pertanto, la propaganda turca ufficiale afferma che l’azione militare a Idlib è iniziata dopo il 27 febbraio, mentre in realtà erano in corso scontri tra le forze a guida turca e l’esercito siriano dal 24 febbraio. Nel periodo dal 24 febbraio al 1 marzo, l’esercito turco e i miliziani radicali avevano catturato Nayrab, Saraqib e fermato l’avanzata dell’esercito siriano vicino a Kafr Nabul, riconquistando diversi piccoli villaggi vicino. Tuttavia, non sono stati in grado di realizzare alcun progresso militare sul campo.

L’esercito turco cerca di evitare di inviare le sue truppe in una lotta aperta. Piuttosto, impiega ondate di membri di al-Qaeda, inclusi attentatori suicidi, supportati da massicci colpi di artiglieria e droni come principale strumento di guerra contro i siriani. Secondo le osservazioni del 1 ° marzo del ministro della Difesa Akar, le forze turche avevano distrutto un drone, 8 elicotteri, 103 carri armati, 19 portaerei corazzati, 72 pezzi di artiglieria e lanciarazzi, tre sistemi di difesa aerea, 15 armi e mortai anticarro, 56 veicoli corazzati, nove depositi di munizioni e neutralizzato 2.200 soldati siriani nel suddetto periodo. Più tardi, lo stesso giorno, il Ministero della Difesa turco sostenne che la Turchia aveva abbattuto due aerei da guerra Su-24 (successivamente confermati dall’esercito siriano) e distrutto 3 sistemi di difesa aerea gestiti dal governo siriano.

Questa straordinaria assurdità mette in luce l’ampiezza e il tipo degli sforzi di propaganda turca riguardo al conflitto. Completamente nel quadro di questo approccio, lo stato turco ha bloccato i social media il 27 febbraio nel tentativo di nascondere le vittime turche a Idlib. Ha cercato di forzare Twitter e Facebook a rimuovere le foto di attrezzature militari turche distrutte e ha ordinato raid di sicurezza nella filiale turca dell’agenzia di stampa russa Sputnik per la “copertura errata” degli sviluppi di Idlib. Video e foto che mostrano soldati turchi e militanti sostenuti dalla Turchia coinvolti nella tortura e nell’abuso dei soldati siriani catturati vengono inosservati dai media mainstream o sono stati descritti da fonti turche come falsi.

In uno sviluppo separato, i media statali turchi hanno annunciato che l’artiglieria e i droni turchi avevano preso di mira l’aeroporto militare di Al-Nayrab, alla periferia della città di Aleppo.



In risposta a queste azioni, l’esercito siriano ha dichiarato che avrebbe abbattuto aerei ostili nella Grande Idlib. Le forze di difesa aerea siriane hanno immediatamente trasformato questa promessa in realtà coinvolgendo i veicoli da combattimento turchi senza pilota e da ricognizione. Secondo i media russi, almeno 6 droni turchi sono stati abbattuti. Tuttavia, l’evidenza visiva consente di confermare un solo drone da combattimento Anka abbattuto nell’area. Quando il video dei resti del drone è apparso per la prima volta online, i gruppi sostenuti dalla Turchia hanno persino rivendicato la responsabilità per l’abbattimento degli aerei affermando che si trattava di un aereo da guerra siriano. Più tardi, furono costretti a cambiare la storia.

Il 1 ° marzo, l’esercito siriano e Hezbollah, che avevano recentemente subito vittime nell’Idlib orientale, hanno lanciato un attacco contro le forze a guida turca nell’area di Nayrab. Alla sera di quel giorno, hanno riguadagnato le località di Kafr Battikh, Dadikh, San e Jawbas. Hanno anche costretto i militanti sostenuti dalla Turchia a ritirarsi dalla parte orientale di Saraqib. Secondo fonti filo-governative, almeno 300 militanti sono stati uccisi o feriti nei recenti scontri in quest’area. Questo numero, oltre a quelli forniti dalla Turchia, è sopravvalutato.

Il 2 marzo, unità della 25a divisione delle forze speciali della missione (ex forze della tigre) hanno riacquistato il pieno controllo di Saraqib, dopo che il potente esercito turco e i suoi amici di al-Qaeda erano fuggiti dalla zona.

I recenti sviluppi dimostrano che se la Turchia continua a evitare di impiegare le proprie truppe nei combattimenti diretti, le sue forze sembrano non essere in grado di sferrare un colpo rapido e devastante all’esercito siriano e raggiungere l’obiettivo dichiarato dalla sua massima leadership: costringere le truppe siriane a ritirarsi da tutte le aree liberate da al-Qaeda dall’ottobre 2018.

È probabile che la Turchia stia cercando di arrecare il maggior danno possibile per rafforzare la sua posizione negoziale prima del 5 marzo, quando Erdogan incontrerà il presidente russo Vladimir Putin per discutere della situazione nella regione.

Allo stesso tempo, la Turchia sta cercando di ottenere sostegno dall’UE inviando migranti in Europa e ricattando il blocco con una nuova crisi migratoria.

