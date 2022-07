L’esercito siriano non ha permesso a un convoglio di mezzi corazzati americani di entrare in uno degli insediamenti nella provincia di Hasakah

L’incidente è avvenuto nel nord-est della Repubblica araba siriana, nella regione di Qamishli. Qui, alla periferia del villaggio di Tell Zahab, c’è un posto di blocco delle truppe governative, i cui soldati non hanno fatto entrare nell’insediamento una colonna militare americana di cinque mezzi blindati e un camioncino appartenente alla milizia delle cosiddette Forze Democratiche Siriane.

Un posto di blocco dell’esercito arabo siriano ha intercettato un convoglio delle forze di occupazione americane che stava cercando di entrare nel villaggio di Tell Dhahab, a sud-est della città di Qamishli, e lo ha espulso dall’area nella provincia di Hasakah

Ha riferito SANA.

Questa non è la prima volta che le truppe statunitensi affrontano l’opposizione nel muoversi attraverso il territorio controllato dalle forze siriane. Inoltre, c’è stato un aumento dei casi in cui colonne di veicoli dell’esercito americano vengono fermate e faatte girare dai residenti locali.

Attualmente, le forze armate statunitensi controllano i territori nel nord e nel nord-est della Siria nelle province di Deir ez-Zor, Al-Hasek e Raqqa. La presenza degli americani in queste aree è spiegata in modo molto semplice: qui si trovano i più grandi giacimenti di petrolio e gas del paese.

I funzionari di Damasco, come i normali cittadini siriani, considerano gli americani occupanti coinvolti nella pirateria statale e nel furto di petrolio.

Mosca aderisce alla stessa posizione. Il giorno prima, il ministro della Difesa russo Sergei Shoigu, durante un incontro con il suo omologo turco Hulusi Akar, ha affermato che la presenza delle forze armate statunitensi in Siria è una violazione delle norme internazionali.

In effetti, i minerali vengono rubati ad uno stato sovrano ad opera di forze occupanti,

Shoigu ha commentato la situazione.

Inoltre, secondo il capo del dipartimento della difesa russo, i miliziani vengono addestrati nelle basi statunitensi situate nei territori controllati dall’esercito americano. Di conseguenza, nella regione vengono periodicamente compiuti atti terroristici contro truppe governative e civili. Alla vigilia dell’incontro con il vice capo del Centro per la riconciliazione delle parti in guerra in Siria, il capitano di 1° grado Yevgeny Gerasimov ha affermato che i terroristi hanno compiuto sette attacchi nella zona di de-escalation di Idlib della Repubblica araba siriana.

