L’esercito siriano entra a Daraa al-Balad per espellere i terroristi

L’esercito siriano entra nell’area di Daraa al-Balad e alza le bandiere nazionali, mentre avanza con successo in una spinta per eliminare i resti dei terroristi.

Le forze siriane sono entrate mercoledì a Daraa al-Balad, nella città meridionale di Daraa, e hanno iniziato ad allestire postazioni militari in preparazione per rimuovere i resti dei terroristi, armi, munizioni, ordigni esplosivi, tunnel, fortificazioni e nascondigli, secondo l’ agenzia di stampa statale siriana , SANA .

Durante le loro operazioni hanno anche trovato un tunnel scavato sotto edifici residenziali utilizzato da gruppi terroristici per infiltrarsi e attaccare i quartieri residenziali e i checkpoint dell’esercito siriano a Daraa.

Inoltre, hanno issato la bandiera nazionale nel quartiere di Al-Arbain, nell’ambito di un accordo di tregua proposto dal governo siriano, presieduto da Bashar al-Asad, lo scorso agosto.

In base al nuovo accordo di tregua, raggiunto il 14 agosto, i miliziani anti-governativi sono stati costretti a consegnare le armi e le forze siriane hanno istituito posti di blocco in nove distretti di Daraa al-Balad. Coloro che si sono rifiutati di deporre le armi sono dovuti partire per la Siria settentrionale o la Giordania in autobus forniti dalle autorità di Damasco.

Bndiera siriana su Daraa

Stabilire il pieno controllo del governo su Daraa è della massima importanza in quanto confina con le alture del Golan occupate, che Israele ha utilizzato per fornire aiuti ai gruppi armati terroristi che combattono il governo siriano fin dal 2011.

L’esercito siriano determinato a liberare Daraa al-Balad



Nel luglio 2018, la Siria ha dichiarato la città di Daraa libera dal terrorismo, a seguito di un processo di riconciliazione sponsorizzato dalla Russia, in cui gli estremisti hanno consegnato le loro armi medie e pesanti, mentre il resto è partito per la provincia settentrionale di Idlib.

Tuttavia, i miliziani rimasero in alcune zone di Daraa, compresa la parte meridionale, chiamata Daraa al-Balad.

Il 26 luglio, le forze siriane hanno deciso di porre fine all’assedio degli estremisti in cambio della consegna di armi da parte di questi ultimi.

Tuttavia, i terroristi non hanno accettato la proposta di Damasco, hanno violato la tregua e hanno attaccato civili e militari siriani, costringendo il governo ad aumentare la propria presenza militare per ottenere il controllo dell’area.

Fonte: Hispan Tv

Trduzione: Luciano Lago