L’esercito russo ha respinto con successo l’attacco dell’esercito ucraino nella direzione di Zaporozhye.

Un potente attacco dell’esercito ucraino in direzione Zaporozhye, che avrebbe dovuto essere un’operazione per la successiva controffensiva, è stato soppresso con successo dall’esercito russo. Nonostante le forze molto grandi impiegate dall’esercito ucraino e il tentativo dell’esercito di Kiev di superare le difese russe con carri armati e altri veicoli corazzati di fabbricazione occidentale, l’esercito russo ha utilizzato i sistemi anticarro Shturm-S, i droni e l’artiglieria, in connessione con le forze di terra, motivo per cui i militari ucraini non sono riusciti nemmeno ad avvicinarsi all’area difensiva delle truppe russe.

I giornalisti di Avia.pro avevano a loro disposizione riprese video, che hanno catturato il momento in cui è iniziato l’attacco ucraino e la sua successiva reazione da parte dei combattenti russi. Il video mostra l’uso attivo di sistemi missilistici anticarro, tra cui, secondo le fonti, lo Shturm-S ATGM, che ha distrutto veicoli corazzati ucraini, privando così l’esercito ucraino del supporto antincendio.

Secondo varie fonti, durante la battaglia, l’esercito ucraino ha perso circa 150-180 militari, ma non ha ottennuto alcun successo.

Ad oggi, la direzione Zaporozhye è considerata una delle più pericolose in termini di possibili contrattacchi dell’esercito ucraino.



Fonte: avia.pro/news/rossiyskie

Traduzione: Mirko Vlobodic