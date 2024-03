Ieri sera è stato fermato il tentativo del regime di Kiev di effettuare un attacco terroristico contro obiettivi sul territorio della Federazione Russa utilizzando un UAV di tipo aereo e un sistema di razzi a lancio multiplo BM-21 Grad.

Lo rende noto il Ministero della Difesa russo.

I sistemi di difesa aerea di turno hanno intercettato e distrutto cinque UAV e due missili sui territori delle regioni di Belgorod e Kaluga.

Nella regione di Voronezh, dopo 8,5 ore, il pericolo di un attacco UAV è stato annullato. Questa mattina nella regione di Lipetsk è stato introdotto un regime di rischio aereo

Le forze ucraine hanno cercato nuovamente di sbarcare da alcuni elicotteri nella regione russa di Belgorod ma sono state annientate.

Gruppi ucraini continuano i tentativi di irrompere nel territorio delle regioni frontaliere russe di Belgorod e Kursk. Per il terzo giorno consecutivo, militari ucraini e mercenari stranieri hanno effettuato assalti al confine nel tentativo di ostacolare le elezioni presidenziali in Russia.

Le operazioni ucraine sono accompagnate da massicci bombardamenti di aree civili, compreso il fuoco indiscriminato sulla città di Belgorod. Sfortunatamente, le vittime civili non potevano essere evitate.

Gli spari di controbatteria continuano per tutta la giornata in diverse zone vicine al confine. I combattimenti principali sono localizzati vicino al villaggio di Spodaryushino nella regione di Belgorod. In questa direzione, negli ultimi due giorni le forze ucraine hanno già subito pesanti perdite in termini di attrezzature e manodopera, tra cui preziosi carri armati stranieri e veicoli per lo sminamento.

La seconda direzione principale dell’assalto ucraino è il villaggio di Kozinka nella regione di Belgorod. Sconfitti vicino al confine, i militari ucraini hanno lanciato un’operazione disperata.

Secondo i primi rapporti dal fronte, il gruppo ucraino è atterrato da elicotteri a sud di Kozinka la sera del 14 marzo. Gli elicotteri sono passati a quota estremamente bassa per evitare le difese aeree russe.

Il gruppo di sbarco ha cercato di prendere piede e attendere l’avvicinarsi delle forze di terra. L’obiettivo era creare un punto d’appoggio locale sul territorio russo; ma secondo quanto riferito, le forze russe avrebbero respinto l’attacco di terra e non avrebbero permesso al nemico di inviare rinforzi oltre confine. Di conseguenza, la forza da sbarco ucraina fu sconfitta.

Secondo i primi rapporti, alcuni militari ucraini sono riusciti a fuggire nella foresta fino al confine ucraino.

Le notizie dello sbarco ucraino non sono state ancora confermate da dichiarazioni ufficiali o filmati provenienti dalla zona.

Secondo rapporti non confermati, negli ultimi giorni l’esercito ucraino ha perso più di 560 combattenti e più di 20 unità di equipaggiamento militare.

Nel corso delle operazioni in corso al confine russo, l’esercito ucraino sta cercando di utilizzare gli aerei accumulati nell’aeroporto di Kharkiv. Diversi elicotteri Mi-8 ucraini sono costantemente operativi all’aeroporto. Sul posto è stato avvistato anche un elicottero Super Puma di fabbricazione francese. Gli aerei ucraini sono coinvolti principalmente nell’evacuazione dei militanti feriti dalle zone di confine.

Nonostante tutti gli sforzi e il gran numero di forze e mezzi coinvolti, le posizioni militari ucraine sono ancora nello stesso posto in cui si trovavano prima dell’assalto, cioè oltre il confine russo.

Fonti: South Font + Agenzie

Traduzione: Luciano Lago