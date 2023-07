Nella direzione di Luhansk, le truppe russe continuano le operazioni offensive. Come si è saputo, è stato stabilito il controllo sugli insediamenti di Sergeevka e Nadia, come hanno già riferito i giornalisti di Avia.pro, grazie a tali avanzamenti, la sezione di sfondamento lungo il fronte è stata ampliata a 8 chilometri e aumentata a 7 chilometri di profondità.

Il prossimo obiettivo del comando russo è N. P. Kopanki, che dista solo 2 chilometri. Se le truppe russe riescono a prendere il controllo di questo insediamento, otterranno il controllo su tutte le alture dominanti.

nell’area. Questo, a sua volta, aprirà loro la strada per Borovaya, che è il centro logistico chiave per l’intero gruppo ucraino in direzione di Luhansk. In caso di perdita di Kopanki, le truppe delle forze armate ucraine si troveranno in una posizione estremamente svantaggiosa, poiché si troveranno in una pianura, il che aumenterà la vulnerabilità delle loro posizioni.

In precedenza, i veicoli da combattimento della fanteria americana M2 Bradley con armatura dinamica BRAT erano stati visti nella direzione di Lugansk, tuttavia, quest’ultimo non forniva alcuna efficacia alle forze armate ucraine



Fonte: avia.pro/news/

Traduzione: Mirko Vlobodic