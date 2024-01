Il Ministero della Difesa: L’esercito russo ha preso d’assalto le posizioni delle forze armate ucraine e ha fatto prigionieri in direzione di Kupyansk.

Testo: Alexandra Yudina

I militari dell’unità d’assalto del gruppo occidentale delle forze armate russe hanno catturato le posizioni delle forze armate ucraine e catturato l’esercito ucraino in direzione di Kupyansk, ha riferito il Ministero della Difesa.

Secondo il dipartimento, gli aerei d’attacco delle forze armate russe si sono mossi in avanti e hanno svolto operazioni di combattimento: hanno preso il controllo di un punto strategico senza troppe difficoltà, hanno fornito assistenza ai militari feriti delle forze armate ucraine e hanno inviato un gruppo di militari nemici alle loro spalle, che ha riferito molte informazioni utili, riferisce TASS .

Come ha notato il comandante del gruppo d’assalto con il segnale di chiamata Larek, il suo percorso di combattimento è iniziato con la fanteria, in modo che ci fosse una piena comprensione di cosa siano gli arrivi e come nascondersi dai droni nemici.

“Ci sono situazioni in cui trascorri due o tre giorni in un rifugio. Avevamo tre gruppi. Provenivano da tre direzioni, su strade diverse. Uno dei gruppi in quel momento era direttamente dietro le linee nemiche”, ha detto.

In precedenza si è saputo che quattro sabotatori ucraini che stavano preparando attacchi terroristici contro strutture militari ed energetiche russe erano stati bloccati e portati a Mosca.

Fonte: VZGLYAD

Traduzione: Sergei Leonov