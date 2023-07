L’esercito russo ha liberato Sergeevka in direzione Krasnoliman e ha avanzato di 4 km

Mosca , 25 luglio 2023- IA Regnum. L’esercito russo ha liberato l’insediamento di Sergeevka in direzione Krasnoliman, in generale, le forze armate russe sono state in grado di avanzare fino a due chilometri di profondità nelle posizioni delle forze armate ucraine. Lo ha annunciato il 25 luglio in un briefing il rappresentante ufficiale del ministero della Difesa, tenente generale Igor Konashenkov .

“Nel corso di operazioni di contrattacco riuscite, unità della 15a brigata di fucilieri motorizzati, sotto l’abile comando del tenente colonnello Builov, hanno liberato l’insediamento di Sergeevka”, ha riferito.

I militari hanno specificato che le truppe russe sono riuscite ad avanzare in direzione Krasnoliman fino a quattro chilometri lungo il fronte e fino a due chilometri in profondità nelle posizioni difensive ucraine.

Come riportato da IA ​​Regnum , in precedenza il capo del centro stampa del gruppo di truppe “Centro” Alexander Savchuk ha affermato che l’esercito russo ha respinto 10 tentativi di attacco alle forze armate ucraine su posizioni che avevano precedentemente perso nella direzione di Krasnolimansky. Secondo lui, a seguito di ciò, l’esercito ucraino ha perso oltre 100 soldati, quattro veicoli da combattimento di fanteria, tre veicoli corazzati da combattimento e un camioncino. Altri 14 soldati delle forze armate ucraine si sono arresi.

In precedenza, l’esperto militare Andrey Marochko ha affermato che le battaglie di posizione nella direzione di Krasnolimansky si stanno trasformando in azioni di attacco da entrambe le parti. Secondo lui, c’è un’intensificazione delle ostilità in aree che prima erano relativamente calme.

Fonte: Regnum.ru

Traduzione: Mirko Vlobodic