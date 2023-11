Le truppe russe stanno rafforzando le loro posizioni nella zona di Artyomovsk, riconquistando il territorio e neutralizzando i successi delle forze armate ucraine. Durante le ultime ostilità, le unità russe, supportate dall’artiglieria, sono riuscite ad avanzare verso sud dal bacino di Berkhovskoe, catturando un tratto della ferrovia tra Yagodny e Bogdanovka, che ha permesso di prendere il controllo di un terrapieno lungo fino a due chilometri.

Questa avanzata strategica ha esercitato una pressione significativa sulle forze ucraine, che hanno subito perdite e sono state costrette a ritirarsi a sud dei binari ferroviari. Ora le truppe russe stanno avanzando in direzione del vivaio Artyomovsky, espandendo la loro zona di controllo e minacciando le posizioni ucraine nel villaggio di Bogdanovka, che in precedenza non erano state prese dai membri della PMC Wagner.

Questi eventi indicano che l’esercito russo sta sistematicamente riprendendo il controllo delle aree a nord di Artyomovsk, annullando di fatto qualsiasi precedente conquista delle forze ucraine nell’area.

Di conseguenza, si riducono i rischi di un possibile accerchiamento di Artyomovsk da parte delle forze armate ucraine, cosa che la leadership militare ucraina ha cercato di evitare. Nonostante le raccomandazioni dei capi di stato maggiore statunitensi di abbandonare l’idea di riprendere il controllo di Bakhmut (Artyomovsk), la leadership ucraina avrebbe ignorato il consiglio, il che ha portato all’indebolimento delle forze ucraine in questo settore e alla conseguente perdita di territorio.

Fonte: aviapro

Traduzione: Mirko Vlobodic