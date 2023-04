Grazie agli sforzi dell’esercito russo, un grande convoglio di equipaggiamento militare delle forze armate ucraine è stato distrutto nella regione di Seversk.

Un grande convoglio di equipaggiamento militare, inclusi carri armati, veicoli corazzati, veicoli da combattimento di fanteria, supporti di artiglieria semoventi e veicoli non corazzati, è stato distrutto da massicci attacchi. Le foto con parte dell’equipaggiamento militare sono apparse a disposizione dei giornalisti di Avia.pro, il che indica il fatto che le forze armate ucraine considerassero attivamente questa direzione come una priorità per i loro attacchi.



La direzione di Seversk consente alle truppe ucraine di attaccare contemporaneamente Soledar e Bakhmut, così come Lisichansk, Severodonetsk e Kremennaya. Tuttavia, grazie agli attacchi operativi dell’esercito russo, la colonna di equipaggiamento militare delle forze armate ucraine è stata distrutta con successo e il pericolo è stato eliminato.

A giudicare dai danni subiti dall’equipaggiamento militare dell’esercito ucraino, quest’ultimo avrebbe potuto essere coperto da un colpo di munizioni incendiarie o utilizzando i sistemi solari, mentre, ovviamente, l’esercito russo aveva informazioni sul movimento della colonna di equipaggiamento militare e lo ha attaccato con successo sulla rotta del movimento.

Fonte: avia.pro/news/rossiyskie-voennye-unichtozhili-v-okrestnostyah-severska-krupnuyu-kolonnu-bronetehniki-vsu

Traduzione: Mirko Vlobodic