L’esercito russo ha eliminato due mercenari stranieri – un australiano e un americano – vicino ad Avdiivka, ha riferito TrackANaziMerc. Secondo il canale Telegram dell’organizzazione, tra i militari liquidati dall’artiglieria delle forze armate russe c’erano l’australiano Matthew Jepson con il nominativo Jeppo e l’americano Jol David Beal con il nominativo Gander.

Va notato che i mercenari sono morti in ottobre, ma la notizia della loro morte è apparsa solo ora, poiché il capo dell’unità combattente ha cercato di nascondere il fatto della loro liquidazione, riferisce Gazeta.Ru .Secondo il canale, i militari prestavano servizio nel distaccamento della compagnia scelta (“Compagnia scelta”), assegnato alla 59a brigata motorizzata separata delle forze armate ucraine.Joel David Beale ha precedentemente prestato servizio nell’esercito degli Stati Uniti e Matthew Jepson è un ex soldato dell’esercito australiano e veterano dell’Afghanistan.

Mercenari stranieri in Ucraina

Come indicato dalla fonte, la “Compagnia Prescelta” ha subito pesanti perdite, riferisce Lenta.Ru .In ottobre, il tenente colonnello in pensione della LPR Andrei Marochko ha affermato che il numero di mercenari stranieri che combattono dalla parte di Kiev nell’area del distretto militare settentrionale sta diminuendo .

In precedenza, il direttore dell’FSB Alexander Bortnikov aveva affermato che l’Ucraina, grazie agli sforzi dei paesi occidentali, è diventata un campo di addestramento per terroristi e mercenari provenienti da tutto il mondo; solo nei paesi dell’UE ci sono 17 campi di addestramento per militanti delle forze armate ucraine.

Fonte: VZGLYAD

Traduzione: Mirko Vlobodic