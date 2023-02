L’ESERCITO RUSSO HA DISTRUTTO IL PRIMO SISTEMA DI DIFESA AEREA NASAMS UCRAINO

L’esercito russo ha distrutto un sistema di difesa aerea NASAMS norvegese-americano delle forze di Kiev per la prima volta dall’inizio dell’operazione militare speciale in Ucraina, ha annunciato il 3 febbraio un portavoce del ministero della Difesa russo.

Il portavoce, il tenente generale Igor Konashenkov, ha affermato che il sistema è stato preso di mira vicino all’insediamento di Krasnoarmeisk nella Repubblica popolare di Donetsk, senza chiarire quando o come esattamente sia stato distrutto.

Le difese aeree ucraine sono solitamente prese di mira con missili anti-radar, missili da crociera o munizioni vaganti, comunemente note come droni suicidi.

Il NASAMS, sviluppato dalla norvegese Kongsberg Defence & Aerospace e dall’americana Raytheon negli anni ’80, è stato progettato per difendersi da droni, elicotteri, missili da crociera e aerei da guerra. Il sistema è stato messo in campo per la prima volta dalla Norvegia negli anni ’90.

La prima e la seconda generazione del sistema di difesa aerea sono armate con l’AIM-120 AMRAAM, progettato per l’impegno aria-aria.

Sebbene la portata aria-aria per AMRAAM sia stimata in 75 chilometri per l’AIM-120B e oltre 160 chilometri per l’ultimo AIM-120D, queste distanze sono stimate per incontri frontali con velivoli in rapido movimento in quota. La portata si riduce a soli 30 chilometri quando l’AMRAAM viene lanciato da terra.

La terza generazione del NASAMS è armata con una variante dell’AMRAAM sviluppata appositamente per il lancio a terra, l’AMRAAM ER. Questa versione ha un’autonomia di oltre 40 chilometri.

Il sistema NASAMS è costruito attorno al radar AN/MPQ-64 Sentinel X-band, pulse-Doppler, che ha una portata massima da 40 a 120 chilometri a seconda della versione.

Dopo l’inizio dell’operazione militare speciale russa in Ucraina, gli Stati Uniti si sono impegnati ad armare le forze di Kiev con otto sistemi NASAMS. Facevano parte di due pacchetti di aiuti militari annunciati a luglio e agosto, il primo comprendeva due sistemi e il secondo altri sei. Un nono sistema è stato promesso anche dal Canada a gennaio.

Il primo sistema NASAMS è stato fornito all’Ucraina a novembre. Secondo quanto riferito, è stato dispiegato nella periferia della capitale, Kiev.

L’Ucraina ha apparentemente iniziato a spostare in primo piano i sistemi di difesa aerea forniti dall’Occidente, come il NASAMS, per compensare le perdite nei sistemi di fabbricazione sovietica. Ciò metterà questi costosi sistemi alla portata dei mezzi di fuoco di precisione a corto raggio della Russia.

Fonte: South Front

Traduzione: Luciano Lago