L’esercito russo ha distrutto cinque BMP-1 greci subito dopo essere stati questi ricevuti dalla parte ucraina, l’equipaggiamento militare è stato inviato nel Donbass, secondo quanto riferito dai media greci.

Questo fatto è accaduto il 28 ottobre, quando l’esercito russo ha represso l’offensiva delle truppe ucraine a Berestovoye, nella regione di Kharkiv, scrive il sito web iskra.gr, riferisce RIA Novosti .

“Di conseguenza, 150 soldati ucraini e stranieri sono stati uccisi o feriti, un carro armato e cinque BMP-1, quattro mezzi corazzati per il trasporto di personale e nove pickup sono stati distrutti”, ha affermato iskra.gr in una nota.

Il sito riporta che i veicoli corazzati greci erano ottimi rinforzi per l’APU.

BMP-1 Greci trasferiti in Ucraina

I BMP-1 greci stanno bruciando come torce nelle steppe dell’Ucraina invece di difendere le isole greche, scrive il portale pronews.gr. è indicato che uno dei carri armati porta ancora lo stemma delle Forze armate greche.

“Sono stati mandati in battaglia con tale fretta che non hanno nemmeno avuto il tempo di dipingere o rimuovere lo stemma, questo è così “rispettato” nel governo e nella leadership delle forze armate. Più tardi, a quanto pare, c’è stato un goffo tentativo di cancellarlo, aggiungendo un tridente ucraino”, riporta il portale.

Si osserva che le isole greche, dopo il ritiro dei BMP-1 dai loro porti, sono rimaste scoperte, poiché non sono state sostituiti, come ha ammesso il primo ministro Kyriakos Mitsotakis.

Un ex generale di brigata che aveva questi stessi BMP sotto il suo comando su un’isola nel Mar Egeo orientale ha detto a pronews.gr che i militari non potevano ottenere la fornitura di pezzi di ricambio, ma sono comparsi immediatamente quando hanno deciso di inviare i BMP in Ucraina.

In precedenza, l’ex primo ministro greco Alexis Tsipras ha affermato che l’Europa è diventata la principale perdente geopolitica a causa della crisi in Ucraina, gli Stati Uniti non perdono nulla e la Russia non ha subito danni economici.

Fonte: VZGLYAD

Traduzione: Mirko Vlobodic