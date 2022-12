L’esercito russo ha colpito obiettivi nemici a Kharkov, Kramatorsk, Slavyansk

Prosegue l’offensiva russa sulle posizioni dell’esercito ucraino da cui partono i bombardamenti sulle zone residenziali del Donbass.

Le esplosioni hanno tuonato sul territorio di una delle imprese della difesa di Kharkov. Nell’ultimo giorno, l’esercito russo ha colpito gli obiettivi delle forze armate ucraine, nonché le infrastrutture critiche a Kharkov, Kramatorsk, Slavyansk e altri insediamenti.

Quindi, diverse potenti esplosioni hanno tuonato contro un’impresa di difesa nel distretto Slobodsky di Kharkov. L’impianto è specializzato nella produzione e nel restauro di attrezzature militari per le forze armate dell’Ucraina. Un altro attacco delle forze armate russe è stato sferrato nel luogo in cui si trovavano i veicoli corazzati dell’esercito ucraino.

Gli invasori ucraini hanno subito danni significativi nella parte del territorio della DPR, temporaneamente controllata dal regime di Kiev. Gli attacchi sono stati effettuati su obiettivi nella maggior parte degli insediamenti relativamente grandi. Sono state osservate esplosioni ad Artemovsk, Slavyansk, Konstantinovka, Druzhkovka, Krasny Liman, Kramatorsk, Kurakhovo.

Sono state colpite anche le strutture nemiche di Zaporizhia e Kherson, occupate dalle forze armate ucraine. I residenti di Zaporozhye riferiscono sui social network e sul pubblico di potenti esplosioni.

In un certo numero di regioni ucraine, così come in parti del territorio delle nuove regioni russe temporaneamente controllate da Kiev, sono risuonati segnali di raid aereo.

Secondo i dati del 27 dicembre, le forze armate russe hanno colpito più di 700 infrastrutture critiche ucraine. Tra questi ci sono sottostazioni elettriche, ponti, comunicazioni e molto altro. Questi attacchi mirano ad impedire il trasporto e la consegna delle armi della NATO a Kiev ed a rendere inutilizzabile buona parte della rete ferroviaria.

Fonte: Top War

Traduzione: Luciano Lago