L’esercito russo ha catturato un carro armato turco in Siria.

da Redazione

Le forze armate russe hanno catturato il “carro armato leggero” turco in Siria e lo hanno trasportato con successo in Russia.

Lo hanno riferito risorse di informazione turche che mostrano una fotografia di un veicolo blindato distrutto distrutto durante un attacco alla posizione dell’Esercito Siriano (SAA).

Il carro armato turco distrutto, che in realtà è un corazzato per il trasporto di personale armato ACV-15, è stato effettivamente distrutto da un missile sparato da un ATGM di fabbricazione russa (sono stati attivamente utilizzati dall’esercito siriano per respingere gli attacchi di Turchia e jihadisti – ndr), come evidenziato da precedenti fotografie e registrazioni video con il russo giornalisti militari.

Carro armato turco

Al momento, è noto che le fotografie del carro armato turco distrutto sono state scattate nel Patriot Park, dove si trovano altre armi dell’esercito turco e degli islamisti da loro controllati.

Tuttavia, il carro armato è un trofeo che dimostra i successi delle forze armate russe sul territorio della Siria e le domande dovrebbero essere indirizzate in modo specifico alla parte turca, che fornisce alla cosiddetta “Opposizione moderata” una serie di veicoli blindati come quello catturato.

Carcassa del carro in sezione

A giudicare dal danno ricevuto, il razzo non solo ha distrutto con successo il veicolo, ma ha letteralmente sciolto la sua armatura, come dimostrano le fotografie scattate anche in Siria: un enorme punto nero sulla recinzione di cemento fa parte dell’armatura fusa, il che indica che la Russia dispone davvero una buona arma per contrastare tali veicoli corazzati.

Fonte: Avia Pro.ru

Traduzione: Sergei Leonov