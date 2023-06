Ministero della Difesa: l’esercito russo ha attaccato e distrutto il DRG ucraino vicino a Novaya Tavolzhanka, nel distretto di Belgorod.

MOSCA, 4 giugno – RIA Novosti. L’esercito russo ha lanciato un attacco di artiglieria contro i sabotatori ucraini vicino a Novaya Tavolzhanka nella regione di Belgorod, ha detto il ministero della Difesa .

Come specificato, le unità di copertura del distretto militare occidentale e il servizio di frontiera dell’FSB hanno individuato un tentativo da parte dei militanti di attraversare il fiume nell’area di questo insediamento.

“Un colpo di artiglieria è stato inflitto al nemico. Il nemico è stato disperso e si è ritirato”, ha sottolineato il dipartimento.

Oggi, il governatore della regione di Belgorod, Vyacheslav Gladkov , ha affermato che le truppe russe stavano combattendo un DRG ucraino vicino a Novaya Tavolzhanka. Ha anche accettato di incontrare i sabotatori a Shebekino per parlare dei prigionieri.

I militanti ucraini bombardano regolarmente la regione di Belgorod e altri territori di confine russi, colpiscono con droni e sabotaggi. Così, il 22 maggio, il commando DRG ha sfondato il confine ed è entrato nel territorio del distretto di Grayvoron. Inoltre, durante il giorno, i militanti hanno ripetutamente bombardato le zone di confine della regione e lanciato droni con ordigni esplosivi.

Come risultato delle azioni congiunte di aviazione, artiglieria e unità che coprivano il confine di stato del distretto militare occidentale, i sabotatori sono stati bloccati e sconfitti e i loro resti sono stati respinti nel territorio dell’Ucraina , dove hanno subito il fuoco fino a quando non sono stati completamente eliminati. In totale, secondo il Ministero della Difesa, è stato possibile annientare più di 70 militanti, quattro veicoli blindati e cinque camioncini.

Secondo il governatore, un civile del villaggio di Kozinka è stato ucciso durante l’attacco dei sabotatori e altre 13 persone sono rimaste ferite. Il comitato investigativo ha aperto un procedimento penale ai sensi di sei articoli, incluso il terrorismo.

