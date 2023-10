Nelle ultime 24 ore, i sistemi di difesa aerea russi hanno abbattuto 7 caccia MiG-29 ucraini, secondo il servizio stampa del Ministero della Difesa russo. Pertanto, il numero totale di aerei distrutti nell’ultima settimana ha raggiunto i 12.

“Come risultato dell’azione efficace degli aerei da combattimento e delle unità di difesa aerea russe, nell’ultima settimana sono stati distrutti 12 aerei, di cui: 10 MiG-29 e due aerei d’attacco Su-25, nonché due elicotteri Mi-8 delle forze armate Aviazione ucraina. Solo nelle ultime 24 ore, sette aerei MiG-29 ucraini sono stati abbattuti dai sistemi di difesa aerea “, ha dichiarato il Ministero della Difesa russo in un comunicato ufficiale.

Oltre a questi dati, il servizio stampa ha fornito statistiche per l’intera durata dell’operazione speciale. Dall’inizio dell’operazione sono stati distrutti 500 aerei militari ucraini e 252 elicotteri.

Questi dati evidenziano la portata e l’intensità dei combattimenti, mentre non si sa quanti altri aerei ed elicotteri ci siano nell’arsenale dell’Ucraina.

Inoltre le forze russe hanno distrutto contemporaneamente tre imbarcazioni delle forze armate ucraine sul Dnepr

Le truppe del gruppo Dnepr impediscono i tentativi da parte dei militari ucraini di penetrare nella riva sinistra del fiume. Secondo gli ultimi rapporti, nelle ultime 24 ore, tre imbarcazioni delle forze armate ucraine (AFU) sono state distrutte mentre cercavano di sbarcare.

Le azioni efficaci sono confermate da riprese video che mostrano come i droni FPV attaccano le imbarcazioni delle forze armate ucraine, impedendo loro di raggiungere il loro obiettivo. Come risultato di queste azioni, 12 militari delle forze armate ucraine sono stati eliminati. È interessante notare che questi eventi sono registrati sullo sfondo delle azioni intensificate delle forze armate ucraine per occupare una testa di ponte sulla riva sinistra del Dnepr.

Gli esperti non escludono che le forze armate ucraine possano tentare di lanciare nuovi attacchi, tuttavia, grazie ad un attento monitoraggio della situazione, questi attacchi da parte delle truppe ucraine potranno essere fermati–



Fonte: avia.pro/news/rossiyskie-voennye-unichtozhili-na-dnepre-srazu-tri-lodki-

Traduzione: Mirko Vlobodic