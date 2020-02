L’esercito russo è schierato sull’autostrada Aleppo-Damasco, a Idlib

da Redazione





L’esercito russo ha iniziato a schierarsi lungo l’autostrada Aleppo-Damasco (M-5) per la prima volta dall’inizio del suo dispiegamento in Siria.

Secondo quanto riferito, la polizia militare russa ha installato nuovi posti di blocco in aree precedentemente controllate da terroristi, garantendo quindi la sicurezza dell’autostrada Aleppo-Damasco per un futuro utilizzo civile.

Questo è uno sviluppo importante perché il presidente turco Recep Tayyip Erdogan aveva precedentemente minacciato un’offensiva su larga scala contro l’esercito siriano se non si fosse ritirato dalle aree conquistate a Idlib.

Tuttavia, con lo schieramento dell’esercito russo sull’autostrada Aleppo-Damasco è molto improbabile che l’esercito turco voglia attaccare le sue posizioni ovunque lungo la strada.



Il governo siriano dovrebbe inviare squadre di riparazioni nella provincia di Idlib per riparare l’autostrada Aleppo-Damasco nei prossimi giorni, una volta che l’esercito siriano avrà completato l’operazione di sminamento.

https://www.almasdarnews.com/article/russian-military-deploys-along-aleppo-damascus-highway/

Fonte: AL Masdar News

L’Esercito Siriano conquista la zona strategica di Al Zaha’a Association Quarter nel nord ovest della provincia di Aleppo

La battaglia per la conquista di Al Zaha’a è stata un a delle più intense e più lunghe nel conflitto siriano, visto che si è combattuto per circa sette anni prima di strappare questa zona ai gruppi terroristi. <in modo simile ad altre zone della provincia Ovest di Aleppo, la zona di Al Zaha’a era bloccata in un punto morto da vari anni, con l’esercito arabo Siriano ed i ribelli Jihadisti che hanno lanciato offensive all’interno della zona urnana senza però mantenere il controllo del territorio.

Nel corso della battaglia per conquistare l’area urbana, i jihadisti hanno utilizzato più volte tunneel sotterranei per attaccare le posizioni dell’esercito siriano, spesso facendo detonare esplosivi sotto gli edifici con l’appoggio dell’intelligence esterna.

Come si mostra nel video che segue, la conquista dell’area di Al Zaha’a ha rappresentato un evento molto emotivo per le truppe siriane che sono state schierate in prima linea per anni.

I ragazzi dell’Esercito Siriano sono in festa per la vittoria ed inneggianoal presidente Assad ed alla Siria…..

Fonte: Al Masdar News – RT Actualidad

Traduzione e sintesi : Luciano Lago