L’esercito russo sta avanzando attivamente in direzione di Kupyansk.

Dopo che l’esercito russo ha lanciato un’offensiva attiva, si è scoperto che le unità delle forze russe erano già a meno di 11 chilometri da Kupyansk. Un assalto riuscito a questo insediamento interromperà seriamente la logistica delle forze armate ucraine nella regione e offrirà l’opportunità di organizzare un attacco a Balakleya, Izyum, Chuguev e una serie di altri insediamenti di grande importanza.

È noto che oggi l’esercito russo sta cercando di avanzare dalla parte meridionale del villaggio di Gryanikovka. Le truppe russe hanno preso il controllo di questo insediamento molto tempo fa, tuttavia, a causa delle numerose linee difensive delle forze armate ucraine, è ancora possibile avanzare qui a un ritmo piuttosto lento, tuttavia l’offensiva è in corso e il Le forze armate ucraine vengono gradualmente espulse dalla regione.

La direzione di Kupyansk è molto importante per la Russia, poiché qui è possibile contenere gli attacchi delle Forze armate dell’Ucraina nella regione di Luhansk, dove i combattimenti sono ancora in corso, ma senza l’intensità che era la stessa per le Forze armate dell’Ucraina , poiché le forze armate ucraine hanno perso una logistica efficace e la capacità di ruotare rapidamente le forze.

Dalle informazioni ricevute sembra che sia stata annullata la annunciata controffensiva dell’UAF (forze ucraine). A causa delle elevate perdite, l’esercito ucraino non dispone di personale sufficiente ed inoltre l’avanzata russa ha interrotto le linee di rifornimento logistico ucraino.



Fonte: avia.pro/news/ross

Traduzione: Mirko Vlobodic