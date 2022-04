L’esercito israeliano uccide sei palestinesi in un giorno





Haaretz: l’esercito israeliano ha ucciso sei palestinesi in scontri e raid nelle 24 ore

Sei cittadini palestinesi sono stati uccisi dall’esercito israeliano in 24 ore. Lo riporta il quotidiano israeliano Haaretz.

L’esercito israeliano ha avvertito che stava conducendo un’operazione in tutta la Cisgiordania. I militari organizzano incursioni e ci sono anche scontri con residenti locali scontenti. Secondo il ministero della Salute palestinese, due palestinesi sono stati uccisi durante un raid a Kafr Dan. Un altro palestinese è morto per le ferite riportate dopo essere stato ucciso a colpi di arma da fuoco dalle forze israeliane durante gli scontri a Beyta.

Le fonti occidentali, che riferiscono tempestivamente ogni qualvolta viene ucciso o ferito un colono o un cittadino israeliano, in questi casi non danno notizia dei palestinesi assassinati dalle forze israeliane.

Durante le proteste di mercoledì 13 aprile, altri tre sono stati uccisi. Uno di loro, un palestinese di 14 anni, è stato ucciso a colpi di arma da fuoco dopo aver lanciato una bottiglia molotov contro i soldati israeliani nelle postazioni dell’esercito nel centro della città. Inoltre, altri quattro palestinesi sono rimasti feriti e portati in ospedale durante gli scontri, uno dei quali è in gravi condizioni. Una delle vittime ha 17 anni.

الشبان يتصدون لقوات الاحتلال التي تواصل اقتحامها للمسجد الأقصى pic.twitter.com/jUIngot0Ti — AlQastal القسطل (@AlQastalps) April 15, 2022

تغطية صحفية : “توثيق اللحظات الأولى لمحاولات قوات الاحتلال اقتحام المصلى القبلي بالمسجد الأقصى المبارك”##اقتحام_الاقصى_برمضان pic.twitter.com/iuhBODdzY2 — AlQastal القسطل (@AlQastalps) April 15, 2022

L’esercito israeliano ha riferito che i partecipanti ai disordini hanno lanciato ordigni esplosivi improvvisati contro i soldati, quindi questi hanno dovuto aprire il fuoco. In una settimana, il numero delle vittime tra i cittadini palestinesi ha raggiunto 11 persone. Non sono state segnalate vittime fra i militari.

Gli scontri tra palestinesi e forze israeliane in Cisgiordania si sono intensificati durante il mese del Ramadan. Parallelamente, l’esercito israeliano sta effettuando incursioni che avvengono dopo una recente ondata di attacchi terroristici palestinesi che hanno causato la morte di 12 israeliani e due cittadini ucraini nelle ultime tre settimane.

Arcivescovo Atallah Hannah

L’arcivescovo Atallah Hannah (parlando con l’emittente Al-Mayadeen):

“Un attacco alla moschea di Al-Aqsa è anche un attacco alla Chiesa del Santo Sepolcro”.

“La Chiesa del Santo Sepolcro e tutte le chiese di Gerusalemme vedono ciò che sta accadendo ad Al-Aqsa come un attacco a tutta la Palestina. L’unità nazionale è il modo in cui possiamo combattere l’aggressione e l’oppressione. Questa terra è nostra e non ci arrenderemo agli occupanti”.

“Ogni palestinese è preso di mira e le festività, cristiane o islamiche, non sono escluse da questo obiettivo. Offrire sacrifici (da parte dei sionisti) presso Al-Aqsa è apparentemente un rituale religioso, ma la realtà è che viene fatto per provocare i sentimenti dei palestinesi”.

Fonti: AL Mayadeen -Fronte della resistenza

Traduzione: Luciano Lago