L’esercito israeliano è coinvolto in una guerra su più fronti con l’asse della Resistenza

La Resistenza Palestinese a Gaza continua a respingere le forze di occupazione israeliane nelle aree esposte all’incursione di terra dell’esercito israeliano.

Nel 153esimo giorno della guerra genocida di Israele contro la Striscia di Gaza, la Resistenza palestinese ha annunciato in un comunicato di aver preso di mira, ieri mercoledì 6 marzo, un raduno di soldati sionisti nel complesso residenziale Hamad a Khan Younes, a sud della Striscia di Gaza. . Striscia di Gaza.

Le Brigate Al-Qassam, l’ala militare del movimento di resistenza islamica Hamas, hanno annunciato che i propri combattenti avevano intrappolato un’unità dell’esercito israeliano composta da 20 soldati in una precisa imboscata prima di far saltare con alcuni ordigni esplosivi antiuomo l’edificio dove erano stanziati .

La portata dei fallimenti dell’esercito israeliano sul campo di battaglia ha raggiunto il suo apice, tanto che il quotidiano israeliano Haaretz ha ammesso che i combattimenti di terra erano in fase di stallo. Secondo Haaretz , non c’erano forze sufficienti per avviare nuove operazioni in altri campi a Gaza e Rafah.

La radio dell’esercito israeliano ha riferito che dal 7 ottobre, 4 comandanti di brigata, 39 comandanti di plotone e 13 comandanti di compagnia, nonché 6 tenenti colonnelli, 2 ufficiali di stato maggiore e 7 ufficiali di alto rango delle forze di riserva sono morti durante i combattimenti con gruppi della resistenza.

Secondo un rapporto ufficiale reso noto dall’esercito israeliano, dall’inizio della guerra nella Striscia di Gaza sono stati uccisi 587 soldati israeliani e 3.053 sono rimasti feriti.

Hezbollah, fronte nord di Israele

In un contesto in cui l’esercito israeliano si trova coinvolto in una guerra su più fronti con l’asse della Resistenza, la Resistenza di Hezbollah in Libano continua le sue operazioni contro posizioni e soldati israeliani lungo il confine libanese con la Palestina occupata.

Gli Hezbollah libanesi hanno colpito questo giovedì con il fuoco dell’artiglieria il nuovo quartier generale del comando militare di occupazione nella regione della Galilea occidentale, nel nord della Palestina occupata.

Secondo il canale televisivo israeliano Channel 12 , gli Hezbollah libanesi hanno lanciato diversi missili di precisione contro la base militare israeliana situata nella zona di al-Naqourah, nel nord della Galilea occidentale.

Attualmente, gli Hezbollah libanesi conducono quotidianamente operazioni su larga scala contro obiettivi israeliani all’interno dei territori occupati, al fine di ridurre la pressione sulla Resistenza a Gaza.

La stampa sionista ha ripetutamente affermato che Hezbollah mantiene il controllo della situazione nel nord dei territori palestinesi occupati, ammettendo così che l’esercito israeliano è intrappolato su quel fronte, oltre che su Gaza.

Fonte: Press TV

Traduzione: Gerard Trousson