conflitto in Libano

L’esercito israeliano continua a cercare unità di Hezbollah che si stanno infiltrando nel paese

da Redazione

Dopo un attacco aereo israeliano su un veicolo di Hezbollah, è stata lanciata al confine un’operazione su vasta scala delle forze di difesa israeliane per identificare le unità nemiche che si sarebbero infiltrate in territorio israeliano.

Come è noto, Hezbollah ha danneggiato le reti di comunicazione su tre sezioni del confine israelo-libanese. Per questo motivo, attualmente, Israele sospetta la possibile penetrazione dei gruppi di Hezbollah nel paese e sta conducendo un’operazione preventiva per identificare e reprimere un attacco pianificato.



Ai residenti della zona le autorità hanno raccomandato di rimanere nei loro rifugi. Lo stato d’allarme è stato esteso fino a nuovo ordine. Si teme un attacco di rappresaglia dei commandos di Hezbollah.

معلومات تتحدث عن الاشتباه بثغرة في السياج التقني مقابل بلدة #ميس_الجبل وراء إلقاء القنابل الضوئية التي ألقاها جيش العدو في أجواء منطقة "كروم الشراقي" و"ضهر العاصي" شرقي البلدة

فيما تشهد المنطقة نفسها تحركات مكثفة لآليات العدو التي تجري مسحا للمنطقة المحتلة القريبة من السياج . pic.twitter.com/3U5pAPANzt — علي شعيب 🇱🇧 ( حاليا مقيّد ) (@alishoeib1970) April 17, 2020

Fonte: New Front

Combattenti di Hezbollah

