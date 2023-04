L’esercito israeliano colpisce obiettivi in ​​Libano in seguito alla rappresaglia di al-Aqsa

L’esercito israeliano ha annunciato di aver colpito alcuni obiettivi all’interno del Libano, da cui in precedenza erano stati lanciati dozzine di razzi contro i territori occupati come rappresaglia per la repressione del regime di occupazione sui fedeli palestinesi nel complesso della moschea di al-Aqsa.

L’esercito del regime sionista ha dato l’annuncio alle 4:07 (0107 GMT) di venerdì, basti dire in un breve comunicato che “sta attualmente colpendo in Libano”, senza fornire ulteriori dettagli.

Alcuni rapporti specificavano l’obiettivo degli attacchi come il campo profughi palestinese di Rashidieh in Libano, che si trova a sud della città di Tiro.

Una stazione televisiva libanese ha riferito di esplosioni nella città portuale meridionale.

L’annuncio degli attacchi è arrivato poche ore dopo che circa tre dozzine di razzi sono stati lanciati verso i territori occupati come rappresaglia per i ricorrenti attacchi del regime israeliano contro i fedeli palestinesi al complesso sacro – il terzo luogo sacro dell’Islam, che si trova nella Città Vecchia del città santa occupata di al-Quds.

La violenza ha visto le forze del regime fare irruzione nel sito e cercare di evacuare i fedeli sparando granate assordanti e proiettili di gomma. I fedeli hanno lanciato oggetti contro le truppe israeliane in risposta.



L’aggressione è iniziata mercoledì, quando le forze hanno attaccato il complesso, picchiando i fedeli palestinesi lì presenti prima di arrestarne e costringerne più di 350 a uscire. Decine di palestinesi sono rimasti feriti a causa della violenza delle truppe.

Sempre venerdì, la Forza ad interim delle Nazioni Unite in Libano (UNIFIL) ha citato funzionari israeliani che affermano di “non volere la guerra” con il Libano.

Il movimento di resistenza libanese di Hezbollah ha combattuto due guerre israeliane contro il Libano nel 2000 e nel 2006, costringendo in entrambi i casi un’umiliante ritirata all’esercito del regime di Tel Aviv.

Il movimento ha promesso di difendere risolutamente il Libano in caso di qualsiasi altra guerra imposta da Israele.



IL segretario generale di Hezbollah, Sayed Nasrallah, ha lanciato un duro avvertimento a Israele:

“La Resistenza dispone di un gran numero di missili a lungo raggio, ma al momento non li utilizza”, ha scritto venerdì il Movimento di resistenza islamica libanese (Hezbollah) in un messaggio pubblicato sul suo account Twitter.

A questo proposito, diverse fonti palestinesi hanno affermato che una delle opzioni della Resistenza in caso di qualsiasi azione da parte dei sionisti potrebbe essere quella di lanciare un numero significativo di missili balistici contro i principali centri israeliani.

Fonti: Press Tv – Hispantv

Traduzione: Luciano Lago