L’esercito iraniano ha annunciato un attacco con droni contro i sistemi Patriot statunitensi e le piattaforme di lancio presso la base di Ali Al-Salem in Kuwait. (nella foto: Droni dell’esercito iraniano).

“Nelle prime ore di questa mattina, droni kamikaze dell’Esercito della Repubblica Islamica dell’Iran hanno attaccato i sistemi di difesa aerea Patriot e le piattaforme di lancio di droni e missili dell’esercito statunitense terrorista presso la base di Ali Al-Salem in Kuwait”, ha dichiarato mercoledì in un comunicato il Dipartimento delle pubbliche relazioni dell’Esercito iraniano.

Il testo evidenzia che la base aerea di Ali Al-Salem è una delle principali installazioni militari statunitensi nella regione, nonché un nodo strategico per il trasporto aereo e uno dei principali punti di ingresso per le forze militari statunitensi in Asia occidentale. Sottolinea inoltre il ruolo fondamentale che questa base svolge nella strategia militare e logistica dell'”esercito aggressore statunitense” nella regione.

Ali Al Salem Air Base in Kuwait targeted by Iranian Army drones pic.twitter.com/2i042RD6lx — Alireza Akbari (@itsalireza_akb) November 18, 2026

“In difesa dell’Iran, non piegheremo la testa a nessuna potenza; la nostra risposta a qualsiasi minaccia o aggressione sarà ferma, energica e senza limiti geografici”, ha avvertito l’esercito iraniano.

Questa operazione si aggiunge ad altre azioni di rappresaglia intraprese dalle forze iraniane contro installazioni militari statunitensi nella regione. In questo contesto, il Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche (IRGC) ha annunciato martedì che i suoi droni da combattimento hanno attaccato un sistema radar statunitense presso la base aerea di Sheikh Isa in Bahrein. Secondo la dichiarazione, l’operazione rientra tra le misure adottate per contrastare i movimenti ostili delle forze statunitensi nella regione.

Le Guardie Rivoluzionarie hanno inoltre avvertito che le continue violazioni dello spazio aereo iraniano e l’utilizzo di basi e infrastrutture militari regionali per lanciare azioni ostili contro l’Iran non rimarranno impunite. Inoltre, venerdì e domenica le forze iraniane hanno effettuato attacchi di precisione contro i radar di difesa aerea statunitensi in Bahrein, in rappresaglia per un attacco americano a una torre di telecomunicazioni nel sud dell’Iran.

Gli attacchi di rappresaglia giungono mentre gli Stati Uniti continuano a violare i propri impegni nei confronti dell’Iran, in seguito all’ultima ondata di aggressioni non provocate da parte di Stati Uniti e Israele contro il Paese, che si è protratta dal 28 febbraio al 7 aprile.

Le forze iraniane hanno risposto con ripetute ondate di attacchi mortali con missili e droni contro basi e infrastrutture militari statunitensi in tutto il Golfo Persico, prendendo di mira ripetutamente i radar di allerta precoce e i sistemi di difesa aerea degli Stati Uniti.

Le precedenti operazioni iraniane hanno indebolito le capacità di sorveglianza e difesa degli Stati Uniti nella regione, mentre le forze statunitensi hanno continuato ad attaccare il territorio iraniano, compresi siti civili e infrastrutture.

Fonte: Hispan Tv

Traduzione: Luciano Lago