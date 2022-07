L’esercito cinese scrive “Prepararsi alla guerra”, il popolo ha sostenuto massicciamente le truppe







Nel resoconto ufficiale di Weibo dell’80a armata cinese, è apparsa la voce “Prepararsi per la guerra” (备战!), la gente ha sostenuto massicciamente le truppe.

Anche il più grande media cinese Global Times ha annunciato i preparativi per le ostilità. L’articolo diceva che “Prepare for Battle (For War)” ha ricevuto più di 300.000 Mi piace e più di 19.000 commenti positivi in ​​poche ore.

Alcuni veterani cinesi hanno affermato di essere sempre pronti a tornare all’EPL quando il Paese ne ha bisogno.

Gli USA si preparano ad incendiare anche il Pacifico

La situazione nel mondo si aggrava: fonti diplomatiche confermano la visita di Nancy Pelosi a Taiwan la prossima settimana.

Lo ha annunciato l’editorialista del Washington Post Josh Rogin sul suo Twitter.

Unità navali cinesi

La parte cinese ha reagito a queste informazioni, esprimendo la speranza che tutti gli stati rispettino la sovranità della RPC e che il “paese rilevante” (USA) non giocherà con il fuoco.

In precedenza, il Twitter ufficiale dell’80a armata cinese ha pubblicato la voce “prepararsi per la guerra”.

https://rusvesna.su/news/1659112298

Traduzioe: Mirko Vlobodic