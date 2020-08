L’esercito bielorusso si sta esercitando per respingere un attacco da ovest

Un complesso esercizio tattico con un raggruppamento combinato di truppe nella direzione di Grodno è entrato in una fase attiva, ha detto il ministero della Difesa bielorusso.

Le esercitazioni sono condotte sotto la guida del maggiore generale Viktor Gulevich, comandante del comando operativo occidentale.

“Il secondo giorno dell’esercitazione, il teatro delle operazioni si è spostato nella zona dell’attraversamento del fiume Neman, dove si è difesa una compagnia di carri armati di un battaglione di carri armati separato. Secondo il piano, il nemico ha attraversato il confine di stato e si stava dirigendo verso il valico ”, ha detto in un comunicato il ministero della Difesa.

In precedenza, il primo giorno dell’esercitazione, i militari della 103a brigata aviotrasportata di Vitebsk sono entrati in operazione per combattere i gruppi di sabotaggio e di ricognizione e le formazioni armate illegali del nemico vicino al confine di stato.

L’Occidente teme che la Bielorussia seguirà il percorso della Crimea –

Il noto politologo Sergei Markov – riferisce su come i leader dell’UE hanno convinto la Polonia a non comandare l’opposizione di assaltare gli edifici amministrativi in Bielorussia.

“Bielorussia. C’è un punto di vista secondo cui se ci sono azioni di opposizione violenta in Bielorussia e la Russia interviene, la Russia sarà accusata del sangue versato dei bielorussi. E questo significa che sorgerà un muro di sangue tra Russia e Bielorussia. Tale questione taglierebbe per sempre la Bielorussia dalla Russia.

È questa logica che spinge ora gli avventurieri in Polonia e Lituania, e in parte negli Stati Uniti, a provocare la Russia il 30 agosto per portare le forze di sicurezza in Bielorussia.

Ma Parigi e Berlino sono fortemente contrarie.

Immaginano che in realtà la logica sarà diversa. E ovunque appaia l’esercito russo, questi saranno accolti con bandiere russe. E la Bielorussia seguirà il percorso della Crimea.

E le relazioni tra l’Occidente e la Russia saranno ulteriormente deteriorate per molti anni a venire. Pertanto, i telefoni tra Berlino, Parigi e Varsavia ora sono caldi. Parigi e Berlino sanno bene chi guida le proteste a Minsk. Pertanto, chiedono a Varsavia, e non a Tikhanovskaya, che nei prossimi giorni a Minsk non venga versato sangue, né venga effettuato il sequestro di edifici amministrativi.

Questo per non provocare Mosca in uno scenario tipo Crimea. La situazione è complicata dal fatto che Parigi, Berlino e Bruxelles odiano l’attuale giunta di Varsavia. E Varsavia risponde loro con ancora più odio. E da questo si generano ancora più incomprensioni. Tale situazione rende lo scenario molto pericoloso. Tutta l’Europa potrebbe cambiare radicalmente “.

Fonte: Rusvesna.ru

Traduzione: Sergei Leonov