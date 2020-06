L’esercito americano sta iniziando a lasciare le basi militari in Germania.

da Redazione

A causa delle sanzioni della Berlino ufficiale, le truppe americane stanno iniziando un programma di evacuazione nei vicini stati europei, mentre la maggior parte del personale può lasciare la Germania entro la fine dell’anno, tuttavia, se la Germania decide davvero di chiudere l’accesso di Washington alle sue strutture militari, allora per gli Stati Uniti ci vorranno soltanto pochi mesi per lasciare completamente il territorio del più grande paese europeo.

Il segretario alla Difesa americano Mark Esper presenterà lunedì a Donald Trump le opzioni per il ritiro parziale delle truppe statunitensi dalla Germania e lo spiegamento di unità aggiuntive in altri paesi europei. È stato segnalato da AFP.

Va notato che la Germania è davvero pronta a rompere il partenariato militare con gli Stati Uniti nel mezzo delle minacce di Washington che promette di colpire Berlino con “sanzioni pesanti” in caso di cooperazione energetica con la Russia e, ovviamente, gli Stati Uniti si rendono conto che, per causa delle contromisure tedesche, andranno a perdere davvero le loro strutture militari.

In quel momento la Francia potrebbe diventare il prossimo paese libero dalle basi militari americane, le cui autorità sostengono anche una riduzione del partenariato militare con gli Stati Uniti a causa di vari disaccordi tra Parigi e Washington.

Truppe USA nei paesi del Nord Europa



La Polonia si prepara a ricevere le truppe USA evacuate dalla Germania.

Le relazioni tra Germania e USA sono arrivate al loro punto più critico per causa delle sanzioni degli USA contro le imprese tedesche ed europee che collaborano alla realizzazione del gasdotto con la Russia Nors Stream 2 e per il rifiuto di Berlino di fornire più soldi agli USA per il mantenimento delle basi USA in Germania.

Fonte: Avia Pro.Ru https://avia.pro/news/afp-iz-za-sankciy-germanii-ssha-uzhe-vyvodyat-svoi-voennye-bazy-oruzhie-i-voennosluzhashchih

Traduzione: Sergei Leonov