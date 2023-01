L’esercito americano “prepara il terreno” per la guerra con la Cina

di Peter Symonds

I piani statunitensi per la guerra contro la Cina, noti come AirSea Battle, prevedono un massiccio attacco aereo e missilistico alle basi militari cinesi e alle industrie strategiche supportate da navi da guerra e sottomarini.

In un’intervista straordinariamente sincera con il Financial Times di lunedì , il massimo generale della marina statunitense in Giappone ha affermato che i successi USA-NATO contro la Russia in Ucraina sono stati il ​​risultato della pianificazione e dei preparativi avanzati – per “preparare il terreno” alla guerra, in gergo militare. Questo è esattamente ciò che il Pentagono sta facendo in Giappone e in Asia, ha spiegato, per prepararsi a un conflitto con la Cina su Taiwan.

“ Perché abbiamo raggiunto il livello di successo ottenuto in Ucraina? Si è chiesto retoricamente il tenente generale James Bierman. Gran parte di ciò, ha spiegato, è che dopo quella che ha definito “l’aggressione russa” nel 2014 e nel 2015, ” ci siamo dedicati a una seria preparazione per il futuro conflitto: addestramento degli ucraini, preposizionamento dei rifornimenti, identificazione dei siti da cui avremmo potuto fornire supporto, operazioni di supporto ”.

“ Noi lo chiamiamo preparare il terreno. E stiamo preparando il terreno in Giappone, nelle Filippine, in altri luoghi ”. In altre parole, gli Stati Uniti stanno inducendo la Cina a intraprendere un’azione militare contro Taiwan, nello stesso modo in cui hanno indotto la Russia a invadere l’Ucraina dopo il colpo di stato sostenuto dagli Stati Uniti nel 2014 che ha rovesciato un governo filo-russo.

Il tenente generale James Bierman è il comandante generale della terza forza di spedizione marina (III MEF) e delle forze marine giapponesi. Significativamente, III MEF è l’unica forza di risposta alle crisi marine di stanza in modo permanente al di fuori degli Stati Uniti. In altre parole, Bierman ei suoi marines sarebbero in prima linea in qualsiasi conflitto guidato dagli Stati Uniti con la Cina.

Come spiega il Financial Times , il III MEF è ” al centro di una radicale riforma del Corpo dei Marines “. L’enfasi non è più sulla “guerra al terrore” in Medio Oriente, ma sulla ” creazione di piccole unità specializzate in operazioni rapide e clandestine nelle isole e negli stretti del Pacifico orientale e occidentale per contrastare la strategia ‘no entry’ di Pechino .

I piani statunitensi per la guerra contro la Cina, noti come AirSea Battle, prevedono un massiccio attacco aereo e missilistico alle basi militari cinesi e alle industrie strategiche supportate da navi da guerra e sottomarini. Il Pentagono è sempre più preoccupato per le capacità militari della Cina di difendere il proprio territorio e mettere in sicurezza i mari vicini: un “negazione dell’accesso” con i propri missili e navi da guerra.

I preparativi statunitensi per la guerra assieme con il Giappone continuano a ritmo sostenuto. Come si vantava Bierman, entrambi gli eserciti hanno ” sperimentato un aumento esponenziale… nell’ultimo anno ” delle loro attività nel territorio da cui avrebbero operato in caso di guerra. In recenti esercitazioni, i Marines hanno per la prima volta istituito centri bilaterali di coordinamento tattico sul terreno, invece di collaborare con un punto di comando giapponese separato.

L’obiettivo è un’integrazione molto più stretta delle forze americane e giapponesi. Invece di ruotare i gruppi militari giapponesi per operare a fianco delle forze statunitensi in Giappone, unità specifiche sono state designate come parte della “forza di riserva” insieme alle loro controparti della marina, della marina e dell’esercito.

Disposizione Air Sea battle

Bierman ha anche sottolineato che preparativi simili sono in corso nelle Filippine dove il governo intende consentire agli Stati Uniti di preposizionare armi e altri rifornimenti in cinque basi aggiuntive, oltre alle cinque a cui ha già accesso. “ Otteniamo un punto di leva, una base operativa, che ci consente di avere un notevole vantaggio in diversi piani operativi ”, ha affermato entusiasta.

La guerra condotta dagli Stati Uniti contro la Russia in Ucraina e l’escalation del suo confronto con la Cina sono le due facce di una strategia che mira a dominare il vasto continente eurasiatico e che minaccia di far precipitare l’umanità in un olocausto nucleare.

Sebbene Bierman evidenzi una pianificazione operativa avanzata per la guerra con la Cina, questa è accompagnata da un enorme aumento delle spese militari da parte di Stati Uniti e Giappone.

Il quotidiano militare Stars and Stripes ha riferito il 2 gennaio che il nuovo budget per la difesa degli Stati Uniti approvato il mese scorso dal presidente Biden includeva miliardi di dollari per nuove infrastrutture militari e iniziative strategiche nel Pacifico. Il Comando Indo-Pacifico ha già circa 375.000 militari e civili che lavorano nella regione.

Il quartier generale del comando alle Hawaii riceve 87,9 milioni di dollari per le caserme, 103 milioni di dollari per l’ammodernamento delle strutture di stoccaggio missilistico, 111 milioni di dollari per una struttura operativa aziendale e 29 milioni di dollari per un Centro di prontezza della Guardia nazionale dell’esercito.

La Marina riceverà 32 miliardi di dollari solo per nuove navi da guerra e 36 aerei F-35, ciascuno del costo di circa 89 milioni di dollari. Il finanziamento include anche 621 milioni di dollari per due sottomarini d’attacco di classe SSN-774 Virginia che dovrebbero condurre operazioni nel Pacifico e ricevere manutenzione presso il cantiere navale di Pearl Harbor.

Per contrastare le armi cinesi, l’esercito sta modernizzando i suoi sistemi di artiglieria e missili, ricercando nuovi cannoni a lungo raggio e armi ipersoniche mentre modifica i missili lanciati dall’aria e dal mare e i missili da crociera in modo che possano essere lanciati a terra dalle unità dell’esercito.

L’esercito giapponese acquisterà una gamma di armi offensive, inclusi missili da crociera come il Tomahawk di Lockheed Martin e il Joint Air-to-Surface Standoff Missile (JASSM). Prevede inoltre di aggiornare i propri missili guidati di tipo 12, che possono essere lanciati dalla superficie, da navi o aerei per colpire navi, e di produrre i propri missili guidati ipersonici.

Il Giappone rafforzerà anche i suoi siti missilistici. Ha già iniziato a militarizzare le sue isole meridionali immediatamente adiacenti a Taiwan e al largo della Cina continentale, comprese le isole Amami, Miyako, Ishigaki e Yonaguni. Tokyo ha schierato o intende schierare unità missilistiche e di guerra elettronica su queste isole, oltre a costruire depositi di munizioni e carburante.

Il primo ministro giapponese Fumio Kishida ha iniziato domenica un tour in Europa e Nord America volto a rafforzare i legami militari. Si recherà in Gran Bretagna e in Italia, partner in un accordo siglato il mese scorso per costruire nuovi aerei da combattimento avanzati. Dovrebbe anche firmare un accordo in Gran Bretagna che mira a stabilire il quadro per le visite delle forze militari dell’altro paese.

L’ultima tappa di Kishida saranno gli Stati Uniti, dove incontrerà Biden alla Casa Bianca per discutere di collaborazione militare, acquisto da parte del Giappone di missili americani e sforzi per bloccare l’accesso dalla Cina ai semiconduttori avanzati. Nell’ambito della guerra economica degli Stati Uniti contro la Cina, Biden ha imposto una serie di divieti alla vendita alla Cina di chip per computer avanzati o dei macchinari necessari per svilupparli e fabbricarli. I ministri della difesa e degli esteri giapponesi dovrebbero tenere mercoledì a Washington una serie di colloqui con le loro controparti americane.

Allo stesso tempo, gli Stati Uniti si apprestano a compiere un provocatorio viaggio ufficiale a Taiwan, isola che di fatto riconosce, in base alla One China Policy, come parte della Cina e di cui Pechino è il governo legittimo. Terry McCartin, il massimo funzionario statunitense per il commercio con la Cina, dovrebbe arrivare a Taipei sabato alla guida di una delegazione che includerà funzionari di altre agenzie governative.

Una visita a Taiwan della presidente della Camera degli Stati Uniti Nancy Pelosi lo scorso agosto, sancita dalla Casa Bianca, ha scatenato forti tensioni e una pericolosa dimostrazione di forza da entrambe le parti nelle acque circostanti. Rafforzando i legami commerciali e militari con Taipei, Washington sta deliberatamente spingendo Pechino in un angolo per costringerla a sparare il primo colpo in una guerra contro Taiwan per la quale gli Stati Uniti si sono già preparati.

Come spiega senza mezzi termini il tenente generale Bierman: ” Quando affronteremo l’avversario cinese, avrà il cannone di partenza e chi avrà la capacità di impegnarsi nelle ostilità… possiamo identificare un terreno chiave decisivo che deve essere tenuto. , assicurato, difeso, sfruttato ”.

Fonte: World Socialist Web Site

Traduzione: Luciano Lago