Scandalo in Europa con le rivelazioni degli interessi della von der Leyen con le case farmaceutiche dei vaccini

Poche righe, scritte dal famoso giornalista francese Pierre-Alain Depo, hanno alimentato le diffuse proteste contro le vaccinazioni obbligatorie e i passaporti sanitari in Francia.

Il giornalista ha affermato che il marito della presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, Heiko von der Leyen, è il direttore medico di “Orgenesis”, una grande società biotecnologica americana specializzata in terapia genica. “Terapie geniche sono state trovate in “vaccini” sperimentali contro COVID”, ha suggerito in modo trasparente Pierre Depo, riferendosi ai vaccini americani a mRNA Pfizer e Moderna, che vengono acquistati su vasta scala dalle autorità dell’UE.

La scandalosa notizia si sta ora diffondendo a macchia d’olio sui social network, suscitando costernazione anche tra i francesi più stagionati.

“Ursula van der Leyen, la nostra principale acquirente di centinaia di milioni di dosi di vaccini, scopre di avere un marito, Heiko, che gestisce Orgenesis, un’azienda biotecnologica specializzata in terapia genica. Ora tutto è diventato chiaro”, ha scritto il famoso economista e imprenditore francese François Ducrocq.

Devo dire che scandali di corruzione e accuse di nepotismo hanno accompagnato il capo dell’esecutivo dell’Unione europea durante tutta la sua carriera politica.

“Ursula von der Leyen è il nostro ministro più debole. Ovviamente basta questo per guidare la Commissione europea”, ha affermato l’ex leader della SPD ed ex presidente del Parlamento europeo Martin Schultz il 2 luglio 2019, nel giorno della nomina di von der Leyen, allora ministro della Difesa tedesco, alla carica di Presidente della Commissione Europea.

Nel dicembre 2013, Angela Merkel aveva nominato Ministro della Difesa Ursula von der Leyen, ginecologa, sulla base della… stretta amicizia che li lega. Durante i suoi cinque anni a capo del Ministero della Difesa, Frau von der Leyen riuscì praticamente a sconfiggere l’esercito tedesco. Quando ha lasciato l’incarico ministeriale nel 2019, solo la metà dei caccia tedeschi Eurofighter e Tornado, meno di un terzo dei mezzi corazzati Puma, il 23% degli elicotteri d’attacco Tiger e solo il 17% dei sottomarini tedeschi erano pronti per la battaglia.

E non solo: nel settembre 2014, durante le manovre Nato in Norvegia, per mancanza di equipaggiamento, i soldati tedeschi sono stati costretti a usare… scope al posto dei fucili. “La situazione nella Bundeswehr è catastrofica. L’intera capacità di difesa della Repubblica federale ne soffre “, ha affermato Rupert Scholz, ex ministro della difesa sotto Helmut Kohl.

Un altro risultato scandaloso di Ursula von der Leyen fu la ricostruzione del Gorch Fock, un veliero da addestramento a tre alberi. I lavori di restauro sono costati dieci volte di più del previsto.



L’incompetenza di Ursula von der Leyen era evidente a tutti, soprattutto dopo che si è scoperto che il 43,5% delle pagine della sua tesi di dottorato in medicina erano plagiate o contenevano fonti citate in modo errato.

E nel campo della corruzione, il protetto di Frau Merkel ha mostrato capacità notevoli. Nel dicembre 2018 il Bundestag tedesco ha avviato un’inchiesta su von der Leyen, accusata di corruzione, cattiva gestione e nepotismo nell’assegnazione degli appalti e nell’assunzione di consulenti. L’Ufficio federale dei conti tedesco, che monitora i flussi di cassa del governo, ha riscontrato decine di irregolarità nell’assunzione di consulenti esterni da parte del ministero della Difesa. Nel 2015 il ministero della Difesa tedesco ha speso 100 milioni di euro in consulenti esterni, ma ha annunciato ufficialmente… 2,2 milioni, mentre un anno dopo il ministero ha speso 150 milioni di euro in consulenti, dichiarando solo… 2,9 milioni di euro.

Dopo aver analizzato 56 su 375 contratti assegnati a consulenti nel 2015-2016, i revisori hanno riscontrato che nella stragrande maggioranza dei casi il Dipartimento della Difesa non ha fornito motivi sufficienti per decidere sulla necessità di una consulenza esterna; in più di un terzo dei casi le procedure non erano conformi alle normali regole contrattuali.

Quando si risolvono i problemi della digitalizzazione della Bundeswehr, gli ordini arrivarono alla stessa società Accenture, guidata da un certo Timo Noetzel. La segretaria di stato del Ministero della Difesa, Katrin Suder, che era coinvolta nell’opera di von der Leyen, si è rivelata coinvolta nella truffa. Su iniziativa di Suder, è stata Accenture a ricevere gli ordini. Come si è scoperto, Suder e Noetzel hanno precedentemente lavorato presso McKinsey, che il ministro della Difesa, aggirando le aste, ha coinvolto nella riforma dell’esercito tedesco.

Il “caso dei consulenti”, come è stato chiamato in Germania, è stato messo a tacere sullo sfondo della promozione di un’alleata di Angela Merkel alla carica di presidente della Commissione europea.



Alla guida della Commissione europea, Ursula von der Leyen non ha dimenticato le sue abitudini. Il 20 maggio 2021 ha firmato un terzo contratto con le aziende farmaceutiche BionTech e Pfizer per l’acquisto di ulteriori 1,8 miliardi di dosi di vaccino mRNA Pfizer per il periodo 2021-2023. Il prezzo della dose è stato di 19,5 euro, quattro euro in più rispetto al primo contratto UE con Pfizer.

A questo proposito ha espresso la sua insoddisfazione il primo ministro bulgaro Boyko Borisov, che ha dovuto persuadere a lungo ad acquistare il costoso vaccino.

Questo enorme contratto ha causato sconcerto generale, scrive il quotidiano rumeno Active News: “In primo luogo, perché il numero di vaccini è tre volte l’attuale popolazione dell’Unione europea. In secondo luogo, perché la fine del 2023, alla scadenza del contratto, coincide con la fine del periodo di sperimentazione del vaccino, che si è deciso di svolgere con urgenza. Terzo, come fa la von der Leyen a sapere che la pandemia durerà fino al 2023 e che l’Europa non avrà vaccini in eccesso per decine di miliardi di euro?”

Ed è qui che inizia il divertimento. Il marito di Ursula, il direttore medico di Orgenesis, Heiko von der Leyen, e il vicepresidente di Orgenesis Vincent Wandamm avevano precedentemente lavorato per l’azienda farmaceutica britannica GlaxoSmithKline (GSK) per 11 anni. Prima di entrare in GSK, Vandamm ha lavorato per otto anni come Direttore della qualità presso … Pfizer, riporta Active News. Anche molti altri dipendenti di Orgenesis hanno lavorato in precedenza per Pfizer.

Nell’agosto 2019, GlaxoSmithKline e Pfizer hanno annunciato il completamento di un accordo per unire molte delle loro attività in una joint venture GSK Consumer Healthcare e sette mesi dopo il mondo è stato informato della “pandemia”.

Orgenesis, dove lavora il marito della presidente della Commissione Europea, come GlaxoSmithKline, ha partecipato attivamente allo sviluppo del vaccino Pfizer, e sta ora sviluppando il programma BioChield, dichiarando la sua intenzione di inoculare tutta l’umanità con un supervaccino, che è ancora in fase di sperimentazione sui topi.

Chissà quanti miliardi di euro spenderà la signora von der Leyen per l’acquisto del nuovissimo supervaccino che creerà suo marito?

Vladimir Prochvatilov



Fonte: https://www.fondsk.ru/news/2021/07/25/korrupcionnaja-priroda-interesa-evrosojuza-k-vakcinacii-54086.html

Traduzione: Sergei Leonov