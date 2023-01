L’escalation occidentale minaccia di espandere la terza guerra mondiale





di Larry Johnson

La terza guerra mondiale è iniziata. Spero che più americani ed europei inizino a capire che la guerra in Ucraina non è una battaglia tra le forze di Kiev e le forze di Mosca. L’Ucraina è solo un proxy. La Russia sta combattendo la NATO e la Russia lo comprende perfettamente. La Russia si rende conto di affrontare una minaccia esistenziale e si comporta di conseguenza.

Sembra che la maggior parte dei leader occidentali pensi che la Russia stia bluffando e che, di fronte a una pressione internazionale sufficiente, si tirerà indietro. È questo tipo di stupidità che rende la guerra mondiale una possibilità imminente.

Finora, la Russia ha limitato la sua risposta militare nel colpire obiettivi ucraini e ingaggiare mercenari ucraini e stranieri sul campo di battaglia. Ma le recenti mosse degli Stati Uniti e dei paesi della NATO per inviare più armi e veicoli in Ucraina nel disperato tentativo di evitare la sconfitta dell’Ucraina sul campo di battaglia minacciano di innescare una drammatica espansione del conflitto oltre i confini dell’Ucraina.

Come osserva Helmholtz Smith nel suo ultimo post, gli Stati Uniti e l’Europa si stanno affrettando a fornire un nuovo lotto di armi e veicoli (esaurendo le proprie risorse nel processo). C’è un’aria di disperazione, e i progressi della Russia nel Donbass durante l’ultimo periodo di debolezza acuiscono i loro timori. Penso che Putin e la sua squadra di leader militari capiscano esattamente qual è la posta in gioco e stiano compiendo passi molto visibili per dimostrare che si stanno preparando al peggio.

Il programma radiofonico di Hal Turner titolava oggi: ” La Russia installa difese aeree ‘PANTSIR-S’ sui tetti del Ministero della Difesa e degli edifici governativi a Mosca ” (vedi foto).

Il PANTSIR è un missile terra-aria e un sistema di artiglieria antiaerea . La Russia ha diversi modelli, con il PANTSIR SM che è il sistema dispiegato più capace nel suo inventario. La Russia è preparata alla possibilità che l’Ucraina, con l’incoraggiamento degli Stati Uniti e della NATO, lanci un attacco a Mosca con missili o droni forniti dall’Occidente. Se ciò accadrà, segnerà una terribile svolta nell’escalation di questa guerra.

Se o quando una munizione americana o europea colpisce un obiettivo in Crimea o Mosca, la Russia accelererà le cose e probabilmente colpirà obiettivi americani o europei in Ucraina. A seconda della gravità dell’attacco, penso che la Russia sarebbe pronta a colpire le basi in Polonia o in Germania usate per addestrare le forze ucraine. Tuttavia, prima di farlo, penso che chiuderà le ambasciate a Washington, Londra e in Germania e si assicurerà che l’Occidente non possa tenere in ostaggio diplomatici e agenti dell’intelligence russi. Nel peggiore dei casi, colpiamo Mosca e Mosca colpisce Washington.

Missili ipersonici russi



Questo potrebbe sfuggire di mano molto rapidamente… non sto cercando di spaventarvi, ma il modo in cui l’Occidente reagisce non è razionale e certamente non si basa su alcuna visione strategica. La Russia è chiaramente consapevole che questa è una guerra calda. L’Occidente continua a illudersi che gli Stati Uniti e la NATO non siano coinvolti nei combattenti.

No, stanno solo fornendo gli strumenti, l’intelligence e la pianificazione di cui l’Ucraina ha bisogno per uccidere i russi. Se si trattasse di un caso di omicidio, gli Stati Uniti e la NATO potrebbero essere accusati di complicità.

Vorrei chiedere ai politici e agli esperti di Washington e di Bruxelles che si stanno agitando per versare più armi in Ucraina, come reagirebbero gli Stati Uniti se la Russia armasse i cartelli della droga messicani con armi che hanno ucciso cittadini americani? Conosci la risposta. Il pubblico americano urlerebbe di rabbia e chiederebbe ritorsioni. Se pensi che ai russi, la cui storia è scritta nel sangue di secoli di invasori, non importi nulla della minaccia della NATO al loro confine occidentale, allora non sai nulla della tenacia della Russia nel respingere tali minacce. Viviamo in tempi molto pericolosi.

Fonte: A Son of a New American Revolution

Traduzione: Luciano Lago