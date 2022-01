L’epidemia di follia colpisce i leader americani





di Spengler

L’amministrazione Biden sta trascinando l’America in guerre che non può vincere contro Russia e Cina

Dev’essere un effetto collaterale finora non segnalato del ceppo Omicron, forse una proteina maligna attivata dai raggi della luna piena. La classe politica americana, democratica e repubblicana allo stesso modo, sembra essere impazzita, abbaiando, a cominciare dal presidente Joe Biden, ma sta affliggendo anche i suoi oppositori politici.

La conferenza stampa di Biden del 19 gennaio ha suscitato pietà da parte della stampa globale, con gaffe verbali diverse da qualsiasi cosa sia sfuggita alla bocca di un presidente americano prima. Ha predetto una mossa militare russa in Ucraina: “Suppongo che invaderà. Deve fare qualcosa”. La Russia sarà “ritenuta responsabile se invaderà”, ha detto Biden, ma ha aggiunto: “Dipende da cosa fa. Una cosa è se si tratta di una piccola incursione e si finisce per dover litigare su cosa fare e cosa non fare, eccetera”.

Un giornalista sconcertato ha chiesto se stesse concedendo alla Russia il permesso per una “piccola incursione”, e Biden si è scavato più a fondo: “Se è qualcosa di significativamente inferiore a un’invasione significativa o nemmeno significativa – grandi forze militari in arrivo… per esempio, è una cosa per determinare che se continuano a usare gli sforzi informatici, possiamo rispondere allo stesso modo, con il cyber… Ci sono differenze nella NATO su ciò che i paesi sono disposti a fare, a seconda di ciò che accade. Il livello in cui sono in grado di arrivare”.

L’ufficio stampa della Casa Bianca ha trascorso le ore successive a “chiarire” l’osservazione della “piccola incursione”. Il mondo ha semplicemente concluso che Biden era senile.

Il quotidiano di centrodestra tedesco Die Welt ha scritto: “Biden è inciampato più volte. Ha mostrato mancanza di concentrazione. Chiuse gli occhi diverse volte e fissò il soffitto per ritrovare la concentrazione. Dopo più di un’ora di domande, ha guardato l’orologio e ha chiesto ai giornalisti: ‘Per quanto tempo volevi farlo?'”

“È ovvio il motivo per cui lo staff della Casa Bianca vuole mettere il presidente davanti a un microfono il meno possibile”, ha concluso Die Welt.

E i repubblicani? L’ex segretario di Stato Mike Pompeo ha dichiarato in un saggio per The National Interest che “gli Stati Uniti e i loro alleati devono utilizzare l’intero spettro del soft power per delimitare e, nel tempo, rompere le relazioni della Russia con la Cina”.

Pompeo ha menzionato il sostegno della Russia all’Unione durante la guerra civile americana e i “sacrifici condivisi” nella guerra contro Hitler. Ma ha anche dichiarato che “le affinità dell’America con il popolo russo non devono essere sovvertite da elementi cleptocratici all’interno del Cremlino che cercano il potere attraverso la volatilità e la sovversione”.

Pompeo ha aggiunto: “La Russia è fondamentalmente uno Stato europeo: il futuro di Mosca non deve risiedere nella Cina. Un nuovo rapporto con la Russia deve essere basato sull’equità, la reciprocità e un impegno incessante per smascherare la malevolenza e la corruzione quando espresse da quello Stato”.

L’ex alto diplomatico sembra dire che il popolo russo e quello americano dovrebbero unirsi contro la Cina eliminando prima il regime “cleptocratico” al Cremlino, una dichiarazione che il presidente russo Vladimir Putin interpreterebbe senza dubbio come una minaccia personale.

Il mio anello del decodificatore segreto di Mike Pompeo è scomparso, quindi non posso fornire una traduzione in chiaro della dichiarazione di Pompeo. Non riesco a capirlo e sospetto di non essere solo in quella situazione.

Niente sarebbe peggio della collaborazione sino-russa, ha proseguito Pompeo: “Russia e Cina stanno costruendo dozzine di centrali nucleari in tutto il mondo. Questi impianti possono fungere da ridotte per le forze russe o cinesi, anche se queste nazioni arruolano le élite dei paesi in via di sviluppo in cui sono state costruite”.

Sembra che nella testa di Pompeo danzano visioni di commando che spuntano dalle strutture di contenimento delle centrali nucleari in Turchia, Ungheria e Bielorussia, dove la Russia sta costruendo impianti. La Cina ha parlato di costruire centrali nucleari all’estero, ma finora non ha attività all’estero tranne una partecipazione del 20% in un progetto francese per costruire una struttura in Inghilterra, e probabilmente sarà esclusa.

L’ultima grande azione di Pompeo come segretario di Stato zoppo dopo le elezioni del novembre 2020 è stata quella di rimuovere il Movimento islamico del Turkestan orientale (ETIM) dall’elenco delle organizzazioni terroristiche del Dipartimento di Stato.

Il quotidiano in lingua inglese di Pechino Global Times ha denunciato quella che ha definito la “pratica ripugnante di Washington di condonare i gruppi terroristici”. Non sembra che gli sia venuto in mente che la Russia abbia una minoranza musulmana proporzionalmente più grande della Cina, né che la Russia abbia schiacciato la sua irrequieta provincia della Cecenia uccidendo forse 100.000 elementi e sfollando 500.000 dei suoi 1,3 milioni di persone.

Russia e Cina sospettano che Washington dirigerà i jihadisti contro di loro. Diverse migliaia di uiguri hanno combattuto in Siria sotto il comando dei ribelli sunniti sostenuti dagli Stati Uniti. Alcuni sono tornati in Cina o in paesi al confine con la Cina. La questione musulmana, e i sospetti che Washington ne possa sfruttare, costringono Mosca e Pechino a unirsi. Ecco perché Putin ha inviato il suo 6 ° Reggimento aviotrasportato per reprimere la rivolta in Kazakistan e Pechino ha applaudito.

La popolazione musulmana cinese è di appena 25 milioni, ovvero l’1,7% della popolazione, ma il 10% della popolazione russa è musulmana. Dopo il disordinato ritiro dell’America dall’Afghanistan, la minaccia della jihad verso l’Asia centrale è aumentata. Pompeo ha fatto personalmente di più per suscitare sospetti cinesi e russi sulle intenzioni americane in Asia centrale di qualsiasi funzionario statunitense dagli anni ’80. Se gli Stati Uniti vogliono corteggiare la Russia, dovrebbero mandare qualcun altro.

Gli strateghi americani, nel frattempo, stanno facendo circolare scenari per una guerra marittima con la Cina. L’ex pianificatore del Pentagono Elbridge Colby, in un libro che ho recensito il 17 gennaio , propone misure anti-accesso/negazione dell’area per impedire alla Cina di prendere Taiwan con la forza, presumendo, come ho rimostrato, che la Cina si sarebbe seduta con le mani in mano e avrebbe guardato mentre gli Stati Uniti rafforzato massicciamente le difese di Taiwan.

Se la Cina usasse la forza per impedirlo e gli Stati Uniti usassero la forza in cambio, la Cina potrebbe utilizzare alcuni dei suoi circa 1.300 missili anti-nave a raggio intermedio per affondare una portaerei statunitense. Alcuni strateghi americani si chiedono se i missili cinesi potrebbero colpire una nave in movimento in acque blu. Dovrebbero chiedersi se è più difficile che far atterrare un veicolo spaziale sul lato oscuro della luna .

Colby, nel frattempo, ha approvato un documento del Council on Foreign Relations intitolato “Migliorare il coordinamento USA-Giappone per un conflitto di Taiwan”, di un ventenne di nome David Sacks. Il giovane Sacks si lamenta del fatto che “Taiwan ha anche fallito troppo spesso nell’usare saggiamente le sue limitate risorse, dando la priorità a costosi sistemi legacy come jet da combattimento, carri armati e grandi navi di superficie rispetto ad armi più economiche e numerose che possono sopravvivere a un attacco iniziale dell’EPL… il La sfida per Taiwan è garantire che questi acquisti non eliminino gli strumenti asimmetrici come missili, droni, mine marine e navi d’attacco rapido che saranno decisivi in ​​tempo di guerra”.

Non gli viene in mente che Taiwan mantenga un esercito nel villaggio di Potemkin proprio per non dare a Pechino un motivo per attaccare. Taiwan ha le dimensioni di una singola grande città cinese e si trova a 80 miglia al largo della costa cinese. La Cina mantiene lo status quo, vale a dire la politica One China che presuppone un’eventuale riunificazione, e considererà qualsiasi tentativo di rendere inespugnabile Taiwan come un ripudio della politica One China, ed eserciterà la sua opzione di prendere l’isola con la forza mentre è ancora facile fare così.

Sacks spera di arruolare il Giappone in questo sforzo. Il Giappone potrebbe avere altre idee, ad esempio, costruire i propri missili, difese missilistiche e caccia per la superiorità aerea e, in extremis, le proprie armi nucleari. Propone di accumulare grandi quantità di munizioni in Giappone, con la premessa che i soldati americani potrebbero avvicinarsi abbastanza alla Cina continentale per usare l’artiglieria o le armi leggere contro l’Esercito popolare di liberazione.

Il problema dell’America è semplice: l’enorme forza missilistica della Cina rende obsolete le portaerei americane. L’ammiraglio (in pensione) James Stavridis, l’ex comandante della flotta statunitense del Pacifico, delinea uno scenario nel suo libro thriller “2034 ” in cui la Cina affonda una portaerei statunitense e gli Stati Uniti reagiscono con un attacco nucleare. La Cina bombarda alcune città degli Stati Uniti e l’India media un cessate il fuoco.

Lo scenario di Stavridis non è inverosimile. Edward Luttwak, uno stimato storico e consulente militare, ha twittato il 19 gennaio: “Ogni giorno leggo fantasiosi scenari di guerra in Cina. Alcuni ignorano l’inibizione nucleare che protegge le vulnerabili portaerei statunitensi”.

Con “inibizione nucleare”, Luttwak intende apparentemente che se la Cina dovesse affondare una portaerei statunitense, gli Stati Uniti si vendicherebbero con armi nucleari. Luttwak ha scritto uno studio lungo un libro sulla Cina nel 2013 per l’Office of Net Assessment del Pentagono, per il quale ho anche consultato all’epoca.

La follia della logica di Luttwak richiede una breve pausa e un respiro profondo da prendere: ammette che la Cina ha la capacità di distruggere le navi americane, comprese le portaerei, con le sue forze missilistiche ammassate, ma afferma che la Cina si asterrebbe dal farlo per paura della rappresaglia nucleare americana.

Nessuno dei tit-for-tat nel Mar Cinese Meridionale significa nulla: se la Marina degli Stati Uniti cerca di impedire alla Cina di impadronirsi di Taiwan e la Cina distrugge le navi capitali statunitensi, andiamo direttamente a uno scambio nucleare. Nella traduzione in chiaro, ciò significa quanto segue: gli Stati Uniti non possono difendere Taiwan con mezzi convenzionali, non contro 1.300 missili su 350 lanciatori con una portata fino a 3.200 chilometri, 60 sottomarini molto silenziosi, centinaia di navi di superficie, la Russia ha costruito un sistema di difesa aerea S-400 altamente efficace e circa 1.000 aerei da combattimento per la superiorità aerea.

Le capacità belliche della Cina, a dire il vero, non sono state testate. Poi di nuovo, il personale della Marina degli Stati Uniti ha mostrato di recente un miserabile livello di prontezza, ad esempio nel Bonhomme Richard in altri recenti disastri navali .

Ma la Cina combatterebbe sulla sua costa con brevi linee logistiche e l’America tenterebbe di proiettare potenza a 7.000 miglia da San Diego. Qualsiasi conflitto, quindi, aumenterebbe istantaneamente al livello di scambio nucleare.

Penso che l’establishment della difesa statunitense sappia esattamente cosa sta facendo, anche se (a parte alcuni anticonformisti come Luttwak) non gli piace parlarne. Ha sprecato 6 trilioni di dollari in Iraq e Afghanistan e ha trascurato la ricerca e lo sviluppo high-tech in campi critici come i veicoli a scorrimento ipersonico e la difesa missilistica.

Gli Stati Uniti hanno perso il Pacifico occidentale quando hanno deciso di perseguire il fantasma della democrazia in Mesopotamia e in Asia centrale piuttosto che costruire una difesa del 21 ° secolo, e l’intero establishment della difesa ha firmato. Ecco dove c’erano i soldi e le promozioni.

Ora che il crescente potere della Cina rivela la loro incompetenza, gli strateghi dell’establishment rischieranno una guerra nucleare con la Cina per salvare la loro reputazione.

Fonte: Asia Times

Traduzione: Luciano Lago