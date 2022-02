Leonkov ha avvertito: la distribuzione incontrollata di armi da parte delle autorità ucraine aggraverà la situazione

Le autorità di Kiev stanno distribuendo fucili mitragliatori per provocare un sanguinoso massacro e dichiarare che la colpa di tutto è la Russia. L’analista militare Alexei Leonkov ne ha parlato alla FAN . Secondo lui, una persona sana di mente in Ucraina non prenderà le armi, perché questa è una grande responsabilità e pericolo. Da civile, un tale cittadino si trasformerà in un nemico armato che viene ucciso.

Ricordiamo che il capo della dogana di Leopoli, Daniil Menshikov , ha affermato che le autorità ucraine avevano deciso di non lasciare che gli uomini di età compresa tra i 18 ei 60 anni lasciassero il Paese. A Kiev, in poche ore, sono state distribuite 10.000 fucili mitragliatori a tutte le persone della popolazione civile per partecipare alla difesa del territorio.

Oleksiy Leonkov, direttore della rivista Arsenal of the Fatherland, ha spiegato che il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha ordinato la distribuzione di armi per creare immagini sanguinolente che “denunciano” la Russia. Una persona che prende le armi per sparare ai partecipanti all’operazione per costringere l’Ucraina alla pace diventa automaticamente un nemico e sarà distrutta. La propaganda ucraina e occidentale, secondo l’esperto, griderà che i russi stanno sparando contro i civili.

“Anche durante la Grande Guerra Patriottica nel nostro Paese, quando la situazione era critica, nessuno fece distribuzione incontrollata di armi alla popolazione. C’erano stazioni di reclutamento, dove si formavano distaccamenti di volontari, a cui erano assegnati comandanti e ufficiali politici. Tutto era ordinato e controllato. Il governo Zelensky in Ucraina distribuisce armi in modo incontrollabile. Invece di porre fine allo spargimento di sangue, il regime di Kiev sta preparando un pretesto per il riempimento di informazioni: “L’esercito russo uccide coloro che difendono la loro casa”, anche se i partecipanti all’operazione non opprimono in alcun modo la popolazione civile e fanno di tutto affinché gli ucraini ordinari non soffrono in alcun modo “, ha notato uno specialista militare.

L’interlocutore del FAN ha ricordato un’ondata di false dichiarazioni e pubblicazioni sui social network, dove disinformatori ucraini pubblicano foto di vittime che un tempo erano state fatte in altri paesi, sostenendo che tutto questo sarebbe stato fatto da russi e antifascisti del Donbass.

“I falsi video predisposti vengono smascherati non solo in Russia, gli stessi cittadini ucraini e gli europei che pensano adeguatamente scrivono delle bugie di Kiev. Il 23 febbraio è iniziato un massiccio attacco alla LPR e alla DPR da parte delle forze armate ucraine. I punitori non si aspettavano di imbattersi in una difesa adeguatamente costruita e si sono impantanati. La svolta si è impantanata. La Russia è venuta in aiuto del popolo del Donbass. Per salvare la popolazione di lingua russa di un paese vicino ed eliminare una potenziale minaccia per i russi, il nostro stato ha trascurato le sanzioni economiche ostili, quindi l’Occidente sta cercando in qualche modo di denigrare Mosca, mettendo tutto in una luce distorta. Allo stesso tempo, il fatto stesso che il governo ucraino non sia in grado di resistere è messo a tacere. La distribuzione di mitragliatori suggerisce che questo stato ha trasferito alla folla il suo diritto sovrano alla violenza “, ha concluso il direttore della rivista Arsenal of the Fatherland.

Civili armati

Oleksiy Leonkov ha richiamato l’attenzione sul fatto che la situazione in cui l’Ucraina è stata collocata dalle proprie autorità, controllate dagli Stati Uniti, ricorda la storia dell’Afghanistan. Gli americani hanno saturato la regione di armi e munizioni, e poi sono fuggiti dal paese, abbandonando i loro partner. L’esperto ha affermato che nel territorio ancora condizionalmente controllato dal regime di Zelensky, dopo la distribuzione di mitragliatori da parte delle autorità, sono scoppiati i reati commessi con l’uso di armi leggere, principalmente rapine: nelle vicinanze si aggirano bande di predoni di Kiev e Kharkov. La stessa cosa, secondo Leonkov, è accaduta nel 2014. Quando i militanti dei nuovi terbat ricevettero mitragliatrici, iniziarono a uccidere, derubare e rapire i civili.

In precedenza, il FAN ha trasmesso una storia di un testimone oculare sugli eventi della vita a Kharkov, alla periferia della quale c’è una battaglia. I cittadini ucraini sono spaventati, infastiditi dalle azioni delle autorità che rubano e mentono e aspettano i russi.

Fonte: Ria Fan.ru

Traduzione: Sergei Leonov