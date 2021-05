L’ente per i diritti umani delle Nazioni Unite ordina un’indagine internazionale sulle violazioni dei diritti umani di Israele nella guerra di Gaza

Il Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite ha accettato di avviare un’indagine internazionale sugli abusi “sistematici” dei diritti umani commessi da Israele durante la guerra.

Il forum di 47 membri ha adottato una risoluzione presentata dal Pakistan a nome dell’Organizzazione per la cooperazione islamica (OIC) e dalla delegazione palestinese all’ONU, con un voto di 24 stati a favore, 9 contrari e 14 astensioni.

“La bozza di risoluzione… è quindi adottata”, ha detto giovedì Nazhat Shameem Khan, ambasciatore delle Figi che è l’attuale presidente del forum di Ginevra, dopo una sessione speciale di un’intera giornata.

La risoluzione avvierà un livello di controllo senza precedenti sugli abusi e sulle loro “cause profonde” nel recente conflitto tra Israele e gruppi di resistenza palestinesi.

In un discorso all’inizio della sessione, il capo dei diritti delle Nazioni Unite Michelle Bachelet ha espresso particolare preoccupazione per “l’alto livello di vittime e feriti civili” dagli attacchi israeliani a Gaza, avvertendo che l’aggressione israeliana “può costituire crimini di guerra”.

Bachelet ha anche affermato che il lancio di razzi del gruppo di resistenza palestinese Hamas sui territori occupati da Israele è stata “una chiara violazione del diritto internazionale umanitario”.

L’assalto mortale di Israele a Gaza potrebbe equivalere a crimini di guerra: capo dei diritti delle Nazioni Unite

L’organismo delle Nazioni Unite per i diritti ha deciso di istituire “una commissione d’inchiesta internazionale indipendente” sulla guerra per sondare “le cause profonde delle tensioni ricorrenti e dell’instabilità, inclusa la discriminazione sistematica e la repressione basata sull’identità di gruppo”.

Secondo il testo della risoluzione di giovedì, l’indagine dovrebbe concentrarsi sull’accertamento dei fatti e raccogliere prove per procedimenti legali per identificare i colpevoli al fine di garantire che siano ritenuti responsabili.

La Bachelet ha detto che il suo ufficio “non ha visto prove” che gli edifici colpiti dagli attacchi aerei israeliani, comprese le strutture mediche e gli uffici dei media, “ospitassero gruppi armati o fossero usati per scopi militari”.

Israele ha respinto la decisione di giovedì dell’organismo delle Nazioni Unite per i diritti umani medinte il ministero degli esteri del regime sionista, affermando che non avrebbe collaborato con l’indagine.

L’ambasciatore israeliano presso le Nazioni Unite a Ginevra, Meirav Eilon Shahar, ha affermato che la risoluzione mostrava il pregiudizio del Consiglio contro il regime israeliano, dicendo che “non ha nulla a che fare con la realtà, non ha nulla a che fare con i diritti umani”.

Al contrario, il movimento di resistenza palestinese, Hamas, ha accolto con favore la risoluzione del Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite per l’avvio di un’indagine internazionale sui crimini commessi da Israele nel suo ultimo atto di aggressione contro i palestinesi.

Un portavoce di Hamas ha affermato che tutte le misure prese dal movimento e dai suoi combattenti sono state “resistenza legittima” e ha esortato a “provvedimenti immediati per punire” Israele per i suoi crimini.

Le voci degli Stati Uniti si rammaricano per la risoluzione

Nel frattempo, gli Stati Uniti hanno espresso rammarico per la decisione, dicendo che questa minaccia di “mettere in pericolo i progressi che sono stati fatti”.

Anche gli Stati Uniti, che hanno lo status di osservatori e nessun voto al forum di Ginevra, si sono astenuti dal parlare alla sessione speciale.

La guerra di Gaza è iniziata il 10 maggio ed è durata fino al 21 maggio, quando il regime occupante ha annunciato un cessate il fuoco unilaterale che è stato accettato, attraverso la mediazione egiziana, dai gruppi della resistenza palestinese a Gaza.

Il conflitto è stato incitato da settimane di violenza israeliana contro i fedeli palestinesi alla moschea di al-Aqsa e dai tentativi del regime di costringere più palestinesi a lasciare le loro case nel quartiere di Sheikh Jarrah per costruire nuovi insediamenti illegali.

Durante l’incontro di 11 giorni, gli attacchi aerei israeliani hanno ucciso almeno 254 palestinesi, compresi 66 bambini, ferito quasi 2.000 e sfollato oltre 72.000 persone nell’enclave assediata. D’altra parte, attacchi missilistici palestinesi hanno ucciso 12 persone nei territori occupati.

Fonte: Presstv.ir

Traduzione: Luciano Lago