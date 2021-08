L’emisfero occidentale si sta lanciando verso una “guerra civile per il Covid”?





I passaporti dei vaccini nelle principali città saranno visti come un abuso di potere politico per secondi fini, scrive Robert Bridge.

Si stanno creando condizioni di apartheid nei paesi occidentali tra i vaccinati e gli “anti-vaccinisti”. E con l’introduzione dei passaporti vaccinali, che teoricamente potrebbero negare ai non vaccinati i servizi più basilari ed essenziali, le cose potrebbero peggiorare molto velocemente.

Non doveva essere così. Quello che è iniziato come “15 giorni per appiattire la curva” e poi come un programma di vaccinazione volontaria, si sta ora trasformando in una forma di governo sovradimensionato come le cose semplici che la gente dava per scontate – visitare un ristorante, andare a teatro e prendere il treno – richiederà presto un passaporto vaccinale obbligatorio. I cittadini accetteranno tranquillamente queste misure senza precedenti senza combattere? Finora non sembra promettente.

Mentre il consumatore medio delle notizie dei media mainstream ne sente parlare raramente, le massicce proteste contro i vaccini e il blocco, con dimensioni della folla che non si vedevano dai giorni precedenti la guerra in Iraq del 2003, hanno scosso tutte le parti del mondo occidentale. La scorsa settimana, ad esempio, migliaia di persone hanno ignorato il divieto della Germania sulle misure anti-Covid e sono scese in strada in una protesta di massa. Secondo quanto riferito, un manifestante è morto dopo aver sfondato una barricata della polizia. Diversi agenti di polizia sono rimasti feriti nella mischia che ha portato all’arresto di 600 manifestanti. E mentre i governi iniziano il loro lancio di passaggi sanitari in mezzo a un ampio scetticismo sulla sicurezza dei vaccini Covid, la resistenza promette di intensificarsi.

La Francia, ad esempio, anche se l’immunità di gregge naturale e i tassi di vaccinazione tra la popolazione aumentano , sta gettando le basi per un sistema nazionale di passaporto per i vaccini. Il 9 agosto, ai cittadini francesi sarà richiesto di dimostrare una vaccinazione, un test negativo per il coronavirus o una prova di essersi recentemente ripresi da Covid-19 per entrare in una serie di spazi pubblici, inclusi ristoranti, musei e trasporti di massa. L’Italia inizierà un programma simile il 6 agosto. Immagina di essere quello che dirà un italiano o un francese a cui è stato impedito di entrare nel loro caffè d’angolo preferito per mancanza di documentazione. Nel frattempo, gli operatori sanitari in Francia dovranno essere vaccinati entro metà settembre. I lavoratori sindacali dicono che protesteranno contro le richieste.

Come c’era da aspettarsi, i francesi, che ne sanno un paio di cose sui movimenti rivoluzionari, non hanno preso la notizia alla leggera. Da quando il presidente Emmanuel Macron ha fatto l’annuncio tre settimane fa, i manifestanti hanno organizzato proteste di massa, attaccando le cliniche per le vaccinazioni e generalmente si comportano come le folle inferocite tendono a comportarsi in modo furioso.

Con il suo caratteristico compiacimento e la totale mancanza di autocoscienza, Macron ha deriso i manifestanti, che trovano la prospettiva di giocare a scale burocratiche per il resto della loro vita assolutamente ripugnante se non addirittura tirannica.

“Alcune decine di migliaia di persone hanno perso la testa a tal punto da essere in grado di dire che viviamo in una dittatura”, ha detto Macron in un’intervista a Paris Match, secondo alcuni estratti online prima della pubblicazione dell’articolo giovedì. . “Il loro atteggiamento è una minaccia per la democrazia. Mescolano tutto».

Strano come il leader francese non riesca a vedere che minacciando il sostentamento di milioni di persone – che desiderano semplicemente avere una voce e forse anche un voto su ciò che viene fatto in nome della scienza ai loro corpi – è la vera “minaccia per democrazia.”

Nel frattempo, il popolo australiano sta vivendo condizioni che potrebbero essere meglio descritte come legge marziale de facto. Sydney, la capitale del Nuovo Galles del Sud, si sta avvicinando alla settima settimana di un blocco di nove settimane in cui ai cittadini è vietato uscire di casa se non per acquistare cibo, cercare assistenza medica e svolgere un lavoro “essenziale”. Il lungo blocco nella più grande città australiana ha innescato massicce manifestazioni di strada, in cui molte persone non riescono a capire la reazione a soli 10 decessi per COVID-19 legati all’attuale epidemia.

Tra gli ordini di blocco più severi da imporre mai Down Under, circa 300 soldati stanno lavorando con la polizia per monitorare le persone in quarantena e organizzare controlli stradali. I veicoli contenenti più di due persone vengono fermati per l’ispezione.

Con il blocco a Sydney che non dovrebbe concludersi fino al 28 agosto, sono già diffuse voci secondo cui il governo estenderà gli ordini di blocco mentre circolano notizie di decessi legati alla variante Delta.

Nel frattempo, negli Stati Uniti, la pandemia di Covid sembra spesso essere più una bestia da soma partigiana che un flagello medico. Lo scrittore conservatore Victor Davis Hanson ha riassunto il clima di divisione che si è consumato in tutto il paese quando ha ricordato che era l’amministrazione Biden, in collaborazione con Big Media, che “incolpava i “super-diffusori” non vaccinati per aver infettato a volte quelli già vaccinati, come se gli oltre 100 milioni di adulti ancora non completamente vaccinati erano dei rubinetti dello stato rosso che imballavano bar honky-tonk e raduni motociclistici.

Dimostrando che la realtà era molto diversa, Hanson ha ricordato che la scorsa estate “oltre 1.000 fornitori di servizi medici avevano concesso esenzioni generali esclusivamente ai manifestanti BLM, pericolosamente a massa nelle strade per settimane intere per dimostrare”.

Ha anche sottolineato il disastro al confine tra Stati Uniti e Messico, dove “due milioni di stranieri illegali dovrebbero attraversare il confine meridionale il prossimo anno, con impunità legale, ma senza vaccinazioni, test COVID-19 o limitazioni da Washington. “

Allo stesso tempo, una recente epidemia di COVID-19 a Provincetown, nel Massachusetts, “non è stata dovuta ai Neanderthal di destra”, ha osservato Hanson. “Era attribuibile alle celebrazioni annuali del gay pride in cui alcune migliaia di festaioli pullulavano di bar, club, ristoranti e hotel.”

Questo non è certamente qualcosa che i media mainstream pensavano di coprire.

In cima a questa lampante ipocrisia c’è un clima oppressivo e di censura che ha fermato l’indagine medica nei suoi passi come se lo scetticismo e il progresso scientifico fossero cose che si escludono a vicenda. In effetti, anche i medici che osano mettere in discussione la saggezza dell’uso di emergenza, i vaccini non approvati dalla FDA, l’uso di maschere e le normative sul distanziamento sociale si trasformano in un paria dei social media e scompaiono. Nonostante, o a causa, la cospicua mancanza di un dibattito libero e aperto sulla scienza alla base di Covid, le città e gli stati democratici si stanno affrettando a implementare passaporti vaccinali come quelli che stanno emergendo in Europa.

A partire dal 13 settembre, New York City, in contrasto con la saggezza che dimostra la California, che è il trendsetter nazionale, escluderà i non vaccinati da fitness club, ristoranti e teatri. Oltre a dare potenzialmente il colpo di grazia a molte piccole imprese nella megalopoli, il cosiddetto “Pass chiave per New York” probabilmente alimenterà l’esodo dalla Grande Mela iniziato nel marzo 2020. Per quei newyorkesi che scelgono di rimanere , pur rifiutando anche il vaccino, sarà difficile contenere il risentimento e la rabbia per il fatto di vedersi negate le cose che rendono possibile la vita urbana.

Nel frattempo, in tutto il paese, in un altro super stato liberale, Los Angeles sta rimuginando una proposta simile a quella di New York, anche se questa include “negozi al dettaglio”. In altre parole, senza un pass per il vaccino molte persone potrebbero trovare molto difficile acquistare cibo e medicine.

Con milioni di americani ancora riluttanti a ricevere un vaccino che non è stato completamente approvato dalla Food and Drug Administration, l’introduzione dei pass vaccinali nelle due più grandi città d’America – spinta con non poca assistenza dalla CNN, sembra – aumenterà le tensioni in un momento in cui molte persone sono già preoccupate di mantenere il cibo in tavola in tempi economici imprevedibili.

Tutto considerato, la sanzione dei passaporti dei vaccini nelle principali città del mondo non sarà vista come uno strumento medico necessario per mantenere le persone sane, ma piuttosto come un abuso di potere politico per secondi fini che non hanno nulla in comune con la democrazia.

Robert Bridge

Fonte: Strategic Culture

raduzione: Lucian Lago