Legge sulla sicurezza globale: sorveglianza generale degli eventi

Il 20 ottobre, i parlamentari di maggioranza della LREM hanno presentato una legge sulla “sicurezza globale”. Sarà discusso dall’Assemblea Nazionale Francese il 4 novembre, con un’urgenza senza precedenti che nulla giustifica. Il suo articolo 21 vuole deregolamentare l’uso delle telecamere mobili trasportate dalla polizia. Il suo articolo 22 vuole legalizzare la sorveglianza dei droni. Il suo articolo 24 vuole vietare al pubblico di diffondere l’immagine degli agenti di polizia.

Chiediamo il rigetto di queste tre misure, se non altro a causa della violazione inammissibile che portano al diritto fondamentale di esprimere le nostre opinioni nelle dimostrazioni. Questa non è l’unica critica da muovere a questo testo, ma è la critica che svilupperemo in questa prima analisi.

L’approccio conflittuale alla polizia

Per comprendere appieno i pericoli posti da questa proposta di legge, è necessario situarla nella pratica generale del mantenimento dell’ordine durante le manifestazioni. Due approcci si oppongono.

Un primo approccio “di accompagnamento”, come verrebbe insegnato al centro di formazione della gendarmeria o come esiste in Germania, Svezia o Svizzera, si concentra sulla protezione dei manifestanti, il dialogo e la de-escalation violenza .

Un secondo approccio “conflittuale”, come è stato vividamente illustrato dal 2015 e come è stato fermamente denunciato da allora (si veda ad esempio il rapporto del difensore dei diritti del 2018), mira soprattutto a dissuadere la popolazione dalla partecipazione dimostrazioni , sia per esaurimento psicologico dei partecipanti (pratica della trappola, blocco o filtraggio di entrate e uscite dal corso, gasazioni, perquisizioni corporali, comportamento abusivo) sia per violenza fisica (LBD, granate, cariche). Questo secondo approccio non tratta più i manifestanti come individui da proteggere ma come “flussi” disumanizzati che si tratta solo di incanalare, deviare, trattenere o drenare.

L’approccio “di accompagnamento” è teoricamente compatibile con il nostro diritto fondamentale di protestare. Al contrario, l’approccio conflittuale si oppone frontalmente a questo diritto, in sostanza. È questo approccio che la legge sulla “sicurezza globale” sta cercando di rafforzare, fornendo alla polizia tre nuovi mezzi tecnologici per approfondirlo.

Manifestazioni di protesta in Francia

Monitoraggio della massa al suolo

Una legge del 2016 ha autorizzato polizia e gendarmi a filmare i loro interventi con “telecamere mobili”. Tuttavia, è stata posta una condizione: che l’agente che trasportava la telecamera non potesse accedere alle immagini, che potevano essere utilizzate solo a posteriori , quando un particolare evento accaduto durante l’intervento lo giustificasse. Questa condizione, secondo il parere della CNIL, era una delle ” garanzie essenziali ” in grado di rendere accettabile il sistema.

L’articolo 21 della legge sulla “sicurezza globale” propone di rimuovere questa garanzia. Non solo l’agente potrà accedere alle immagini che ha registrato ma, cosa più grave, le immagini non saranno più utilizzate solo a posteriori: potranno anche essere ” trasmesse in tempo reale al posto di comando “. Qual è lo scopo di questa trasmissione in tempo reale? Non si tratta chiaramente di informare il centro di comando sull’andamento dell’intervento, poiché la comunicazione orale è stata ampiamente sufficiente per decenni. Secondo noi, uno degli interessi principali sarebbe quello di consentire l’analisi automatizzata e in tempo reale delle immagini . Come promemoria, la polizia è autorizzata dal 2012 utilizzare il software di riconoscimento facciale per identificare una delle 8 milioni di foto già registrate nel file di elaborazione della storia criminale (AJR) su qualsiasi immagine che si ha (sia che provenga da telecamere fisse o mobili, video pubblicato online, ecc.)

Durante una dimostrazione, il riconoscimento facciale in tempo reale consentirà al centro di comando di fornire informazioni dirette agli agenti sul campo sull’identità dei tanti attivisti che incontreranno, già elencati, a torto o a ragione nel TAJ, un file che il la polizia gestisce da sola senza un efficace controllo indipendente. Questo nuovo strumento consentirà alla polizia di aumentare alcuni abusi mirati contro le persone già identificate: custodia di polizia “preventiva”, accesso al corteo impedito, arresti non seguiti da azione penale, perquisizioni corporali, confisca di attrezzature, comportamenti offensivi …

Non si tratterebbe di un semplice accento ma di un vero e proprio cambio di paradigma: attualmente la polizia può abusare solo di una manciata di persone, piuttosto famose, i cui volti possono essere efficacemente trattenuti dalla polizia umana. Questo limite cognitivo scompare completamente con il riconoscimento facciale in tempo reale, che può interessare quasi tutti gli attivisti politici. Questo sviluppo è completamente estraneo all’approccio protettivo al mantenimento dell’ordine, ma si inserisce perfettamente nell’approccio conflittuale .

Sorveglianza dello spazio areo

L’articolo 22 della legge sulla “sicurezza globale” propone di autorizzare una pratica che negli ultimi mesi si è diffusa in violazione della legge: lo spiegamento di droni per monitorare le manifestazioni (una pratica che abbiamo appena attaccato a Parigi).

Tale sorveglianza aerea è perfettamente inutile nell’approccio non conflittuale al mantenimento dell’ordine : i droni non sono strumenti di dialogo o di pacificazione ma, al contrario, allontanano alcuni poliziotti e gendarmi dai manifestanti, che non possono vederli non li vedono nemmeno più. Al contrario, la sorveglianza di massa da parte dei droni si adatta perfettamente all’approccio conflittuale, in due modi.

In primo luogo, come con le telecamere mobili, le immagini catturate dai droni possono essere analizzate mediante riconoscimento facciale in tempo reale, facilitando azioni di polizia mirate contro attivisti precedentemente identificati. La sorveglianza dei droni permette anche, più semplicemente, di rintracciare qualsiasi individuo “disturbante” avvistato durante una manifestazione, al fine di dirigere le forze a terra per maneggiarlo. Mediapart ha recentemente fornito un esempio lampante: la testimonianza di attivisti che, per difendere l’ospedale pubblico, hanno rilasciato uno striscione galleggiante durante un discorso di Emmanuel Macron e che la polizia ha arrestato in una casa privata, spiegando di aver seguito le loro tracce con un drone – prima di rilasciarli dopo quattro ore, senza essere perseguiti. Gérard Darmanin lo spiega senza imbarazzo nel nuovo “piano nazionale per il mantenimento dell’ordine”: i droni ” sono utili sia nella conduzione delle operazioni che nella capacità di identificare i piantagrane “.

Nizza in stato d’assedio

In secondo luogo, questi attacchi mirati sono integrati da un approccio più collettivo. Il drone è lo strumento ideale per la gestione dei flussi disumanizzati propri dell’approccio conflittuale. La posizione aerea offre una visione concreta di questi “flussi” e “liquidi” che siamo diventati. Mostra chiaramente i filtri e le chiusure che la polizia può azionare per trattenere, deviare o drenare i flussi umani: trappole, barricate, filtri, granate, gas. La strategia di esaurimento della folla è molto delicata da eseguire senza una visione d’insieme, ed è l’interesse principale dei droni offrire questa visione.

Peggio ancora, con una visione così alta e lontana, gli ordini del centro di comando possono essere slegati solo dalle considerazioni umane più elementari : molto spesso i manifestanti non sono altro che punti visti dall’alto, sofferenza compresa e la paura sono impercettibili. Sono soddisfatte le condizioni ideali per evitare che chi dà l’ordine venga distratto da ogni empatia o considerazione morale, in modo che nulla possa frenare la violenza illegittima che dissuaderà i manifestanti dal tornare per esercitare i loro diritti.

Divieto di documentare l’azione della polizia

L’articolo 24 della legge sulla “sicurezza globale” propone di vietare al pubblico di diffondere ” l’immagine del volto o qualsiasi altro elemento di identificazione di un funzionario della polizia nazionale o di un soldato della gendarmeria nazionale quando “agisce nell’ambito di un’operazione di polizia ” e quando questa distribuzione viene effettuata ” con l’obiettivo di danneggiare la sua integrità fisica o mentale “.

Quest’ultima precisazione ha lo scopo di rassicurare, ma non lasciamoci ingannare: la polizia già con regolarità impedisce alle persone di filmarlo quando ne hanno tutti i diritti. Questa nuova disposizione non farà che rendere l’opposizione della polizia ancora più sistematica e violenta., indipendentemente dal significato esatto della legge. Allo stesso modo, questa disposizione sarà senza dubbio utilizzata dalla polizia per richiedere che i social network, grandi o piccoli, censurino qualsiasi immagine di abuso della polizia, soprattutto perché la legge francese rende queste piattaforme responsabili di immagini “manifestamente illecite” che potrebbero censurare dopo la segnalazione.

Dovrebbe essere compreso, anche qui, che se il mantenimento dell’ordine fosse fatto in un approccio di protezione e pacificazione, questa misura sarebbe completamente inutile. La popolazione non denuncerebbe gli agenti di polizia e non diffonderebbe la loro immagine se la strategia di polizia non fosse basata sulla violenza . L’unico scopo di questa disposizione è consentire che questa violenza continui rendendola praticamente indiscutibile.

Stato d’Assedio a Parigi

Conclusione

Nessuna di queste tre misure sarebbe utile in un approccio non violento al mantenimento dell’ordine, il cui obiettivo non sarebbe quello di combattere il legittimo esercizio di una libertà fondamentale, ma di sostenerlo. A maggior ragione, queste misure darebbero nuovo potere alla polizia, in un contesto in cui cresce la protesta contro la violenza della polizia e dove c’è un bisogno impellente di meccanismi democratici di pesi e contrappesi e di regolazione del mantenimento dell’ordine.

Questo abuso dei deputati LREM(La République en marche) , con la complicità del governo e dei loro circostanziali alleati dal centro, riflette una disconnessione di alcuni parlamentari. Chiediamo all’Assemblea Nazionale di cancellare questi articoli e di chiedere – questo è anche il suo ruolo – al Ministero dell’Interno un radicale cambio di modello nel mantenimento dell’ordine .

