L’EGEMONE NON VUOLE ANDARSENE

da Redazione

Mentre l’economia globale sta precipitando in una recessione, che sta contribuendo attivamente all’epidemia di coronavirus, gli Stati Uniti stanno già alimentando piani non solo per la loro ripresa, ma anche per eliminare concorrenti geopolitici come la Russia e la Cina. È probabile che molti stati saranno indeboliti dall’attuale crisi.

Gli oppositori non saranno in grado di fornire un’adeguata resistenza, e i partner e le parti neutrali saranno costretti a prendere la posizione che Washington gli imporrà. Pertanto, al fine di catturare tutti di sorpresa, è necessario preparare strategie d’azione adeguate.

Una vendetta è pianificata in più direzioni contemporaneamente.

Mentre i prezzi del petrolio stanno fluttuando, nel settore energetico mondiale, anche gli Stati Uniti hanno deciso di ridisegnare il mercato dell’energia nucleare.

Secondo il rapporto ” Ripristino del vantaggio competitivo dell’energia atomica americana. Strategia di sicurezza nazionale degli Stati Uniti “, pubblicato ultimamente dal Dipartimento dell’Energia degli Stati Uniti, si dichiara che “Il governo degli Stati Uniti andrà nei mercati in cui attualmente dominano le imprese statali russe e cinesi e ripristinerà la nostra posizione di leader mondiale nell’esportazione delle migliori tecnologie di energia nucleare e, al contempo, di accordi standard di non proliferazione sostenibili.

Ripristineremo la fiducia nucleare americana e dimostreremo il desiderio americano di competere nei mercati controversi e di cambiare la posizione dell’America come partner responsabile dell’energia nucleare.

Si noti che per azioni specifiche è stata preparata una stima adeguata, che è inclusa nel bilancio per il 2021. Pertanto, quest’anno gli Stati Uniti inizieranno misure attive contro Russia e Cina.

Il Congresso degli Stati Uniti aiuterà il Dipartimento dell’Energia, che può essere inteso come una possibile imposizione di sanzioni contro le imprese del settore. È interessante notare che nel raporto si dice che la Russia starebbe “militarizzando” le forniture di energia come strumento di coercizione e di dominazione del mercato dell’energia nucleare. In generale, stiamo parlando della produzione e della fornitura di reattori nucleari, della vendita di combustibile nucleare ad altri paesi e dell’accesso all’uranio.

Inoltre, viene sospinto il concetto di non proliferazione e sicurezza nucleare, il che, di fatto, significa l’intervento degli Stati Uniti sotto forma di controlli. È ironico che l’AIEA sia generalmente menzionata nella relazione. Sebbene vi sia spazio per gli interessi del Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti. Si dice che”Gli Stati Uniti hanno esigenze di difesa ben definite, che a lungo termine dipendono anche da un sano ciclo del combustibile nucleare. Attualmente ci sono due esigenze di difesa associate all’uranio: l’uranio a basso arricchimento è necessario per la produzione di trizio, che è necessario per le armi nucleari, e l’uranio ad alto arricchimento è usato come combustibile per i reattori nucleari della Marina .

Sono state espresse intenzioni di introdurre misure protezionistiche per il mercato statunitense in relazione alla fornitura di combustibile nucleare russo, nonché di intensificare il lavoro con i clienti russi sul mercato estero.

Inoltre, si prevede di aumentare le proprie ricerche e creare una base industriale nucleare, simile alla struttura del complesso militare-industriale.

Gli USA puntano all’Artico

Allo stesso tempo, sulla base di varie fonti negli Stati Uniti, si può concludere che ci sarà competizione nell’Artico. Il 23 aprile, funzionari danesi e americani hanno annunciato un pacchetto di aiuti finanziari e diplomatici da 12 milioni di dollari per la Groenlandia, che includerebbe “l’apertura di un consolato per rafforzare i legami bilaterali e contrastare i crescenti interessi della Russia e della Cina nell’Artico”.

Truppe USA nell’Artico

I media americani esprimono inoltre preoccupazione per la creazione di nuovi rompighiaccio nucleari in Russia che potranno essere utilizzati per servire la rotta del Mare del Nord, anche nell’interesse della Cina. Allo stesso tempo, gli stessi Stati Uniti hanno solo due rompighiaccio costruiti negli anni ’70. E dei sei fondi previsti per la guardia costiera, ne sono stati trovati solo due e la loro creazione inizierà non prima del 2024.

Per le latitudini dell’Artico, le forze armate statunitensi stanno testando anche veicoli aerei senza pilota e robot di terra. Sono stati usati come parte degli esercizi del comando nordico dell’Arttic Edge 2020 che si sono svolti a febbraio in Alaska. Ancora una volta, un ipotetico attrito nella regione è menzionato in un comunicato stampa. E negli Stati Uniti, si prevede che questo possa essere solo con la Russia.

Strategia contro la Cina

Il Pacifico e l’Oceano Indiano stanno diventando oggetto di una maggiore attenzione degli Stati Uniti a causa dell’attività della Cina.

Due anni fa, l’ammiraglio Philip Davidson, intervenendo in un’audizione alla commissione per le armi del Senato degli Stati Uniti, ha affermato che avrebbe lavorato per aumentare la presenza militare lungo i confini della Cina. La riorganizzazione della presenza americana sta ora iniziando ad assumere forme visibili.

All’inizio di aprile, una pubblicazione americana specializzata ha diffuso le informazioni secondo cui per la prima volta sulla portaerei “America”, che si trova nell’Oceano Pacifico, sono stati stazionati cyberoperator del 31 ° Expeditionary Marine Corps. I loro compiti includono lo sviluppo di metodi di lavoro per i futuri team che si occuperanno di problemi di sicurezza informatica. Il trasferimento del contingente di cyber operatori alla settima flotta statunitense è avvenuto subito dopo gli esercizi Cobra Gold 2020 in Thailandia, che hanno coinvolto anche unità militari provenienti da Giappone, Malesia, Indonesia e Singapore.

Inoltre, il comando indo-pacifico degli Stati Uniti ha annunciato il necessario investimento di 20 miliardi di dollari e la relativa domanda è già stata inviata al Congresso. Il Pentagono sta prendendo in considerazione l’istituzione di un fondo speciale, che sarà la versione pacifica dell’Iniziativa europea di contenimento, che è stata sviluppata esclusivamente contro la Russia. L’iniziativa di contenimento del Pacifico sarà diretta contro la Cina. (Mancano i soldi per la disoccupazione crescente negli USA ,dove si calcola che 35 milioni di cittadini americani sono piombati nella miseria, ma non mancano i fondi per le spese militari e per le guerre) .

Inoltre, le informazioni di intelligence hanno indicato che la Cina ha testato un’arma nucleare di piccola capacità , che potrebbe indicare una violazione dell’accordo sulla limitazione test nucleari. Sebbene gli Stati Uniti non abbiano prove visibili. Nel maggio 2019, dichiarazioni simili sono state fatte in relazione alla Russia. È probabile che il prossimo passo saranno le azioni relative all’arsenale nucleare statunitense.

La Russia è stata anche accusata di testare armi anti-satellite. Il capo del comando spaziale americano, il generale John Raymond, ha affermato che “gli Stati Uniti sono pronti e impegnati a scoraggiare l’aggressione e proteggere la nazione, i nostri alleati e gli interessi statunitensi da azioni ostili nello spazio” … e il test del veicolo di lancio in Russia ha dimostrato la “posizione ipocrita della Russia in per quanto riguarda le proposte di controllo delle armi spaziali . ” Sebbene non vi fosse alcuna dichiarazione ufficiale da parte della Russia che si trattasse proprio di “armi anti-satellite”. Queste sono solo ipotesi dell’esercito e dei media statunitensi.

Ma il fatto che il comando spaziale americano stia iniziando a implementare un sistema di soppressione dei satelliti alieni , e sono i satelliti russi a essere menzionati, non si tratta di un presupposto, ma di dati ufficiali. Nei prossimi anni, non solo sarà installata una rete di stazioni di soppressione radioelettronica terrestre, ma saranno anche lanciate dozzine di nuovi satelliti militari in orbita.

Bombardieri USA

Sono in corso discussioni per aumentare il numero di bombardieri o aumentare il carico utile di ciascun aereo del Comando di attacco aeronautico statunitense.

Alla fine, all’inizio di aprile, la Casa Bianca ha annunciato che il numero di truppe statunitensi sarebbe raddoppiato nei Caraibi. Questo vale per la Marina degli Stati Uniti, gli aerei da ricognizione, gli elicotteri d’attacco dell’Aeronautica degli Stati Uniti e le navi della guardia costiera costiera. Funzionari del Pentagono hanno menzionato l’espansione delle operazioni contro i cartelli della droga che operano in Colombia. Ma la dichiarazione è stata ricevuta nel contesto della pressione politica sul Venezuela.

Combinando questi fatti disparati ma interconnessi in un unico quadro, vedremo che gli appetiti globali statunitensi non stanno diminuendo, ma piuttosto, sotto le spoglie delle minacce di Russia e Cina, il Pentagono e il Dipartimento di Stato stanno lavorando insieme per preservare e rafforzare il loro dominio geopolitico.

Traduzione: Segei Leonov