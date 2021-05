L’effetto farfalla Reimpostare il paradigma globale

di Alastair Crooke

Nella teoria del caos, l’effetto farfalla è l’idea che piccole cose possono avere impatti non lineari su un sistema complesso. Il concetto è immaginato con una farfalla che sbatte le ali, e sebbene questo, di per sé, difficilmente provocherebbe un tornado, tuttavia piccoli eventi possono causare cascate di cambiamento all’interno di un sistema complesso. E così in Europa, dove la Germania sta cambiando assetto politico.

Il Partito dei Verdi sta sbattendo le ali nel vuoto spaziale lasciato dalla prevista partenza della Merkel. E sebbene il Partito, alcuni anni fa, fosse quasi interamente Corbinite (cioè classico anti-establishment), oggi, sotto la sua superficie liberale, la retorica verde è qualcosa di diverso: è ferocemente nordatlantlista, pro-NATO e anti-russa (anche quasi neoliberista).

Oggi lo spirito del tempo politico europeo sta cambiando. Sta assorbendo la narrazione di Biden “dobbiamo unirci per frenare il meme dei comportamenti cinesi e russi”. Ovviamente, questo cambiamento non può essere messo tutto alla porta dei Verdi tedeschi; nondimeno, sembrano destinati ad emergere con un ruolo fondamentale nella politica dello stato cardine dell’UE, poiché l’emergenza verde diventa in qualche modo iconica dell’effetto ala di farfalla.

Il linguaggio di un’ideologia dei “diritti umani” definita in una moltitudine di iterazioni di gender e diversità si è impadronita del discorso di Bruxelles. Alcuni potrebbero accogliere favorevolmente questo sviluppo in linea di principio, considerandolo come un rimedio a antiche ingiustizie. Tuttavia, si dovrebbe capire che è radicato non tanto nella compassione umana, ma è saldamente radicato nelle dinamiche di potere e, per di più, in un insieme particolarmente pericoloso di dinamiche di potere.

Da un lato, l'”agenda Biden” riguarda principalmente la cacciata permanente dal potere di un elettorato profondamente radicato negli americani (l’America Rossa). Lo dice esplicitamente. E dall’altro, come Blinken ripete e insiste all’infinito, l’ordine basato sulle regole su modello USA deve prevalere nel mondo. I “valori progressisti” di Biden non sono che lo strumento per mobilitare la politica per raggiungere questi fini. (Biden nella sua lunga carriera al Senato non è stato notato per essere progressista.)

Lo sbattere dell’ala della farfalla tedesca in Europa consente e facilita il cambio di paradigma geostrategico ricercato da Washington. La Guerra Fredda, che si è così impressa nella mentalità della politica estera americana, e ha impiantato anche il suo residuo tossico di russofobia viscerale, ha semplicemente ignorato la Cina.

Si presumeva che la svolta della Cina verso un modello economico in stile occidentale avrebbe semplicemente spazzato via la colorazione comunista – tramite l’emergere di una classe media consumista e rilevante. Ora, Washington osserva la Cina discretamente per aver gettato la sua crisalide solo per rivelare le ali spiegate di una superpotenza – sia rivaleggiando, sia potenzialmente paralizzando, l’America. I circoli di Biden vogliono ora concentrare il potere dell’America interamente sul superamento e sulla competizione con la Cina.

Mentre Trump era ossessionato dall’Iran, il team di Biden non lo è. È più propenso ad allontanarsi dalla passione di Trump per l’Iran (e la problematica Asia occidentale, più in generale), per concentrarsi sul portare l’Europa su un diverso ‘perno’ – quello di coltivare la sua ostilità verso la Russia (un progetto, guidato dalla campagna di propaganda britannica , e da alcuni stati dell’Europa orientale che sembrano essere diventati “la coda” scodinzolante, il “cane” della politica dell’UE).

Per i circoli di Washington Beltway bloccati nella mentalità della vecchia Guerra Fredda, la Russia rimane una “ economia minore e potenza regionale ” che non merita la piena attenzione dell’America – a differenza della Cina, che è una grande potenza economica, con capacità militari per lo meno, su un pari a quelli degli Stati Uniti

Si ritiene che sia sufficiente (in DC) che l’Europa abbia il mandato di fare il “sollevamento pesante” dell’attrito contro la Russia, con gli Stati Uniti che “guidano da dietro” – come ha fatto Obama in Libia. Victoria Nuland, famosa in Ucraina per il cambio di regime, è ora confermata dal Senato come un alto funzionario del Dipartimento di Stato.

Perché i circoli di Biden dovrebbero volere che l’Europa poggi contro Russia e Cina? Ebbene, è la vecchia regola di Mackinder: non si deve mai permettere all’heartland di unirsi. La Cina e la Russia (e l’Iran) devono essere tenute separate e divise attraverso la “triangolazione”, come diceva il dottor Kissinger. Prima era l’Afghanistan la “palude” in cui la Russia (allora URSS) doveva essere impantanata; poi la Siria; e ora dovrebbe essere l’Ucraina che dovrebbe mantenere la Russia preoccupata e al limite – del contenimento, mentre gli Stati Uniti si concentrano sull’isolamento della Cina.

In questo senso, il parlamento dell’UE, che “ non ha battaglioni ” (come il Papa, nella vecchia battuta), ha emesso il suo ultimatum prometeico a Mosca: se la Russia dovesse minacciare nuovamente la sovranità ucraina, l’UE deve chiarire che le conseguenze di un simile la violazione del diritto e delle norme internazionali e questo sarebbe grave. I deputati hanno convenuto che “un tale scenario deve comportare un arresto immediato delle importazioni dell’UE di petrolio e gas dalla Russia, l’esclusione della Russia dal sistema di pagamento SWIFT, il congelamento dei beni e l’annullamento dei visti per l’Europa di tutti gli oligarchi legati al Autorità russe ”.

Ma quando si osserva che questa risoluzione molto ostile è stata approvata con 569 voti contro 67, è chiaro che questo esercizio ha avuto un notevole peso politico alle spalle (un caso dei circoli Biden di nuovo “guidati da dietro” forse?). L’UE, nella stessa settimana, ha anche censurato la Cina per “mettere in pericolo la pace” nel Mar Cinese Meridionale, e vi ha inviato un corpo di spedizione navale.

E così gli europei sembrerebbe si stanno allineando alla richiesta di Blinken di un’azione coordinata e di retorica su Cina e Russia,

Nessuno di questi eventi avrà sorpreso Mosca o Pechino, che in precedenza avevano deciso di resistere ai tentativi occidentali di divide et impera. Ciò nonostante, questi stratagemmi occidentali comportano un alto rischio. L’ultimatum ucraino dell’Ue , sostenuto da una così grande maggioranza parlamentare, suggerisce che un ulteriore ciclo di tensioni sul Donbass è previsto (ed è in preparazione).

Questa aspettativa era sicuramente alla base della bordata fuori dal parlamento dell’UE. Se è così, dovrebbero sapere che la Russia non abbandonerà il Donbass a Kiev (il presidente Putin ha chiaramente avvertito che le linee rosse della Russia non dovrebbero essere interpretate male, nel suo recente discorso all’Assemblea federale). La risoluzione dell’UE sa quindi di preparare il terreno per un qualche tipo di intervento della NATO.

Senza dubbio, l’UE vede il suo ruolo come anticipatore dei suoi “valori” come parte del dare peso alle sue ambizioni di autonomia strategica che vengono prese sul serio. Ma questo ha un prezzo. L’Ucraina non è sotto il controllo di Zelenskyj (ci sono altri giocatori – teste calde con diversi ordini del giorno). Tutto può succedere. Alla fine sarà l’UE a pagare il prezzo di qualsiasi scoppio di ostilità militari.

E per cosa? Ricostituire rapporti cordiali con i Democratici (come ai vecchi tempi)? Tutto parla di breve termine, ben timido di qualsiasi strategia distinguibile.

E i rischi non sono solo cinetici: Russia, Cina e Stati Uniti non cercano un’escalation militare, eppure le politiche statunitensi nei confronti della Cina (su Taiwan) e della Russia (riguardo all’Ucraina) potrebbero portarli a uno scontro involontario.

Sono anche economici: l’Europa ha un disperato bisogno di investimenti e tecnologia cinesi – e gas russo – se la sua economia non vuole collassare in una recessione prolungata. È stato solo “ieri”, per così dire, che i leader dell’UE cantavano il ritornello dell’UE che dovrebbe tenersi in disparte dalla mega-concorrenza pesante fra USA e Cina.

Il rischio politico per l’UE è che la luna di miele politica di Biden possa esaurirsi rapidamente. La sua legislazione radicale attraverso il Congresso senza alcun sostegno bipartisan fa leva su una sbornia dell’era pre-elettorale – di odio democratico per qualsiasi cosa di Trump.

Quel sentimento, tuttavia, sta già svanendo con il passare del tempo. Trump non monopolizza più i titoli dei giornali. La carta bianca fornita a Biden da questo animus emotivo al suo predecessore potrebbe placarsi ed erodersi ulteriormente, anche prima che tenti di spostarsi dalla fine progressiva dello spettro al centro della politica – cosa che deve fare in tempo utile per il 2022 se lo è. fare appello ai Democratici di mezzo alla strada, e non solo alla sua circoscrizione di sinistra.

La vulnerabilità di Biden alle elezioni di medio termine del 2022 è sottolineata dal fatto che, a parte la sua gestione del coronavirus, la maggioranza degli americani disapprova le sue prestazioni in tutte le altre aree. Gli Stati Uniti potrebbero precipitare in una direzione diversa, lasciando l’UE aggrappata a una risorsa bloccata (Biden).

Lo spostamento di paradigma centrato sul perno degli Stati Uniti lontano dall’Asia occidentale ha naturalmente un impatto anche sul calcolo del JCPOA iraniano: con gli Stati Uniti che perseguono un “ contraccolpo ” a spettro completo di quinta generazione consegnato all’asse Cina-Russia, l’Iran non può (e non lo farà) essere lasciato posizionare come hors de combat , impantanati in lunghi negoziati sul PACG. L’esemplare archetipo dell’Imam a Kerbala richiederà all’Iran di adottare una posizione di principio con i suoi alleati – e con “l’Asse”. Già vediamo l’Arabia Saudita rispondere , a suo modo, al cambio di paradigma, aprendo canali sia con Teheran che con Damasco.

Quindi, dove porterà questo? È significativo che Richard Haas e Charles Kupchan, dell ‘” oracolo” che è il Council for Foreign Relations, sostengano che l’America, avendo rinnovato la sua posizione, alla fine dovrà essa stessa orientarsi verso un nuovo Concerto dei Poteri . Loro scrivono esaltando la scelta americana di rinsaldare una pretesa “solidarietà dell’ Occidente” in chiave anti russa. Una illusione fuori della realtà dei nuovi assetti policentrici del mondo.

Tuttavia, sembra difficilmente credibile che Washington possa realizzare una tale trasformazione psichica esistenziale di “smettere di fingere” senza prima subire una grave crisi. È questo che anticipano questi autori: una quarta svolta?

Alastair CROOKE

Ex diplomatico britannico, fondatore e direttore del Conflicts Forum con sede a Beirut.

Fonte: Strategic Culture

